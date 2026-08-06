బెస్ట్ స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్: 10 ఏళ్ల ఎస్ఐపీలో 20% పైగా రిటర్న్స్ ఇచ్చిన ఫండ్స్ ఇవే
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు స్మాల్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సరైన వేదికని మరోసారి నిరూపితమైంది. వ్యాల్యూ రీసెర్చ్ డేటా ప్రకారం, గడిచిన 10 ఏళ్ల కాలంలో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లకు 5 స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు ఏటా 20 శాతానికి పైగా వార్షిక రాబడిని అందించాయి.
స్టాక్ మార్కెట్లో వివిధ సైకిల్స్, హెచ్చుతగ్గులు వచ్చినప్పటికీ దీర్ఘకాలంలో నిలకడగా కొనసాగిన ఇన్వెస్టర్లకు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు భారీ సంపదను సృష్టించి పెట్టాయి. గడిచిన పదేళ్ల ఆధారంగా క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Quant Small Cap Fund) అత్యధికంగా 25.92% వార్షిక ఎస్ఐపీ రిటర్నులతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
10 ఏళ్ల కాలంలో అత్యధిక ఎస్ఐపీ రాబడిని అందించిన టాప్ 5 స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ల జాబితా ఇక్కడ చూడవచ్చు:ge
|ఫండ్ పేరు (Fund Name)
|10 ఏళ్ల ఎస్ఐపీ వార్షిక రాబడి (%)
|Quant Small Cap Fund
|25.92%
|Nippon India Small Cap Fund
|22.60%
|Axis Small Cap Fund
|20.97%
|Union Small Cap Fund
|20.81%
|DSP Small Cap Fund
|20.27%
5 ఏళ్ల ర్యాంకింగ్స్లో కొత్త ఫండ్ల జోరు
స్మాల్ క్యాప్ విభాగంలో మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి పనితీరు ఎలా మారుతుందో 5 ఏళ్ల ఎస్ఐపీ డేటాను చూస్తే అర్థమవుతుంది. సమీప గతాకాలంలో స్మాల్ క్యాప్ షేర్లలో వచ్చిన భారీ ర్యాలీ వల్ల కొన్ని కొత్త ఫండ్లు అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాయి.
Bandhan Small Cap Fund: 23.90% వార్షిక ఎస్ఐపీ రాబడితో 5 ఏళ్ల కేటగిరీలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
ITI Small Cap Fund: 23.80% రిటర్న్లతో రెండో స్థానం సాధించింది.
Invesco India Smallcap Fund (22.87%), Bank of India Small Cap Fund (22.13%) తరువాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఈ నాలుగు ఫండ్లు గత మూడేళ్ల ఎస్ఐపీ రాబడుల్లో కూడా టాప్ స్థానాల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. అయితే వీటిలో చాలా ఫండ్లకు ఇంకా 10 ఏళ్ల ట్రాక్ రికార్డు అందుబాటులో లేదు.
మూడూ, ఐదూ, పదేళ్ల వ్యాప్తంగా స్థిరమైన ప్రదర్శన ఇచ్చిన ఏకైక ఫండ్
పరిశీలించిన అన్ని పథకాలలో యూనియన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (Union Small Cap Fund) మాత్రమే 3 ఏళ్లు, 5 ఏళ్లు, 10 ఏళ్ల కాలవ్యవధులన్నింటిలోనూ టాప్-5 ర్యాంకింగ్స్లో చోటు దక్కించుకుని నిలకడైన ప్రదర్శనను కనబరిచింది.
- 3 ఏళ్ల ఎస్ఐపీ రాబడి: 18.40% (4వ స్థానం)
- 5 ఏళ్ల ఎస్ఐపీ రాబడి: 19.81% (5వ స్థానం)
- 10 ఏళ్ల ఎస్ఐపీ రాబడి: 20.81% (4వ స్థానం)
లాంగ్ టర్మ్లో కేవలం స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలో పెట్టుబడి పెట్టడమే కాకుండా, సరైన ఫండ్ను ఎంచుకోవడం కూడా సంపద సృష్టిలో ఎంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందో అత్యుత్తమ, అట్టడుగున ఉన్న ఫండ్ల రిటర్నుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం స్పష్టం చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More