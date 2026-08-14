Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజే బుధుడు–కుజుడి దశాంక యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, భారీ లాభాలు!

    ఆగస్టు 14న బుధుడు, కుజుడి మధ్య దశాంక యోగం ఏర్పడనుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. కుజుడు మిథునరాశిలో, బుధుడు కర్కాటకరాశిలో సంచరిస్తుండగా, కర్కాటకంలో బుధుడితో పాటు గురుడు ఉండటం ఈ గ్రహస్థితికి మరింత ప్రాధాన్యతను ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. 

    Published on: Aug 14, 2026, 11:00:41 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు కారణంగా ఒక్కోసారి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఒక్కొక్కసారి అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    ఈరోజే బుధుడు–కుజుడి దశాంక యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, భారీ లాభాలు!
    ఈరోజే బుధుడు–కుజుడి దశాంక యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, భారీ లాభాలు!

    ఆగస్టు 14, అనగా ఈరోజు ఆకాశంలో అత్యంత కీలకమైన గ్రహగమనం చోటు చేసుకోబోతోంది. సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12:37కి బుధుడు, కుజుడు మధ్య దశాంక యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సమయంలో రెండు గ్రహాలు దాదాపు 36 డిగ్రీల కోణంలో ఉండడంతో కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రమే శుభ ఫలితాలు కలగబోతున్నాయి.

    రెండు గ్రహాల కలయిక

    కుజుడు మిథున రాశిలో, బుధుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. కర్కాటక రాశిలో బుధుడితో పాటు ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్న గురువు కూడా కొలువై ఉండడంతో ఈ సంయోగం ప్రాధాన్యత మరింత పెరిగింది.

    బుధుడు బుద్ధిశీలత, ఆలోచనలు, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం మొదలైన వాటికి కారకుడు. కుజుడు సాహసం, అపార శక్తి, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు మొదలైన వాటికి నాయకుడు. ఏ పనిని మొదలుపెట్టినా పట్టుదలతో సాధించే తత్వానికి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాడు. ఈ రెండు పెద్ద గ్రహాల ప్రభావంతో ఇప్పుడు కొన్ని రాశుల వారు భారీగా ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

    బుధ–కుజ గ్రహాల దశాంక యోగం.. ఈ రాశులకే కెరీర్, వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి వృత్తిపరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో సరికొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. పడే కష్టానికి తగ్గ ఫలితంతో పాటు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు అద్భుతమైన సమయం. కొత్త లాభాలుగా మలుచుకుంటారు. చురుగ్గా అడుగులు వేస్తే అనుకునే లక్ష్యాలను సులువుగా సాధించొచ్చు.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. కమ్యూనికేషన్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో అద్భుతమైన విషయాలను సాధిస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. సేల్స్, మీడియా, కంటెంట్ క్రియేషన్, డిజిటల్ వ్యాపారాలు, కన్సల్టింగ్ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు వస్తాయి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం బాగా కలిసి వస్తుంది. కారణంగా అనుకూల ఫలితాలను చూడొచ్చు. నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించొచ్చు. ఆశించిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. విదేశీ కంపెనీలు, ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్, ఐటీ, మీడియా రంగంలో పనిచేసే వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి కూడా ఇది మంచి సమయం. ఆఫర్లు బాగా వస్తాయి. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. వ్యాపార రంగాల్లో పెద్ద సంస్థలతో కలిసి పనిచేసే సువర్ణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. దశాంక యోగం కెరీర్‌లో కూడా మంచి మార్పులను తీసుకొస్తుంది.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారు ఆస్తులను కొనుగోలు చేస్తారు. విద్యా రంగంలో పురోగతిని చూస్తారు. మీ కలలు నెరవేరుతాయి. విద్యార్థులకు చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులు భాగస్వాముల సహకారంతో మంచి ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. పేరు ప్రఖ్యాతలు లభిస్తాయి. ఇలా అన్ని విధాలుగా ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం కలిసొస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజే బుధుడు–కుజుడి దశాంక యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, భారీ లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజే బుధుడు–కుజుడి దశాంక యోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, భారీ లాభాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes