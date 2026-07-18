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    రానున్న 34 రోజులు ఈ 5 రాశుల వారికి అగ్ని పరీక్షే.. శని సంచార ప్రభావం ఇదీ!

    శని దేవుడిని కర్మఫల ప్రదాతగా, న్యాయాధిపతిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలో సంచరిస్తుండగా, ఈ గమనం ఆగస్టు 20 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, మానసిక ఒత్తిడి వంటి అంశాల్లో సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.

    Published on: Jul 18, 2026, 09:30:12 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని కర్మ ప్రదాతగా, న్యాయాధిపతిగా కొలుస్తారు. ప్రస్తుతం శని గ్రహం 'రేవతీ నక్షత్రం'లో ప్రయాణిస్తోంది. ఈ ఆగస్టు 20 వరకు ఆయన అదే నక్షత్ర గమనంలో ఉండటం వల్ల రాశి చక్రంలోని కొన్ని రాశుల వారికి గడ్డు రోజులు ఎదురుకానున్నాయని గ్రహగతులు చెబుతున్నాయి.

    రానున్న 34 రోజులు ఈ 5 రాశుల వారికి అగ్ని పరీక్షే.. శని సంచార ప్రభావం ఇదీ!
    రానున్న 34 రోజులు ఈ 5 రాశుల వారికి అగ్ని పరీక్షే.. శని సంచార ప్రభావం ఇదీ!

    రేవతి నక్షత్రంలో శని: ఎందుకు జాగ్రత్త అవసరం?

    సాధారణంగా శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలో సంచరించినప్పుడు మానసిక సంఘర్షణ, నిర్ణయాల్లో జాప్యం వంటివి సహజం. రానున్న 34 రోజుల పాటు ఉద్యోగం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ బాధ్యతల విషయంలో ఈ రాశుల వారు అడుగు ముందుకు వేసేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఆశించిన ఫలితాలు దక్కకపోగా, సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, సరైన ప్రణాళిక, సహనంతో ఉంటే ఈ కాలాన్ని కూడా అధిగమించవచ్చు.

    ఏయే రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి?

    1.మేష రాశి:

    వచ్చే నెల రోజులు మీరు ప్రతి పనిలోనూ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆఫీసులో మీపై అదనపు పని భారం పడే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టుబడుల జోలికి వెళ్లేముందు మరోసారి సమీక్షించుకోవడం మంచిది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, బడ్జెట్‌ను అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటమే మీ శ్రేయస్సు.

    2.కర్కాటక రాశి:

    పని ప్రదేశంలో సహనం కోల్పోకండి. మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తికాకపోవడం వల్ల మానసిక ఆందోళన చెందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ విషయాల్లో మాట జాగ్రత్తగా ఉండండి. డబ్బు విషయాల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించకండి. ఈ సమయంలో జీవిత భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడం మీకు ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.

    3.కన్యా రాశి:

    మీపై కొత్త బాధ్యతలు వచ్చి పడవచ్చు. పని ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం ఇప్పుడు మీ ముందున్న సవాలు. ముఖ్యమైన పత్రాలు లేదా ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఏమాత్రం అజాగ్రత్త వద్దు. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి; అనవసరమైన టెన్షన్లు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కొత్త పనులు ఇప్పుడే ప్రారంభించకుండా ఉండటం మంచిది.

    4.వృశ్చిక రాశి:

    మీరు చేసే కష్టానికి ఫలితం దక్కడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. ఆఫీసులో తోటి ఉద్యోగులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున సర్దుకుపోవడం ఉత్తమం. ఆర్థికంగా రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది.

    5.మీన రాశి:

    మీ సహనానికి పరీక్ష ఎదురుకానుంది. పాత పనులు మధ్యలో నిలిచిపోవడం లేదా ప్లానింగ్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం రావచ్చు. వ్యయాలు అదుపు తప్పే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మీకు కలిసి వస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/రానున్న 34 రోజులు ఈ 5 రాశుల వారికి అగ్ని పరీక్షే.. శని సంచార ప్రభావం ఇదీ!
    Home/Rasi Phalalu/రానున్న 34 రోజులు ఈ 5 రాశుల వారికి అగ్ని పరీక్షే.. శని సంచార ప్రభావం ఇదీ!
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