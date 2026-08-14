బుధుడు, శుక్రుడి కలయిక వల్ల మంచి ఫలితాలు చూడనున్న 3 రాశులు ఇవే
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలకు బుధుడు సంచారం కొన్ని రాశులవారికి కలిసివస్తుంది. సెప్టెంబర్ 26న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇక్కడ శుక్రుడితో కలుస్తాడు.
సెప్టెంబర్ 2న శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని తరువాత సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు, శుక్రుడు సంయోగం చెందుతారు. బుధ, శుక్రులు ఒకే రాశిలో లేదా భావంలో సంయోగం చెందినప్పుడు లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది సంపద, శ్రేయస్సు, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఒక గ్రహ అమరిక. ఈ యోగం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై పడినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారు అదనపు ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆ రాశులు చూడండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రాజయోగం సంభాషణ నైపుణ్యాలను, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాలను బలపరుస్తుంది. ఈ కాలంలో వారు తమ వృత్తిలో పురోగతిని, దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆర్థిక భారాల నుండి ఉపశమనాన్ని, న్యాయపరమైన విషయాలలో అనుకూలమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో ఒక కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు లేదా ఒక అర్థవంతమైన ప్రయాణాన్ని చేపట్టవచ్చు. జీవితంలో ఉపయోగపడే కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఇది వారికి ఒక మంచి సమయం. ధైర్యమైన అడుగులు వేయడం ద్వారా విజయం లభిస్తుంది. తమ అంతర్బుద్ధిని ఎంత ఎక్కువగా విశ్వసిస్తే, గ్రహాలు వారికి అంత ఎక్కువగా ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తాయి. ఈ సమయంలో వారికి లభించే అవకాశాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోండి.
మిథున రాశి
ఈ యోగం మిథున రాశి వారికి పురోగతికి మార్గాలను తెరుస్తుంది. ఈ కాలంలో సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది, మీ కష్టానికి అధిక లాభాలు చేకూరుతాయి. మీ ప్రయత్నాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సృజనాత్మకత, నిర్ణయాత్మక నైపుణ్యాలు వివిధ రంగాలలో గొప్ప విజయాన్ని అందిస్తాయి. వివిధ పెట్టుబడుల నుండి అధిక ఆదాయం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు పలు ఒప్పందాల నుండి లాభాలు పొందవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, సంతోషం ఉంటాయి. దంపతులు ఒకరితో ఒకరు నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
తులా రాశి
తులారాశి లగ్నంలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వారికి చాలా అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ఈ యోగం గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం, వృత్తిలో పురోగతి, జీతం పెరుగుదల, అదనపు గుర్తింపును అందిస్తుంది. ఈ రాజయోగం వారి అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఇప్పుడు అనేక రెట్లు మెరుగుపడుతుంది. కార్యాలయంలోని మార్పులు వారికి గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇది పనిచేసే వారికి అనేక సానుకూల ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. పనిభారం తగ్గడం వల్ల కార్యాలయంలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వివాహితులకు జీవితం ఆనందం, శాంతితో నిండి ఉంటుంది. వారి వ్యక్తిగత కోరికలు ఇప్పుడు నెరవేరుతాయి. ఈ కాలం వ్యాపారవేత్తలకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More