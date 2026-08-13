స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్కు పెట్టుబడుల వరద.. ఆ పొరపాటు మాత్రం చేయొద్దు
జులై నెలలో స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి రికార్డు స్థాయిలో ₹7,768 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అదే సమయంలో 30 నెలల విరామం తర్వాత లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ నుంచి నిధులు బయటకు వెళ్లాయి. ఈ క్రమంలో ఇన్వెస్టర్లు ఎలాంటి వ్యూహం పాటించాలో నిపుణుల విశ్లేషణ.
మ్యూచువల్ ఫండ్ల వైపు సామాన్య ఇన్వెస్టర్ల మొగ్గు రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా చిన్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ల వైపు ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున పరుగులు తీస్తున్నారు. జులై నెలలో ఏకంగా ₹7,768 కోట్ల రికార్డు స్థాయి నిధులు స్మాల్ క్యాప్ స్కీమ్లలోకి రావడం విశేషం. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లు కూడా ₹6,192 కోట్ల నిధులను ఆకర్షించాయి.
మరోవైపు, దాదాపు రెండున్నరేళ్ల (30 నెలలు) సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ నుంచి తొలిసారిగా ₹1,322 కోట్ల మేర నిధులు వెనక్కి వెళ్లాయి (అవుట్ఫ్లో). అయితే, మొత్తంగా ఈక్విటీ ఫండ్లలోకి ₹24,697 కోట్ల పెట్టుబడులు రావడం, ఎస్ఐపీ (SIP) విధానం ద్వారా వచ్చే నిధులు ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిలో కొనసాగడం మార్కెట్ బలాన్ని చాటుతోంది.
చిన్న కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం?
స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలోకి భారీగా నిధులు వస్తున్నాయనే ఒకే ఒక్క కారణంతో ప్రతీ ఇన్వెస్టర్ ఆ విభాగంలో కేటాయింపులు పెంచకూడదని ఆనంద్ రాఠీ వెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుభేందు హరిచందన్ స్పష్టం చేశారు.
"మీరు కేవలం ప్రత్యేకమైన (Dedicated) స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లో ఉన్న పెట్టుబడిని చూసి మాత్రమే మీ మొత్తం ఎక్స్పోజర్ను అంచనా వేయలేరు. ఫ్లెక్సీ క్యాప్, మల్టీ క్యాప్, వ్యాల్యూ ఫండ్స్ వంటి విభాగాల ద్వారా కూడా మీకు తెలియకుండానే చిన్న కంపెనీల్లో పెట్టుబడులు వెళ్లి ఉంటాయి. కాబట్టి మీ మొత్తం ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియోను ఒకసారి సమగ్రంగా తనిఖీ చేసుకోవాలి" అని ఆయన విశ్లేషించారు.
రాబడికి బలాన్నిస్తున్న కంపెనీల ఫలితాలు
ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఇటీవలి దిద్దుబాటు (Correction) కారణంగా స్మాల్ క్యాప్ విభాగంలో వ్యాల్యుయేషన్లు ఊరటనిచ్చే స్థాయికి వచ్చాయి. కంపెనీల ఆర్థిక ఫలితాలు కూడా వీటికి బలమైన మద్దతు ఇస్తున్నాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికం (Q1 FY27) ఫలితాల్లో లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలు 10 శాతం వార్షిక ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేయగా, మిడ్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ 34 శాతం, స్మాల్ క్యాప్ విభాగాలు ఏకంగా 40 శాతం వార్షిక ఆదాయ వృద్ధిని సాధించాయి. కేవలం వ్యాల్యుయేషన్ల ఆధారంగానే కాకుండా, కంపెనీల ప్రాథమిక ఆదాయ వృద్ధి కూడా ఈ రంగానికి అండగా నిలుస్తోంది.
లార్జ్ క్యాప్స్ నుంచి నిధుల ఉపసంహరణ వెనుక అసలు నిజం
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ నుంచి ₹1,322 కోట్ల నిధులు బయటకు వెళ్లడంపై స్పందిస్తూ, ఇన్వెస్టర్లు లార్జ్ క్యాప్స్ లేదా మార్కెట్లకు దూరంగా వెళ్లడం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలి మార్కెట్ కరెక్షన్ తర్వాత మిడ్, స్మాల్ క్యాప్స్ ఆకర్షణీయ వ్యాల్యుయేషన్లలో లభిస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ నిధులను రీబ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు.
"లార్జ్ క్యాప్స్లో కనిపిస్తున్న అవుట్ఫ్లో తాత్కాలిక రీబ్యాలెన్సింగ్ మాత్రమే. అంతే తప్ప ఇన్వెస్టర్ల ఆలోచనా విధానంలో వచ్చిన శాశ్వత మార్పేమీ కాదు" అని సుభేందు అభిప్రాయపడ్డారు.
మీ పోర్ట్ఫోలియో కేటాయింపులు ఎలా ఉండాలి?
ఇటీవల బాగా రాబడులు ఇచ్చిన విభాగంలోనే 70% నుంచి 80% నిధులను తీసుకెళ్లి ఇన్వెస్ట్ చేసే పొరపాటును చాలామంది చేస్తుంటారు. గతంలో రాబడులు ఎక్కువగా వచ్చాయనే కారణంతో మార్కెట్ సైకిల్ తప్పుగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటే నష్టపోయే ప్రమాదముంది.
మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో నిర్వహణకు నిపుణులు సూచిస్తున్న నిష్పత్తి:
- మొత్తం అసెట్ అలోకేషన్: 80 శాతం ఈక్విటీ, 20 శాతం డెట్ (80:20)
ఈక్విటీ విభాగం కేటాయింపులు:
- 55 శాతం - లార్జ్ క్యాప్ (Large Cap)
- 25 శాతం - మిడ్ క్యాప్ (Mid Cap)
- 20 శాతం - స్మాల్ క్యాప్ (Small Cap)
ఈ తరహా అసెట్ అలోకేషన్ విధానం పాటించడం వల్ల వేర్వేరు మార్కెట్ పరిస్థితుల్లోనూ పోర్ట్ఫోలియో స్థిరంగా ఉండటంతో పాటు అవసరమైన సమయానికి నగదు లభ్యత (Liquidity) పెరుగుతుంది. కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే ఇన్వెస్టర్లు కేవలం పెట్టుబడుల గణంకాల ఆధారంగా కాకుండా, తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, ఇన్వెస్ట్ చేసే కాలపరిమితి, రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More