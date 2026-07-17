Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    నెలవారీ ₹2,000 ఎస్‌ఐపీ మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేయగలదా? ఈ లెక్క చూడండి

    నెలకు కేవలం 2,000.. మనం సాధారణంగా స్నేహితులతో కలిసి హోటల్‌కు వెళ్తేనో లేదా ఓ సినిమాకు వెళ్తేనో ఖర్చయ్యేంత అతి చిన్న మొత్తం. ఈ చిన్న మొత్తాన్ని క్రమశిక్షణతో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్‌ఐపీ (SIP) లో పెట్టుబడి పెడితే, అది కాలక్రమేణా 1 కోటికి పైగా నిధిగా ఎలా మారుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jul 17, 2026, 17:01:17 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చాలా మంది భారతీయులకు 'కోటీశ్వరుడు' (Crorepati) కావడం అనేది కేవలం భారీ జీతాలు ఉన్నవారికి, పెద్ద వ్యాపారాలు చేసేవారికి లేదా అదృష్టం ఉన్నవారికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే ఒక అందని ద్రాక్షలా అనిపిస్తుంది. కానీ వాస్తవం వేరేలా ఉంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన చిన్నపాటి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు కూడా మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులను చేయగలవు.

    నెలవారీ ₹2,000 ఎస్‌ఐపీ మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేయగలదా? ఈ లెక్క చూడండి
    నెలవారీ ₹2,000 ఎస్‌ఐపీ మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేయగలదా? ఈ లెక్క చూడండి

    నెలకు కేవలం 2,000 చొప్పున క్రమం తప్పకుండా చేసే చిన్న పొదుపు.. భవిష్యత్తులో 1 కోటి కంటే పెద్ద నిధిగా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ కల నిజం కావడానికి పెట్టుబడిదారులకు కావలసిన అతి ముఖ్యమైన ఆయుధం: సమయం.

    ఈ ప్రయాణంలో అడుగు పెట్టే ముందు ఇన్వెస్టర్లు రెండు ప్రధాన వాస్తవాలను అర్థం చేసుకోవాలి.

    ఓపికే మీ పెట్టుబడికి శ్రీరామరక్ష: ఎస్‌ఐపీలలో త్వరగా లాభాలు రావు. 1 కోటి నిధిని సాధించడానికి కనీసం 25 నుండి 35 సంవత్సరాల నిరంతర పెట్టుబడి అవసరం. కాబట్టి ఎంత త్వరగా పెట్టుబడి ప్రారంభిస్తే అంత ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది.

    రాబడులు అంచనా మాత్రమే, గ్యారెంటీ కాదు: ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు దీర్ఘకాలంలో అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచినప్పటికీ, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల రాబడులలో మార్పులు ఉంటాయి. కొన్ని ఏళ్లలో రెండంకెల లాభాలు రావచ్చు, మరికొన్ని ఏళ్లలో తాత్కాలిక నష్టాలు కూడా రావచ్చు.

    అసలు లెక్కలు ఎలా పనిచేస్తాయి?

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు పెరిగే కొద్దీ చక్రవడ్డీ (Compounding) ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. మీ పెట్టుబడిపై వచ్చే లాభం, తిరిగి మళ్లీ పెట్టుబడిగా మారి మరింత లాభాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.

    ఉదాహరణకు, సగటున 12% వార్షిక రాబడిని అంచనా వేస్తూ మీ పెట్టుబడి ఎలా పెరుగుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం:

    • నెలవారీ పెట్టుబడి: 2,000
    • పెట్టుబడి కాలపరిమితి: 35 సంవత్సరాలు
    • మొత్తం మీ జేబు నుంచి పెట్టే పెట్టుబడి: 8.4 లక్షలు
    • అంచనా వేసిన వార్షిక రాబడి: 12%
    • సృష్టించిన సంపద: 1.02 కోట్లు
    • మొత్తం మెచ్యూరిటీ విలువ: 1.1 కోట్లు (సుమారుగా)

    గమనిక: ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే.. మీరు పెట్టిన అసలు పెట్టుబడి కేవలం 8.4 లక్షలు మాత్రమే. కానీ చక్రవడ్డీ శక్తి వల్ల అది కాలక్రమేణా మంచుబంతిలా (Snowball effect) పెరిగి ఏకంగా 1.1 కోట్లుగా మారింది.

    క్రమశిక్షణే ఇక్కడ అతి పెద్ద సవాలు

    చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎస్‌ఐపీలను ప్రారంభిస్తారు కానీ, మార్కెట్ కొద్దిగా పడిపోయినప్పుడో లేదా చేతిలో డబ్బులు లేనప్పుడో మధ్యలోనే ఆపేస్తారు. ఇలా మధ్యలో పెట్టుబడులను ఆపేయడం లేదా కాలపరిపక్వతకు ముందే విత్‌డ్రా చేసుకోవడం వల్ల చక్రవడ్డీ పవర్ పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకుని క్రమశిక్షణతో నిలబడిన వారికే ఈ విజయం దక్కుతుంది.

    స్టెప్-అప్ ఎస్‌ఐపీ (Step-Up SIP):

    ఒకవేళ మీరు ఆలస్యంగా పెట్టుబడి ప్రారంభించినా లేదా ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) దృష్ట్యా ఇంకా ఎక్కువ నిధిని వేగంగా సాధించాలనుకున్నా ఆర్థిక నిపుణులు ఇచ్చే బెస్ట్ సలహా: స్టెప్-అప్ ఎస్‌ఐపీ.

    ప్రతి ఏటా మీ ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ, మీ నెలవారీ 2,000 పెట్టుబడికి కొంత శాతం (ఉదాహరణకు ప్రతి సంవత్సరం 10%) అదనంగా పెంచుకుంటూ పోవాలి. ఇలా క్రమంగా ఎస్‌ఐపీ మొత్తాన్ని పెంచడం వల్ల, మీరు 35 ఏళ్ల వరకు ఆగనక్కర్లేదు; చాలా తక్కువ కాలంలోనే 1 కోటి రూపాయల ఆర్థిక మైలురాయిని సులభంగా చేరుకోవచ్చు.

    నెలకు 2,000 ఎస్‌ఐపీ మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా కోటీశ్వరుడిని చేయగలదు. అయితే, ఈ మ్యాజిక్ జరగాలంటే మీకు కావలసింది భారీ పెట్టుబడి కాదు.. నిరంతర క్రమశిక్షణ, అంతులేని ఓపిక, మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొనే స్థిరత్వం మాత్రమే.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/నెలవారీ ₹2,000 ఎస్‌ఐపీ మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేయగలదా? ఈ లెక్క చూడండి
    Home/News/నెలవారీ ₹2,000 ఎస్‌ఐపీ మిమ్మల్ని కోటీశ్వరుడిని చేయగలదా? ఈ లెక్క చూడండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes