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    జూలై నెలాఖరు నుంచి 3 రాశులకు గొప్ప విజయం.. అవకాశాలు వెల్లువ!

    జూలై నెలాఖరు నాటికి బుధ, శని గ్రహాల సంచారాలు మారనున్నాయి. జూలై 24న బుధుడు తిరోగమనం నుండి బయటపడి ముందుకు సాగుతాడు. ఆ తర్వాత జూలై 27న శని వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. ఈ అరుదైన ఖగోళ అమరిక మూడు రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jul 17, 2026, 16:00:58 IST
    By Anand Sai
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    గ్రహాల కదలికల పరంగా జూలై చివరి వారం చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ కాలంలో జూలై 24న గ్రహాల రాకుమారుడు అయిన బుధుడు తిరోగమనం నుండి ముందుకు కదలడం ప్రారంభిస్తాడు. ఇది అక్టోబర్ 24 వరకు ఈ తిరోగమన కదలికను కొనసాగిస్తుంది. అదనంగా జూలై 27న న్యాయానికి అధిపతి అయిన శని తిరోగమనంలోకి ప్రవేశించి, వెనక్కి కదలడం ప్రారంభిస్తాడు. శని డిసెంబర్ 11 వరకు ఈ తిరోగమన స్థితిలోనే కొనసాగుతాడు. జూలై చివరి వారంలో జరిగే ఈ సంయోగం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందగలరో తెలుసుకుందాం.

    అదృష్ట రాశులు
    అదృష్ట రాశులు

    మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధుడు తిరోగమనం నుండి ముందుకు కదలడం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. మిథున రాశిలో లగ్నాన్ని, చతుర్థ భావాలను పరిపాలించే బుధుడు, ఇప్పుడు తన సొంత రాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్నాడు. ఇది ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడాన్ని సూచిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించవచ్చు, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం ప్రారంభమవుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి ప్రయోజనాలు అందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం మెరుగుపడవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఆవిర్భవించే సంకేతాలు ఉన్నాయి. గత పెట్టుబడుల నుండి మంచి ఫలితాలు ఆశించబడుతున్నాయి.

    సింహ రాశి

    సింహరాశి వారికి బుధుడు రెండో, పదకొండో గృహాలకు అధిపతి. ప్రస్తుతం బుధుడు లాభాల గృహంలో సంచరిస్తున్నాడు. అది తిన్నగా ప్రయాణించడం ప్రారంభించిన తర్వాత దాని సానుకూల ప్రభావాలు బలపడే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు ముఖ్యమైన కాంట్రాక్టులు పొందవచ్చు లేదా కొత్త క్లయింట్లను సంపాదించుకోవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారం కావచ్చు, ఇది మానసిక ప్రశాంతత, సంతృప్తికి దారితీస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి బుధుడు ఎనిమిదో ఇంట్లో ప్రత్యక్ష గమనం చేస్తున్నాడు. దీనిని లాభ గృహానికి అధిపతిగా కూడా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం ఈ పరిస్థితి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలకు, ఊహించని విజయానికి అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు విజయవంతం కావచ్చు. కార్యాలయంలో బాధ్యతలు, పని ఒత్తిళ్లు కొనసాగినప్పటికీ, కొత్త అవకాశాలు కూడా తలెత్తవచ్చు. భూమి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే కోరిక నెరవేరుతుందని సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తికి సంబంధించిన సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టవచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై నెలాఖరు నుంచి 3 రాశులకు గొప్ప విజయం.. అవకాశాలు వెల్లువ!
    Home/Rasi Phalalu/జూలై నెలాఖరు నుంచి 3 రాశులకు గొప్ప విజయం.. అవకాశాలు వెల్లువ!
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