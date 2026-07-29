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    నేడు బుధవారం+గురు పౌర్ణమి.. గణేశుడి కటాక్షంతో ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు.. పూర్తి రాశి ఫలాలు ఇవే!

    శ్రీ గణేశుడిని పూజించడం వల్ల విఘ్నాలు తొలగి సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. నేటి గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక పురోగతి, కెరీర్‌లో విజయాలు కనిపిస్తుండగా, మరి కొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్యం, పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 

    Published on: Jul 29, 2026, 04:01:04 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వారంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజులలో బుధవారం ఒకటి. ఈ రోజు విఘ్నేశ్వరుడైన శ్రీ గణేశుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం, బుధవారం వినాయకుడిని ఆరాధించడం వల్ల సకల కష్టాలు తొలగిపోయి జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, అష్టైశ్వర్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి.

    నేడు బుధవారం+గురు పౌర్ణమి.. గణేశుడి కటాక్షంతో ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు.. పూర్తి రాశి ఫలాలు ఇవే!
    నేడు బుధవారం+గురు పౌర్ణమి.. గణేశుడి కటాక్షంతో ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు.. పూర్తి రాశి ఫలాలు ఇవే!

    గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా జ్యోతిష్యులు రాశి ఫలాలను అంచనా వేస్తారు. నేటి రోజు కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలను ఇస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు అడుగు ముందుకు వేసేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు నూతన అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యక్తిగత సంబంధాలలో స్పష్టత లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు.

    వృషభ రాశి

    వృత్తి జీవితానికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సరైన సమతుల్యత లభిస్తుంది. మనసులోని భావాలను ఇతరులతో పంచుకోవడం ద్వారా అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారు ఆర్థిక విషయాలలో భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని అడుగులు వేయాలి. పొదుపు సూత్రాలను పాటించడం ఉత్తమం. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ రాశి వారికి అన్ని రంగాలలో సమన్వయం సాధించే అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారు ఆర్థిక లావాదేవీలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొత్త బాధ్యతలు మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి చక్కటి వేదికగా మారుతాయి.

    కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంది. ప్రేమ సంబంధాలలో బంధం బలపడుతుంది. కెరీర్‌లో వచ్చే కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటే మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారు జీవితంలో వచ్చే సానుకూల మార్పులను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మీ కృషే మిమ్మల్ని విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    రాశి వారు సహచరులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించాలి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మేలు చేస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా పరిధిని విస్తరించుకునే రోజు ఇది. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్లండి.

    మకర రాశి

    ఈ రోజు మకర రాశి వారు ఒత్తిడి లేదా చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలను విస్మరించవద్దు. మొత్తం మీద, సానుకూల మార్పులతో రోజును చేరుకోండి. ఈ రోజు మీకు ప్రేమను జరుపుకోవడానికి గొప్ప క్షణాలు ఉన్నాయి.

    కుంభ రాశి

    మీ ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాల కోసం చూడండి. నైపుణ్యాలు అవసరమైన ముఖ్యమైన పనిని చేయండి. ఆర్థిక అవసరాలను తీరుస్తారు. ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ రోజు మీరు డబ్బును జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి.

    మీన రాశి

    ఈ రోజు మీన రాశి వారు ఆరోగ్యం పరంగా, మీ శరీరం చెప్పేది వినండి. సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోండి. ఎదగడానికి మరియు వృద్ధి చెందడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ఏదైనా ముఖ్యమైన పనికి కట్టుబడి ఉండటానికి ముందు క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేయండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేడు బుధవారం+గురు పౌర్ణమి.. గణేశుడి కటాక్షంతో ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు.. పూర్తి రాశి ఫలాలు ఇవే!
    Home/Rasi Phalalu/నేడు బుధవారం+గురు పౌర్ణమి.. గణేశుడి కటాక్షంతో ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు.. పూర్తి రాశి ఫలాలు ఇవే!
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