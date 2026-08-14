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    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు మొదటి శ్రావణ శుక్రవారం వేళ ఈ రాశులకు కెరీర్‌లో అవకాశాలు.. మరి కొందరికి ఆర్థిక హెచ్చరికలు!

    హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారాన్ని మహాలక్ష్మి ఆరాధనకు విశేషమైన రోజుగా భావిస్తారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి రోజువారీ ఫలితాలు మారుతాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. 

    Published on: Aug 14, 2026, 04:00:34 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం రోజును సంపదలకు దేవత అయిన మహాలక్ష్మి పూజకు అత్యంత విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. చాలామంది ఉదయాన్నే లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించి తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రతిరోజూ ఆకాశంలో గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మారుతుంటుంది. ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం మేషం నుంచి మీన వరకు మొత్తం 12 రాశుల వారిపై విభిన్న రీతిలో పడుతుంది.

    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు మొదటి శ్రావణ శుక్రవారం వేళ ఈ రాశులకు కెరీర్‌లో అవకాశాలు.. మరి కొందరికి ఆర్థిక హెచ్చరికలు!
    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు మొదటి శ్రావణ శుక్రవారం వేళ ఈ రాశులకు కెరీర్‌లో అవకాశాలు.. మరి కొందరికి ఆర్థిక హెచ్చరికలు!

    కొన్ని రాశుల వారికి అనుకోని పనులు విజయవంతమై సంతోషాన్ని ఇస్తే, మరికొందరికి కొత్త బాధ్యతలు వచ్చి పడతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నవారికి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉండగా, ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కొందరి బడ్జెట్ తారుమారు కావచ్చు. కుటుంబ సంబంధాలు, దాంపత్య జీవితం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల పరంగా ఈరోజు ప్రతి రాశికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మీ దినచర్యను ప్రారంభించే ముందు మీ రాశిఫలం ఏమి చెబుతుందో ఇక్కడ పరిశీలించండి.

    మేష రాశి: కెరీర్ అవకాశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి

    ఈరోజు మీరు మీ ఉద్యోగ, కెరీర్ రంగంలో వచ్చే కొత్త అవకాశాలపై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. త్వరలోనే మీకు ఎంతో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో కాస్త సమయం గడపడం ద్వారా మనసులోని ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది.

    వృషభ రాశి: ఓపికతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం

    సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఈరోజు మీరు కొన్ని పోటీలను ఎదుర్కొనాల్సి రావచ్చు. కొన్ని విషయాలలో నిరాశ, ఆందోళన కలిగినప్పటికీ, ఎంతో సంయమనంతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం.

    మిథున రాశి: పెద్ద విజయాల దిశగా అడుగులు

    జీవితంలో ఉన్నతమైన మైలురాళ్లను అధిగమించే అద్భుతమైన అవకాశాలు మీకు రానున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల నుంచి లభించే పూర్తి మద్దతు భవిష్యత్తుపై సానుకూల దృక్పథాన్ని ఇస్తుంది. ఏ చిన్న ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని కూడా చేజార్చుకోకండి.

    కర్కాటక రాశి: జీవితంలో కీలక మార్పులు

    జీవితంలో భవిష్యత్ ప్రయాణం కోసం కొన్ని సాహసోపేతమైన, కీలకమైన మార్పులను ఆచరణలో పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక పరమైన ప్రణాళికలలో కొన్ని కొత్త ప్రయోగాలు చేయడం ద్వారా పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.

    సింహ రాశి: స్థిరమైన భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళికలు

    ఒక సుస్థిరమైన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడం గురించి ఆలోచించడం మీకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మంటుంది. ప్రధాన ఆదాయ మార్గాలతో పాటు ఇతర ప్రత్యామ్నాయ వనరులపై కూడా దృష్టి పెట్టండి. మీ భాగస్వామి మనస్తత్వాన్ని మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    కన్యా రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత

    మీ బంధంలో అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్న విషయాల గురించి మీ భాగస్వామితో స్పష్టంగా మాట్లాడండి. ఈరోజు మీరు చేసే కొన్ని రిస్కీ పెట్టుబడులు మీ ఆర్థిక సమతుల్యతను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఆచితూచి వ్యవహరించండి.

    తులా రాశి: ఆచితూచి అడుగువేయాల్సిన తరుణం

    ఈరోజు మీ వృత్తిగత ప్రతిష్టకు కాస్త భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. పనులలో అసమతుల్యత ఏర్పడవచ్చు. కెరీర్, ఆదాయ మార్గాలలో ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు. ఒకవేళ మీరు వివాహం గురించి ఆలోచిస్తుంటే, ప్రస్తుతానికి ఆ నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయడమే మంచిది.

    వృశ్చిక రాశి: కెరీర్‌పైనే పూర్తి ఫోకస్

    ప్రస్తుత తరుణంలో మీ పూర్తిగా కెరీర్ నిర్మాణంపై, తోటివారితో సత్సంబంధాలు పెంపొందించుకోవడంపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి. ఈరోజు కాస్త రద్దీగా, హడావుడిగా గడిచిపోతుంది. ప్రేమ జీవితంలో కొన్ని చిన్నపాటి అపార్ధాలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.

    ధనస్సు రాశి: నాణ్యమైన సమయానికి ప్రాధాన్యత

    ఇప్పుడే ఒక పెద్ద బాధ్యతను మోసేందుకు మీరు మానసికంగా సిద్ధంగా లేకపోవచ్చు. దానికి బదులుగా భాగస్వామితో కాసేపు ప్రశాంతంగా, నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ఉత్తమం. మీ ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరచుకోవడంపై శ్రద్ధ పెట్టండి.

    మకర రాశి: ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ప్రశాంతత

    మీ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలను, మీ గురించి మీరు సరికొత్త విషయాలను తెలుసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. మనశ్శాంతిని, సంతృప్తిని పొందడానికి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఆశ్రయించండి. ఆపద సమయంలో ఇతరుల నుంచి తగిన సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి.

    కుంభ రాశి: కుటుంబ సలహాలతో ముందడుగు

    కష్టకాలంలో మీకు అండగా నిలిచే కుటుంబ సభ్యులు లేదా బంధువుల సలహాలను పాటించండి. మీ ప్రేమ సంబంధాలు ఎంతో మధురంగా సాగిపోతాయి. మీ ఇద్దరి మధ్య పరస్పర నమ్మకం, అవగాహన మరింత బలపడతాయి.

    మీన రాశి: పొదుపునకు పెద్దపీట వేయండి

    ప్రస్తుత ఆదాయ స్థాయిని స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి నేడు పొదుపు మార్గాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. మీ బంధం పట్ల మీరు చాలా సీరియస్‌గా ఉంటే, వివాహం గురించి ఆలోచించడానికి నేడు అనుకూలమైన సమయం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు మొదటి శ్రావణ శుక్రవారం వేళ ఈ రాశులకు కెరీర్‌లో అవకాశాలు.. మరి కొందరికి ఆర్థిక హెచ్చరికలు!
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