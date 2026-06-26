Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బ్యాంకింగ్ షేర్లలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ టాప్ పిక్స్ అన్న కోటక్

    ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజాలు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయని కోటక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ పేర్కొంది. మెరుగైన వాల్యుయేషన్లు, బలమైన ఆస్తుల నాణ్యతతో ఈ బ్యాంకులు లాభాల బాటలో పయనిస్తాయని విశ్లేషించింది.

    Published on: Jun 26, 2026 2:17 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత బ్యాంకింగ్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ కోటక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ కీలక సూచనలు చేసింది. దేశీయ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజాలైన హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank), ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank) షేర్లు ప్రస్తుత వాల్యుయేషన్ల పరంగా అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేస్తూ, బ్యాంకింగ్ రంగానికి 'ఓవర్‌వెయిట్' రేటింగ్‌ను కొనసాగించింది. రుణాలపై వచ్చే ఆదాయం (Loan Yields) పెరగడం, ఫండింగ్ ఖర్చులు తగ్గడం వల్ల బ్యాంకుల ఆదాయం మరింత వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేసింది.

    బ్యాంకింగ్ షేర్లలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ టాప్ పిక్స్ అన్న కోటక్
    బ్యాంకింగ్ షేర్లలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ టాప్ పిక్స్ అన్న కోటక్

    మలుపు తిప్పే రెండు ప్రధాన అంశాలు

    మార్కెట్లో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ వాల్యుయేషన్లు పెరగడానికి రెండు కీలక పరిణామాలు దోహదం చేస్తాయని కోటక్ విశ్లేషించింది. మొదటిది, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు తమ లోన్ ఈల్డ్స్ పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇది మొత్తం పరిశ్రమకు ప్రైసింగ్ పరంగా మద్దతు ఇస్తుంది. రెండోది, బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకే విదేశీ కరెన్సీ నాన్-రెసిడెంట్ (FCNR) డిపాజిట్లను, ఇతర విదేశీ రుణాలను సేకరించగలుగుతున్నాయి. ఇది బ్యాంకుల ఫండింగ్ ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గిస్తుంది.

    అయితే, రుణాల డిమాండ్‌పై బ్రోకరేజ్ సంస్థ కొంత అప్రమత్తత వ్యక్తం చేసింది. విదేశీ మూలధన ప్రవాహం పెరగడం వల్ల బ్యాంకులు దేశీయ డిపాజిట్లపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది తప్ప, క్రెడిట్ గ్రోత్ (రుణాల వృద్ధి) అమాంతం పెరిగిపోకపోవచ్చని పేర్కొంది. ఇటీవల రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) విడుదల చేసిన డేటా కూడా బాండ్ మార్కెట్ ప్రత్యామ్నాయాల వల్లే రుణాల వృద్ధికి మద్దతు లభించిందని స్పష్టం చేస్తోంది.

    మెరుగైన ఆస్తుల నాణ్యత.. తగ్గిన రిస్క్

    2027 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) వరకు బ్యాంకుల అసెట్ క్వాలిటీ (ఆస్తుల నాణ్యత) బలంగా ఉంటుందని కోటక్ అంచనా వేసింది. ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో మొండిబాకీలు (Slippages) తగ్గే అవకాశం ఉంది. బ్యాంకులు ఎక్స్‌పెక్టెడ్ క్రెడిట్ లాస్ (ECL) విధానంలోకి మారేందుకు వీలుగా ముందే ప్రొవిజన్లను పెంచినప్పటికీ, అది బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని పెద్దగా ప్రభావితం చేయదు.

    రిటైల్ అసెట్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే.. 2023 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం బ్యాంకులు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి బ్యాంకులు లోన్ అండర్‌రైటింగ్ ప్రమాణాలను కఠినతరం చేయడం ఇందుకు కారణం. గత కొన్ని త్రైమాసికాలుగా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్న అన్‌సెక్యూర్డ్ రిటైల్ లోన్స్ విభాగంలో ఇప్పుడు వేగవంతమైన పుంజుదల కనిపించనుంది. ఆర్థిక వృద్ధి మందగిస్తే ఎమ్మెస్సార్టీ పోర్ట్‌ఫోలియోలపై కొంత ఒత్తిడి ఉండొచ్చు, కానీ వ్యవస్థాగత రిస్క్ చాలా తక్కువ. ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న ECLGS, CGTMSE గ్యారెంటీ స్కేమ్‌లు వీటికి రక్షణగా నిలుస్తున్నాయి. అలాగే, కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు బలంగా ఉండటం బ్యాంకులకు కలిసొచ్చే అంశం.

    వాల్యుయేషన్లలో పెరగనున్న జోరు

    ఇటీవల బ్యాంకింగ్ రంగం మంచి ప్రదర్శన కనబరిచినప్పటికీ, వాల్యుయేషన్లు ఇంకా ఆకర్షణీయంగానే ఉన్నాయని కోటక్ అభిప్రాయపడింది.

    "టాప్ బ్యాంకులు వాటి అసలు విలువ (Fair Value) కంటే తక్కువలోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. స్థిరమైన ఆదాయ వృద్ధితో పాటు ఇవి ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను అందించే అవకాశం ఉంది" అని కోటక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ తన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.

    ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులకు కోటక్ మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) వాల్యుయేషన్ ప్రీమియం సాధించాలంటే తన ఫ్రాంచైజీ పనితీరును మరింత మెరుగుపరుచుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ రంగంలో ఎస్‌బీఐ (SBI) బెస్ట్ పిక్ అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఉన్న వాల్యుయేషన్లు ఇప్పటికే దాని సంభావ్య వృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని పేర్కొంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/బ్యాంకింగ్ షేర్లలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ టాప్ పిక్స్ అన్న కోటక్
    Home/News/బ్యాంకింగ్ షేర్లలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, ఐసీఐసీఐ టాప్ పిక్స్ అన్న కోటక్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes