మరో నెలరోజుల్లో ఈ రాశులవారికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు.. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు!
మరో నెలలో శుక్రుడి వల్ల లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం మెరుగుపడుతుంది. ఏ రాశుల వారికి తమ సంపదను నింపుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అన్ని గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు నక్షత్రాలను, రాశులను మార్చుకుంటాయి. గ్రహాల రాశి మార్పుతో పాటు, ఇతర గ్రహాల కలయిక, మార్పు కూడా ముఖ్యమైనది. సెప్టెంబర్ నెలలో, దాదాపు అన్ని గ్రహాలు ఇతర గ్రహాలతో కలయికలో ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ 13న శుక్రుడు, చంద్రుడు తులారాశిలో కలయికలో ఉంటారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక లక్ష్మీ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడు మరియు శుక్రుడి కలయిక చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితాలలో పురోగతి సాధించడానికి ఇది మంచి సమయం. ఈ సమయంలో మీ కలలన్నీ నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీరు పనిలో మరింత ఆనందాన్ని, విజయాన్ని పొందుతారు. మీకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతి మరియు జీతం పెరుగుదల లభిస్తుంది. ఉద్యోగార్థులకు వారి అర్హతలు, నైపుణ్యాలకు తగిన ప్రయోజనాలు లభించే సమయం ఇది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఇంట్లో గొడవలు తగ్గుతాయి. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామికి మరింత దగ్గరవుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ పిల్లల నుండి కూడా మీరు కొన్ని శుభవార్తలను ఆశించవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆస్తి, వాహనం, కుటుంబ జీవితం పరంగా చాలా అనుకూలమైన సమయం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, అభివృద్ధికి, పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పెరిగిన సామర్థ్యం కారణంగా మీరు కష్టమైన పరిస్థితులను సులభంగా ఎదుర్కోగలుగుతారు. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు ముగుస్తాయి. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బును తిరిగి ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ జీవితంలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలను చూస్తారు. కుటుంబంలోకి సంతోషం, శాంతి తిరిగి వచ్చే సమయం ఇది. మీ కుటుంబంతో బంధం బలపడుతుంది. దీనివల్ల కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. శుక్రుని అనుగ్రహంతో అవివాహితులకు కంకణాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులు ఆర్థిక లాభాలు, విజయాన్ని ఆశించవచ్చు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి శుక్రుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీకు మరిన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ అనుకూల గ్రహ మార్పు కారణంగా, నిరుద్యోగులైన మిథున రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి అదనపు బాధ్యతలు ఉంటాయి. మీరు వీటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ కాలంలో మీరు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న, సవాలుతో కూడిన పనులను సక్రమంగా పూర్తి చేస్తారు. లక్ష్మీ రాజయోగం మీకు విజయవంతమైన, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. విదేశాలలో చదువుకోవాలనుకునే వారికి ఈ కాలంలో అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ కాలం అంతర్జాతీయ ప్రయాణ అవకాశాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సమయంలో విద్యార్థులు విద్యారంగంలో గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తారు. విద్యాపరమైన అభివృద్ధికి ఇది మంచి సమయం.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్ర, చంద్రుల కలయికతో ఏర్పడిన లక్ష్మీ రాజయోగం అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారు వివిధ ఆర్థిక వనరుల ద్వారా తమ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుచుకోగలుగుతారు. పనిలో పై అధికారుల మద్దతుతో మీరు ఒక పెద్ద పనిని సమయానికి పూర్తి చేయగలుగుతారు. వ్యక్తిగత జీవితం స్వయం సమృద్ధిగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ పిల్లల పురోగతికి సంబంధించి మీరు కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇది మీ జీవితంలో మీకు చాలా ఆనందాన్ని తెచ్చిపెట్టే సమయం. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల మద్దతు, స్నేహాన్ని పొందే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More