Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం: శుక్ర, చంద్రుల కలయికతో మూడు రాశులకు భారీ లాభాలు.. డబ్బు, సంతోషం, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!

    శుక్రుడు డబ్బు, విలాసాలు, ప్రేమ, అందం మొదలైన వాటికి కారకుడు. చంద్రుడు మానసిక ప్రశాంతతను తీసుకొస్తాడు. ఈ గ్రహాల కలయికతో కొన్ని రాశుల వారు అనేక లాభాలను పొందబోతున్నారు. ఏప్రిల్ 18న చంద్రుడు, శుక్రుడు కలయిక ఏర్పడడంతో ఈ వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. కొన్ని రాశుల వారు అనేక లాభాలను పొందబోతున్నారు.

    Published on: Mar 23, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతి గ్రహానికి కూడా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. గ్రహాలు కాలానుగుణంగా తమ రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. త్వరలోనే వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది.

    వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం: శుక్ర, చంద్రుల కలయికతో మూడు రాశులకు భారీ లాభాలు (pinterest)

    ఏప్రిల్ 18న చంద్రుడు, శుక్రుడు కలయిక ఏర్పడడంతో ఈ వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడు డబ్బు, విలాసాలు, ప్రేమ, అందం మొదలైన వాటికి కారకుడు. చంద్రుడు మానసిక ప్రశాంతతను తీసుకొస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో కొన్ని రాశుల వారు అనేక లాభాలను పొందబోతున్నారు.

    శక్తివంతమైన వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం

    శుక్రుడు మార్చి 26న మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఏప్రిల్ 18న చంద్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగాన్ని అందిస్తుంది. ఈ రాజయోగంతో కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థికపరంగా లాభాలను పొందుతారు.

    వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. కెరీర్‌లో మంచి మార్పులు వస్తాయి. వ్యాపారంలో కూడా అభివృద్ధి ఉంటుంది. మరి ఈ వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది, ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    శుక్ర, చంద్రుల కలయికతో వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు:

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ రాజయోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. అనేక విధాలుగా సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఈ రాశి మొదటి ఇంట్లో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాశి వారి వ్యక్తిత్వం మెరుగు పడుతుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్థిక పరంగా బాగుంటుంది. కెరీర్‌లో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి.

    2.కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కెరీర్‌లో చక్కటి మార్పులను చూస్తారు. అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. వ్యాపారస్తులకు బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ గ్రహాల కలయికతో సుఖ సంతోషాలను పొందుతారు.

    3.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఇలా ఈ రాశి వారు కూడా ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో అనేక మార్పులను చూస్తారు.

    News/Rasi Phalalu/వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం: శుక్ర, చంద్రుల కలయికతో మూడు రాశులకు భారీ లాభాలు.. డబ్బు, సంతోషం, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes