Bank jobs : బ్రాంచీలు పెరుగుతున్నా.. జాబ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి! బ్యాంక్ ఉద్యోగాల పరిస్థితేంటి?
Private Bank Job Cuts : దేశంలోని నాలుగు దిగ్గజ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏకంగా 13 వేల మంది ఉద్యోగులను తగ్గించుకున్నాయి. ఒకవైపు కొత్త శాఖలను విస్తరిస్తూనే మరొకవైపు డిజిటలైజేషన్, ఆటోమేషన్ ప్రభావంతో సిబ్బంది సంఖ్యను కుదించడం బ్యాంకింగ్ రంగంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో మునుపెన్నడూ లేని విచిత్రమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది! నగరాల్లో, పట్టణాల్లో కొత్త బ్యాంక్ బ్రాంచీలు వెలుస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, బ్యాంకుల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల సంఖ్య మాత్రం తగ్గిపోతోంది. 2025-26 (ఎఫ్వై26) ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలోని నాలుగు ప్రధాన ప్రైవేట్ బ్యాంకులు—ఐసీఐసీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ, యాక్సిస్, కోటక్ మహీంద్రా కలిసి ఏకంగా 13,000 మంది ఉద్యోగులను తగ్గించుకున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ఐటీ రంగానికి సమానంగా బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగాలకు విపరీతమైన పోటీ ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ గణాంకాలు ఉద్యోగార్థులను ఆలోచనలో పడేస్తున్నాయి.
ఏ బ్యాంకులో ఎంతమంది తగ్గారు?
ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గుదలలో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. 2026 మార్చి 31 నాటికి ఈ బ్యాంకులో శాశ్వత ఉద్యోగుల సంఖ్య 5,148 తగ్గి 1,24,029కి చేరింది. తాత్కాలిక సిబ్బందిని కూడా కలిపితే మొత్తం 6,633 మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ 3,343 మంది ఉద్యోగులను తగ్గించుకుని 2,11,178 వద్ద నిలవగా, యాక్సిస్ బ్యాంక్ 3,100 మందిని తగ్గించుకుని 1,01,300 వద్దకు చేరింది. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్లో 1,269 మంది తగ్గిన తర్వాత మొత్తం సిబ్బంది 74,054గా నమోదయ్యారు.
బ్రాంచీలు పెరుగుతున్నా ఉద్యోగులు ఎందుకు తగ్గుతున్నారు?
దశాబ్దం కిందటి బ్యాంక్ శాఖకు, ఇప్పటి బ్రాంచ్కు చాలా తేడా ఉంది. డబ్బులు జమ చేయడం, విత్డ్రా చేయడం, పాస్బుక్ ప్రింటింగ్ వంటి సాధారణ పనుల కోసం ఇప్పుడు వినియోగదారులు బ్యాంకులకు రావడం తగ్గింది. యూపీఐ, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, నెట్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎంల ద్వారానే 90 శాతానికి పైగా లావాదేవీలు పూర్తవుతున్నాయి. కొత్త ఖాతా తెరవడం నుంచి రుణాలు మంజూరు చేసే వరకు అన్నీ డిజిటల్గా లేదా కేంద్రీకృత ఆపరేషన్ల ద్వారా జరుగుతున్నాయి.
ఈ మార్పుల వల్ల బ్రాంచీల్లో బ్యాక్-ఆఫీస్ పని చేసే సిబ్బంది అవసరం తగ్గింది. ప్రస్తుతం బ్యాంకు శాఖలు కేవలం కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించడం, హోమ్ లోన్లు, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ వంటి ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి వేదికగా మారాయి. "ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఉద్యోగుల సంఖ్య ఆధారిత విస్తరణ కంటే పనితీరు, ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి," అని టీమ్లీజ్ సర్వీసెస్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బాలసుబ్రమణియన్ విశ్లేషించారు.
లేఆఫ్లు అనుకుంటే పొరపాటే!
సిబ్బంది సంఖ్య 13 వేలు తగ్గడమంటే బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున ‘లేఆఫ్లు’ ప్రకటించాయని భావించకూడదు. సాధారణంగా బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఏటా కొంతమంది ఉద్యోగులు రాజీనామా చేసి వేరే రంగాల్లోకి వెళ్లడం సహజం. అలా ఖాళీ అయిన పోస్టులను బ్యాంకులు కొత్తవారితో భర్తీ చేయకపోవడమే ఈ తగ్గింపునకు ప్రధాన కారణం.
ఉదాహరణకు కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎఫ్వై26లో ఏకంగా 28,846 మందిని కొత్తగా ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంది. అయినప్పటికీ, పాత ఉద్యోగులు వెళ్లడం, డిజిటల్ విధానాల వల్ల మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 1,269 తగ్గింది. "బ్యాంకులు నెమ్మదించిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొద్దిగా జాగ్రత్త వహిస్తున్నాయే తప్ప మిషన్లు వచ్చి ఉద్యోగాలను మింగేయడం లేదు," అని 'ఈక్విప్' వ్యవస్థాపకుడు జయంత్ నీలకంఠ తెలిపారు.
ఉద్యోగాలు తీసేస్తోంది ఏఐ కాదా?
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), ఆటోమేషన్ రావడం వల్లే ఈ ఉద్యోగాలు పోతున్నాయనే ప్రచారం జోరందుకుంది. అయితే విశ్లేషకులు ఈ ప్రతిపాదనను పూర్తిగా అంగీకరించడం లేదు. ఏఐ ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, అది కేవలం పునరావృతమయ్యే ఫైళ్ల పరిశీలన వంటి పనులకు మాత్రమే పరిమితమైందని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలో భారీగా చేసిన నియామకాలను క్రమబద్ధీకరించడం, వ్యయ నియంత్రణ పాటించడం ప్రధాన కారణాలని స్పష్టం చేశారు.
భవిష్యత్తు బ్యాంకింగ్ ఎలా ఉండబోతోంది?
మారిన సాంకేతిక యుగంలో బ్యాంకులు ఐటీ సిస్టమ్స్పై భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. ఉదాహరణకు యాక్సిస్ బ్యాంక్ తన నిర్వహణ ఖర్చులలో 9 నుంచి 10 శాతాన్ని సాంకేతికతపైనే వెచ్చిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో బ్యాంకుల్లో రొటీన్ ఆపరేషన్స్ చేసే ఉద్యోగాల కంటే.. కస్టమర్లతో నేరుగా సంభాషించి వ్యాపారాన్ని తెచ్చే రిలేషన్షిప్ మేనేజర్లు, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు, వెల్త్ అడ్వైజర్లకే డిమాండ్ పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More