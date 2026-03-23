Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వార ఫలాలు: మార్చి 23-29 వరకు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారికి అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో లాభాలు!

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

    Published on: Mar 23, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వారపు జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మార్చి 23 నుంచి 29 వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    ఈ వారం రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    సూర్యుడు, శుక్రుడు మరియు శని మేష రాశి యొక్క పన్నెండవ స్థానంలో ఉంటారు. బుధుడు, అంగారకుడు మరియు రాహువు అక్కడ ఉండటం వల్ల పదకొండవ ఇంటి స్థానం కాస్తంత హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది. కాబట్టి రక్త సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్, గాయపడటం, శారీరక ఇబ్బందులు రావచ్చు. సూర్యుడు, శుక్రుడు, శని కారణంగా, మీరు ప్రభుత్వ వ్యవస్థతో లేదా యజమానితో గొడవలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రేమలో కొంత దూరం ఉండవచ్చు.

    వారం మొత్తంగా చూస్తే, సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. వారం మధ్యలో ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సంతోషాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. చివరగా వ్యాపార స్థానం బలంగా ఉంటుంది, ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. నల్లటి వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశికి బాగుంటుంది. ఆదాయ పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆశీస్సులు పొందుతారు. వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి కాబట్టి కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం మంచిది కాదు. వారం ప్రారంభంలో ఆందోళన, భయం, అశాంతి ఉంటుంది. మధ్యలో మీరు ఆకర్షణకు కేంద్రంగా మారతారు. చివరికి ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. శని దేవుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఆరోగ్యంపై కాస్త శ్రద్ధ అవసరం. ప్రేమ స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపార పరంగా శుభ సమయం. వారం ప్రారంభంలో ప్రయాణం, శుభవార్తలు, కొత్త ఆదాయ వనరులు ఉంటాయి. వారం మధ్యలో ఆందోళన ఉంటుంది. వారం చివరికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. నల్లటి వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బలహీనంగా ఉంటుంది. మానసిక స్థితి కలవరపడవచ్చు. ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం సహకరిస్తుంది. వారం మధ్యలో వ్యాపార విజయం, కోర్టు విషయాల్లో విజయం ఉంటుంది. వారం చివరలో ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ఎర్రటి వస్తువును దగ్గర ఉంచి హనుమంతుడికి నమస్కరించండి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారు వైవాహిక జీవితం, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రేమ, వ్యాపారం బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం ఉంటుంది. వారం మధ్యలో తండ్రి మద్దతు లభిస్తుంది. వారం చివరలో ప్రయాణం, శుభవార్తలు, కొత్త ఆదాయ వనరులు ఉంటాయి. హనుమంతుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.

    కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. వైవాహిక జీవితంలో మార్పులు చేయకూడదు. ఉద్యోగ పరిస్థితి బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మధ్య నుంచి అదృష్టం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వారం చివరలో వృత్తిపరమైన విజయం ఉంటుంది. విష్ణుమూర్తికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కోపం, భావోద్వేగం పెరుగుతాయి. ప్రేమలో ప్రతికూల ఆలోచనలు రావచ్చు.వారం ప్రారంభంలో భాగస్వామి సహకారం ఉంటుంది. మధ్యలో గాయాలు లేదా ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. వారం చివరలో ప్రయాణం, అదృష్టం సహకారం ఉంటుంది. పసుపు వస్తువును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఇంట్లో వ్యతిరేక శక్తి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం ప్రభావితం అవుతుంది. ప్రేమ, వ్యాపారం బాగుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులు ఇబ్బంది పెడతారు కానీ విజయం మీదే ఉంటుంది. వారం మధ్యలో భాగస్వామి మద్దతు ఉంటుంది. వారం చివరలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆకుపచ్చ వస్తువులను దానం చేయండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఆరోగ్యం సాధారణంగా బాగుంటుంది. ముక్కు, చెవులు, గొంతు సమస్యలు ఉండవచ్చు. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. వారం ప్రారంభంలో ప్రేమలో కలత ఉంటుంది. మధ్యలో ఆరోగ్యం కాస్త బలహీనంగా ఉంటుంది. చివరలో ప్రేమ వివాహం వైపు కదులుతుంది. ఎర్రటి వస్తువును దగ్గర ఉంచండి.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి డబ్బు నష్టం సంకేతాలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడులు మానుకోవాలి. భాషలో జాగ్రత్త అవసరం. వారం ప్రారంభంలో భూమి, వాహనం కొనుగోలు అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారం మధ్యలో కుటుంబ విభేదాలు ఉంటాయి. వారం చివరలో శత్రువులు కూడా స్నేహపూర్వకంగా మారతారు. కాళీ మాతకు నమస్కరించడం శుభప్రదం.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారు షార్ట్‌కట్‌లు తీసుకోకూడదు. భావోద్వేగాలను నియంత్రించాలి. ఆరోగ్యం హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది. వారం ప్రారంభంలో వృత్తిపరమైన పురోగతి ఉంటుంది. వారం మధ్యలో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. చివరలో ప్రేమ స్థిరపడుతుంది. పసుపు వస్తువును దానం చేయండి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ప్రస్తుత పరిస్థితి అంత అనుకూలంగా లేదు. ఆరోగ్యం, వైవాహిక జీవితంపై శ్రద్ధ అవసరం. వారం ప్రారంభంలో డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. మధ్యలో వ్యాపార విజయం ఉంటుంది. చివరలో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes