రాహు - అంగారక సంచారంతో శక్తివంతమైన యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం!
మిథునంలో కుజుడు, కుంభంలో రాహువు ముఖాముఖి స్థితిలో అరుదైన యోగాన్ని ఏర్పరిచారు. సెప్టెంబర్ 18 వరకు సాగే ఈ గ్రహాల కదలికల వల్ల మేషం, మిథునం, తులా, కుంభ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, వృత్తి వ్యాపారాల్లో జయం కలగనుంది.
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంక్రమణ, వాటి పొజిషన్ మారినప్పుడల్లా ద్వాదశ రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. ప్రస్తుతం నవగ్రహాల్లో శక్తివంతమైన అంగారకుడు (కుజుడు) మిథున రాశిలో సంచరిస్తుండగా, మాయా గ్రహమైన రాహువు శనిదేవుడి స్వక్షేత్రమైన కుంభ రాశిలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో జ్యోతిష్య గణనాల ప్రకారం రాహువు, అంగారకులు ఒకరికొకరు సరిగ్గా 180 డిగ్రీల కోణంలో ముఖాముఖి ఎదురెదురుగా నిలిచారు.
ఈ అరుదైన గ్రహాల వీక్షణం వల్ల శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడింది. ఈ సంచార ప్రభావం సెప్టెంబర్ 18 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ కాలంలో ప్రధానంగా 4 రాశుల జాతకులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ధైర్యం, శౌర్యం, ఆకస్మిక ఆర్థిక పురోగతిని అందించే ఈ రాహు-అంగారక సంచార ఫలాలు ఏ రాశికి ఎలా ఉన్నాయో వివరంగా ఇక్కడ తెలుసుకోండి…
1. మేష రాశి :
మేష రాశికి అధిపతి స్వయంగా అంగారకుడే. మిథునంలో కుజుడి స్థానం మరియు రాహువు వీక్షణ వల్ల మేష రాశి జాతకులలో ధైర్యం, శౌర్య పరాక్రమాలు రెట్టింపవుతాయి.
- పని పట్ల ఆసక్తి, శక్తి పెరుగుతాయి. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో మీ నాయకత్వ సామర్థ్యానికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
- వ్యాపారవేత్తలకు చిన్నపాటి ప్రయాణాలు మరియు కొత్త పరిచయాలు ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
2. మిథున రాశి :
అంగారకుడు ప్రస్తుతం మిథున రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో కీలకంగా మారనుంది.
- జాతకులలో ఆత్మవిశ్వాసం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగార్ధులకు ప్రమోషన్లు, కీలకమైన ప్రాజెక్టులు దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి.
- ఊహించని మార్గాల ద్వారా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే…. ఉద్వేగానికి లోనై తొందరపాటుతో పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టకూడదని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
3. తులారాశి:
కుజ-రాహువుల ఈ ప్రత్యక్ష దృష్టి తులారాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో తీవ్రమైన సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది.
- ఆదాయాన్ని పెంచే కొత్త మార్గాలు సులభంగా తెరుచుకుంటాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- పాత మిత్రులు, పరిచయాల ద్వారా వ్యాపారంలో మంచి డీల్స్ కుదురుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు అదనపు బాధ్యతలతో పాటు దానికి తగిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అయితే అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం ఎంతో అవసరం.
4. కుంభ రాశి :
రాహువు స్వయంగా కుంభ రాశిలోనే సంచరిస్తుండగా, కుజుని దృష్టి దీనిపై పడటం వల్ల కుంభ రాశి వారి శ్రమకు తగ్గ ఫలితాలు దక్కుతాయి.
- పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు, ఉద్యోగార్థులకు నూతన అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
- ఆకస్మిక ధనలాభాల వల్ల పాత ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పులు తీరిపోయే సంకేతాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులు కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించి తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. ఏ పనిలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More