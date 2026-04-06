Q4 అప్డేట్స్ ఎఫెక్ట్: కుదేలైన బ్యాంకింగ్ షేర్లు.. కోటక్, ఇండస్ఇండ్లకు భారీ నష్టాలు
మార్చి త్రైమాసిక (Q4) వ్యాపార గణాంకాలు విడుదలైన తర్వాత సోమవారం బ్యాంకింగ్ రంగ షేర్లు నష్టాల్లో ట్రేడయ్యాయి. కోటక్ మహీంద్రా, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ షేర్లు 2 శాతానికి పైగా పతనమయ్యాయి.
వారాంతంలో పలు ప్రముఖ బ్యాంకులు విడుదల చేసిన నాలుగో త్రైమాసిక (Q4FY26) వ్యాపార గణాంకాల ప్రభావం సోమవారం నాటి స్టాక్ మార్కెట్పై స్పష్టంగా కనిపించింది. బ్యాంకింగ్ రంగ షేర్లలో ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడంతో ఈ రంగ షేర్లు భారీగా నష్టపోయాయి. నిఫ్టీ బ్యాంక్ సూచీ దాదాపు 0.9 శాతం వరకు క్షీణించింది. ఈ సూచీలోని మొత్తం 14 బ్యాంకుల్లో 9 బ్యాంకుల షేర్లు నష్టాల బాటలోనే నడిచాయి.
ప్రధానంగా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ షేర్లు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొని, రెండు శాతానికి పైగా పతనమయ్యాయి. వీటి బాటలోనే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB), ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ షేర్లు కూడా ఒక శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంక్ షేర్లు కూడా నష్టాల్లోనే ట్రేడయ్యాయి.
వివిధ బ్యాంకుల క్యూ4 ప్రదర్శన ఇలా ఉంది:
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank):
దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ అయిన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ సగటు నిర్వహణ రుణాలు (Advances under management) నాలుగో త్రైమాసికంలో వార్షిక ప్రాతిపదికన 10 శాతం పెరిగి రూ. 29.64 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. అలాగే స్థూల అడ్వాన్సులు (Gross advances) 12 శాతం వృద్ధితో రూ. 29.60 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. బ్యాంకు డిపాజిట్లు 14.4 శాతం పెరిగి రూ. 31.05 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ బ్యాంకు డిపాజిట్ల వృద్ధి మార్కెట్ అంచనాలను మించిపోయింది. దీనివల్ల క్రెడిట్-డిపాజిట్ (CD) నిష్పత్తి మూడో త్రైమాసికంలో ఉన్న 99.5 శాతం నుంచి 95.3 శాతానికి తగ్గడం గమనార్హం.
యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank):
యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్థూల అడ్వాన్సులు 18.4 శాతం పెరిగి రూ. 12.44 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. మొత్తం డిపాజిట్లు 13.9 శాతం వృద్ధితో రూ. 13.35 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ (CASA) డిపాజిట్లు 10.6 శాతం పెరిగి రూ. 5.28 లక్షల కోట్లకు చేరాయి.
యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank):
ఈ బ్యాంకు రుణాలు, అడ్వాన్సుల వృద్ధి 10.70 శాతం పెరిగి రూ. 2.72 లక్షల కోట్లకు చేరింది. డిపాజిట్లు 12.1 శాతం పెరిగి రూ. 3.19 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి. సీడీ (CD) నిష్పత్తి 86.5 శాతం నుంచి 85.4 శాతానికి తగ్గింది.
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ (Kotak Mahindra Bank):
అన్సెక్యూర్డ్ విభాగంలో పుంజుకోవడంతో ఈ బ్యాంకు రుణ వృద్ధి బలంగా ఉంది. దీని నికర అడ్వాన్సులు 16.2 శాతం పెరిగి రూ. 4.95 లక్షల కోట్లకు చేరగా, డిపాజిట్లు 14.7 శాతం పెరిగి రూ. 5.72 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (Union Bank of India):
బ్యాంక్ యాజమాన్య వ్యూహానికి అనుగుణంగానే ఈ బ్యాంకు రుణాల వృద్ధి బాగుంది. అయితే డిపాజిట్ల వృద్ధి బలహీనంగా ఉండటంతో సీడీ నిష్పత్తి గతేడాది మార్చి నాటి 77.3 శాతం నుంచి ఈ ఏడాది మార్చి నాటికి 82.5 శాతానికి పెరిగింది.
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (Bank of Baroda):
ఈ బ్యాంకు అడ్వాన్సుల వృద్ధి అద్భుతంగా ఉంది. యాజమాన్యం పెట్టుకున్న 11-13 శాతం లక్ష్యం కంటే ఎక్కువ వృద్ధిని సాధించింది. డిపాజిట్ల వృద్ధి కూడా పరిశ్రమ సగటు కంటే కొద్దిగా మెరుగ్గానే కొనసాగింది.
బంధన్ బ్యాంక్ (Bandhan Bank):
బంధన్ బ్యాంక్ అడ్వాన్సులు వార్షికంగా 12.6 శాతం పెరిగి రూ. 1,54,235 కోట్లకు చేరాయి. డిపాజిట్లు 10 శాతం పెరిగి రూ. 1,66,344 కోట్లకు చేరాయి. "మైక్రో ఫైనాన్స్ రుణాల ఒత్తిడి తగ్గుముఖం పట్టడంతో అడ్వాన్సుల వృద్ధి బాగుంది" అని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషించింది.
ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ (IDFC First Bank):
ఈ త్రైమాసికంలో రుణాల వృద్ధి బాగున్నప్పటికీ, గతంలో ఉన్న 25 శాతానికి పైగా డిపాజిట్ల వృద్ధి వేగం ఒక్కసారిగా తగ్గింది. ఒక బ్రాంచ్లో జరిగిన మోసం కారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖాతాల నుంచి భారీగా డిపాజిట్లు తరలిపోవడం, అలాగే సేవింగ్స్ ఖాతాల వడ్డీ రేట్లను 50 నుంచి 200 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు తగ్గించడం డిపాజిట్ల వృద్ధిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న 1: సోమవారం బ్యాంకింగ్ షేర్లు పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
సమాధానం: వారాంతంలో బ్యాంకులు ప్రకటించిన నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) వ్యాపార ఫలితాలు లేదా అప్డేట్స్ ఇన్వెస్టర్ల అంచనాలను అందుకోలేకపోయాయి. దీనివల్ల బ్యాంకింగ్ రంగ షేర్లలో పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు జరిగాయి.
ప్రశ్న 2: ఏయే బ్యాంకుల షేర్లు ఎక్కువగా నష్టపోయాయి?
సమాధానం: కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ షేర్లు అత్యధికంగా రెండు శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. వీటితో పాటు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, పీఎన్బీ కూడా పతనమయ్యాయి.
ప్రశ్న 3: ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు డిపాజిట్ల వృద్ధి ఎందుకు తగ్గింది?
సమాధానం: ఒక బ్రాంచ్లో జరిగిన ఫ్రాడ్ వల్ల ప్రభుత్వ అకౌంట్ల నుంచి డిపాజిట్లు వెళ్లిపోవడం, పొదుపు ఖాతాల వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం దీనికి ప్రధాన కారణాలు.
Axis Bank’s Q4 gross advances grew 18.4% YoY to ₹12.44 lakh crore and total deposits increased 13.9% YoY to ₹13.35 lakh crore. CASA deposits rose 10.6% YoY to ₹5.28 lakh crore.
Yes Bank reported Q4 loans and advances growth of 10.70% YoY to ₹2.72 lakh crore, while its deposits jumped 12.1% to ₹3.19 lakh crore. Credit to deposit ratio dipped to 85.4% from 86.5%.
Kotak Mahindra Bank reported strong credit growth aided by revival in unsecured segments. Fiscal-end CASA growth aided in healthy deposit accretion during the quarter. Its end of period net advances increased 16.2% to ₹4.95 lakh crore and deposit-end of period rose 14.7% to ₹5.72 lakh crore.
Union Bank of India’s advances growth has remained healthy with strong traction sequentially, in-line with the management’s strategy. Deposit growth remains weak for the bank, resulting in elevated CD ratio at 82.5% in March 2026 versus 77.3% in March 2025.
Bank of Baroda posted strong advances growth driven by the RAM segment, exceeding stated guidance of 11-13% YoY growth for FY26. Deposit growth continued to sustain traction during the quarter, remaining marginally higher than the industry growth.
Bandhan Bank’s advances grew 12.6% YoY and 6.2% QoQ to ₹1,54,235 crore. Deposits grew 10% YoY and 6.1% QoQ to ₹1,66,344 cr, aided by revival in CASA accretion.
According to SBI Securities, Bandhan Bank reported sustained traction in advances growth amid subsiding stress in the micro-finance loan segment. Deposit growth was strong sequentially, driven by robust growth in the CASA deposits.
IDFC First Bank reported a healthy credit traction during the quarter. Although, deposit growth moderated sharply from the 25%+ trend in the past quarters. Deposit outflows from State government accounts after an incident of fraud at one branch and reduction in savings account rates (50-200 bps across buckets) weighed down on deposit accretion.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More