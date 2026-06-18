పీపీఎఫ్ (PPF) vs ఎస్ఐపీ (SIP): నెలకు ₹12,500 పొదుపుతో 30 ఏళ్లలో ఎంత కార్పస్ వస్తుంది?
దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల సాధనలో ఎంచుకునే పొదుపు మార్గం అత్యంత కీలకమైంది. పీపీఎఫ్, ఎస్ఐపీలలో ఏది మేలు? ఇక్కడ గణాంకాలతో పోల్చి చూడండి.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల ప్రణాళికలో పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF), మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీ (SIP) అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మార్గాలు. ఇవి రెండూ ఆర్థిక లక్ష్యాలైన పిల్లల విద్య, వివాహం, రిటైర్మెంట్ కోసం ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. నెలకు ₹12,500 పెట్టుబడితో 30 ఏళ్లలో ఎంత సంపద సృష్టించవచ్చో ఇక్కడ చూడండి.
పెట్టుబడి గణాంకాలు (30 ఏళ్లకు)
|పెట్టుబడి మార్గం
|నెలవారీ పెట్టుబడి
|అంచనా రాబడి (రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్)
|30 ఏళ్ల తర్వాత మొత్తం కార్పస్
|పీపీఎఫ్ (PPF)
|₹12,500
|7.1%
|₹1.54 కోట్లు
|ఎస్ఐపీ (SIP)
|₹12,500
|12%
|₹3.53 కోట్లు
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న లెక్కల్లో ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు.)
ఒకవేళ మీరు ఎస్ఐపీలో 12% రాబడితో పాటు 6% ద్రవ్యోల్బణాన్ని కూడా లెక్కలోకి తీసుకుంటే, 30 ఏళ్ల తర్వాత మీకు చేతికి వచ్చే మొత్తం విలువ సుమారు ₹1.02 కోట్లుగా ఉంటుంది.
ఎస్ఐపీని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎస్ఐపీ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
అధిక రాబడి: మార్కెట్ పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, దీర్ఘకాలంలో పీపీఎఫ్ కంటే ఎక్కువ రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్: మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల ప్రతి నెలా ఒకే ధర ఉండదు, దీనివల్ల దీర్ఘకాలంలో సగటు కొనుగోలు ధర తగ్గుతుంది.
క్రమశిక్షణ: బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి ఆటోమేటిక్ డెబిట్ సౌకర్యం వల్ల పెట్టుబడిలో క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది.
ఫ్లెక్సిబిలిటీ: అవసరమైనప్పుడు సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ (SWP) ద్వారా నెలవారీ ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
పీపీఎఫ్ (PPF) ఎందుకు సురక్షితం?
ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న పథకం కావడంతో రిస్క్ లేని వారికి ఇది సరైన మార్గం.
గ్యారెంటీ రిటర్న్స్: వడ్డీ రేటు ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది, కాబట్టి రాబడిపై భరోసా ఉంటుంది.
పన్ను మినహాయింపు (EEE): పెట్టుబడి, వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తం.. మూడింటిపై పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.
సెక్షన్ 80C: పాత పన్ను విధానంలో ఏటా ₹1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.
రుణ సౌకర్యం: ఖాతా తెరిచిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత బ్యాలెన్స్లో 25% వరకు రుణం పొందే అవకాశం ఉంది.
ఏది మంచిది?
మీరు రిస్క్ తీసుకోలేని పక్షంలో, స్థిరమైన, పన్ను ఆదా అయ్యే మార్గం కోసం చూస్తుంటే పీపీఎఫ్ ఉత్తమం.
మీరు రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉండి, దీర్ఘకాలంలో భారీగా సంపదను నిర్మించుకోవాలని ఆశిస్తే ఎస్ఐపీ సరైన ఎంపిక.
ఆర్థిక నిపుణుల సలహా ప్రకారం, ఈ రెండింటిని కలిపి మీ పోర్ట్ఫోలియోను రూపొందించుకోవడం ద్వారా స్థిరత్వం మరియు వృద్ధి రెండింటినీ సమతుల్యం చేసుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పీపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు ఎంత?
ప్రస్తుతానికి పీపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 7.1% గా ఉంది, అయితే ఇది ప్రభుత్వం నిర్ణయించే క్వార్టర్లీ రివ్యూ ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది.
2. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో గ్యారెంటీ రాబడి ఉంటుందా?
లేదు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు మార్కెట్ రిస్క్కు లోబడి ఉంటాయి, కాబట్టి రాబడిపై ఎటువంటి హామీ ఉండదు. అయితే చారిత్రక గణాంకాల ప్రకారం 12% వరకు రాబడి ఆశించవచ్చు.
3. పీపీఎఫ్ నుంచి డబ్బును ఎప్పుడు విత్ డ్రా చేయవచ్చు?
15 ఏళ్ల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ తర్వాత పూర్తి విత్డ్రాయల్ చేసుకోవచ్చు. ఐదేళ్ల తర్వాత ప్రత్యేక కారణాల కోసం పాక్షిక విత్డ్రాయల్కు అవకాశం ఉంటుంది.
4. పాత పన్ను విధానంలోనే పీపీఎఫ్ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా?
అవును, ప్రస్తుతం ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం సెక్షన్ 80C ప్రయోజనాలు పాత పన్ను విధానంలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More