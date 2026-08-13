ఆగస్టు 17న సూర్యుడి డబుల్ గోచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!
ఆగస్టు 17న సూర్యుడు రాశితో పాటు నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్న నేపథ్యంలో జ్యోతిష్య పరంగా ఈ గోచరానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రభావంతో సింహం, వృశ్చికం, కర్కాటకం, తులా, కన్యా రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆత్మకారకుడు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, కీర్తి ప్రతిష్టలు, నాయకత్వ లక్షణాలకు సూర్యుడే కారకుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో సూర్య బలం బలంగా ఉంటే సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండానే ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, రాబోయే ఆగస్టు 17వ తేదీ రాత్రి సూర్యుడు తన రాశిని, నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ ప్రత్యేక గోచరం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలపు తట్టనుంది.
డబుల్ గోచరంతో మారనున్న తలరాత
సూర్యుడు నిరంతరం తన సంచారాన్ని మారుస్తుంటాడు. అయితే ఈసారి జరగబోయే గోచరం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. పండితుల అంచనా ప్రకారం, ఈ గ్రహ మార్పు ఐదు ప్రధాన రాశుల వారికి అపారమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టనుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు ఈ కాలంలో సిద్ధిస్తాయి.
సింహ రాశి
సూర్యుడి ఈ రాశి మార్పు సింహ రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి జీవితంలో సహచరుల నుంచి, అధికారుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే వారికి ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ఇన్నాళ్లు వెంటాడిన ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి సూర్య గోచరం వల్ల శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. కెరీర్ పరంగా ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి స్థిరమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
కర్కాటక రాశి
ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న వారికి ఈ కాలం ఉపశమనం ఇస్తుంది. రుణబాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఏ రంగంలోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే విజయాలు మీ వెంటే ఉంటాయి. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
తులా రాశి
కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా మారుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
కన్యా రాశి
ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్లో ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాలాకాలంగా వాయిదా పడుతున్న విదేశీ ప్రయాణాలు ఇప్పుడు సాకారమయ్యే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్య విషయంలోనూ సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More