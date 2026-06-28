జూన్ 28 ఆదివారం రాశి ఫలాలు: ఏ రాశికి విజయ యోగం.. ఎవరికి జాగ్రత్త అవసరం?
నేటి గ్రహాల సంచారం కారణంగా అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు కనిపించనున్నాయి. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాలపై గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసుకోండి.
నేటి గ్రహ స్థితిగతుల ప్రకారం జాతక చక్రం మారుతోంది. సూర్యుడి ఆరాధనతో మీ జీవితంలో గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. మరి 28 జూన్ నాడు మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మంచి సమయం. స్పష్టమైన ఆలోచనతో ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోండి. ముఖ్యమైన అంశాలను నోట్ చేసుకుని స్నేహితులతో పంచుకోవడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఒత్తిడికి తావులేకుండా పనులను పూర్తి చేస్తారు.
వృషభ రాశి: మీపై మీరు నమ్మకం ఉంచండి. నేడు మీ మేధస్సు చురుగ్గా ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలు త్వరగా స్ఫురిస్తాయి. తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ వినడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ చురుకైన ఆలోచనలే మీ చిన్నపాటి సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరిస్తాయి.
మిథున రాశి: మాట తీరులో వినయం, పట్టుదల ఉంచండి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఒక క్రమపద్ధతిలో పనులు పూర్తి చేయడం వల్ల సమయం కలిసి వస్తుంది. చిన్న చిన్న సంతోషాలు మీ మనసును ఉల్లాసంగా ఉంచుతాయి.
కర్కాటక రాశి: ఒక్కో పనిని పూర్తి చేస్తూ ముందుకు సాగండి. ఓపికే మీకు విజయాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. మీ నైపుణ్యంతో పురోగతి సాధిస్తారు. హఠాత్తుగా వచ్చే మార్పుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
సింహ రాశి: ప్రేమ సంబంధాల్లో ప్రశాంతంగా ఉండటం ఉత్తమం. వృత్తిపరంగా విజయం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితి సాధారణంగానే ఉన్నాయి. మీ చిన్నపాటి అవసరాలను కూడా గమనించుకోండి.
కన్యా రాశి: వ్యక్తిగత జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఆఫీసు పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు. పెద్దగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురుకావు. ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు.
తులా రాశి: ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. పనిపై దృష్టి పెట్టండి, అనవసరమైన ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. భాగస్వామితో అనుబంధాన్ని పెంచుకోండి. మీ నిబద్ధత మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: ఆఫీసులో మీ అధికారిక ధోరణి సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో భాగస్వామి అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వండి. వృత్తిపరంగా నేడు చాలా ఉత్పాదకతతో ఉంటారు.
ధనుస్సు రాశి: అధికారిక విషయాల్లో పట్టుదల అవసరం. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. ఆరోగ్యపరంగా రోజు సాధారణంగా సాగుతుంది.
మకర రాశి: పై అధికారులతో వాదనలకు వెళ్లకండి. ఆర్థిక, ఆరోగ్య పరిస్థితులు నిలకడగా ఉంటాయి. మీ మనసులో ఉన్న భావాలను పంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
కుంభ రాశి: ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి పొరపచ్చాలు రావచ్చు, కానీ సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆఫీసులో గాసిప్స్కు దూరంగా ఉండండి.
మీన రాశి: అహంకారాన్ని పక్కనపెట్టి ప్రేమను పెంచుకోండి. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి. ఆఫీసులో మీ శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More