Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    PPF : పీపీఎఫ్​ అకౌంట్ మెచ్యూర్​ అయితే నెక్ట్స్​ ఏం చేయాలి? 3 ఆప్షన్లు ఇలా..

    PPF maturity rules : భారత ప్రభుత్వం మద్దతు ఉన్న పీపీఎఫ్ పథకం 'ఎగ్జమ్ట్-ఎగ్జమ్ట్-ఎగ్జమ్ట్' మోడల్‌ను అనుసరిస్తుంది. అంటే మీరు పెట్టే పెట్టుబడి, వచ్చే వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తం.. ఈ మూడు కూడా ఆదాయపు పన్ను నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు పొందుతాయి. మరి అకౌంట్​ మెచ్యూర్​ అయిపోతే ఏం చేయాలి? ఉన్న ఆప్షన్లు ఏంటి?

    Published on: May 02, 2026 1:58 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్) ఖాతాలు తమ 15 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ కాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, ఖాతాదారులు పథకం నిబంధనలకు అనుగుణంగా తదుపరి చర్యపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. భారత ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచ్చే ఈ పీపీఎఫ్ పథకం.. పెట్టుబడిదారులు మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి లేదా ఖాతాను కొనసాగించడానికి అనుమతిస్తుంది.

    పీపీఎఫ్​ మెచ్యూరిటీ రూల్స్ ఇలా..

    మెచ్యూరిటీ సమయంలో, పెట్టుబడిదారులు పూర్తి బ్యాలెన్స్‌ను విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు, లేదా కొత్త పెట్టుబడులతో ఐదేళ్ల బ్లాక్‌ల చొప్పున ఖాతాను పొడిగించవచ్చు, లేదా అదనపు డిపాజిట్లు చేయకుండానే ఖాతాను కొనసాగించవచ్చు. ఈ నిబంధనలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ప్రతి ఆప్షన్ నగదు లభ్యత, రాబడిపై వేర్వేరు ప్రభావాలను చూపుతుంది.

    భారతదేశంలోని ఏదైనా పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదా ప్రభుత్వ బ్యాంక్, కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో పీపీఎఫ్ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. ఇందులో నెలకు కనిష్టంగా రూ. 500 నుంచి, సంవత్సరానికి గరిష్టంగా రూ. 1.5 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. ఇది అత్యంత సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాలలో ఒకటి. ఇది సంవత్సరాల తరబడి స్థిరమైన రాబడిని అందిస్తుంది.

    మీ పీపీఎఫ్ ఖాతా మెచ్యూరిటీకి చేరుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?

    పీపీఎఫ్ ఖాతా 15 సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఖాతాదారుడు వడ్డీతో సహా పూర్తి బ్యాలెన్స్‌ను విత్‌డ్రా చేసుకుని ఖాతాను మూసివేయవచ్చు. ఈ పథకం 'ఎగ్జమ్ట్-ఎగ్జమ్ట్-ఎగ్జమ్ట్' (ఈఈఈ) మోడల్‌ను అనుసరిస్తుంది. అంటే పెట్టుబడి, సంపాదించిన వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం.. ఇవన్నీ పూర్తిగా పన్ను రహితం.

    పీపీఎఫ్ వడ్డీ రేటును ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. ప్రతి త్రైమాసికానికి ఒకసారి సమీక్షిస్తుంది. ప్రస్తుత కాలానికి, ఈ పథకం వార్షికంగా 7.1% వడ్డీ రేటును అందిస్తుంది (వార్షిక చక్రవడ్డీ). ప్రతి నెల 5వ తేదీ, చివరి తేదీ మధ్య ఉన్న అత్యల్ప బ్యాలెన్స్‌పై వడ్డీ లెక్కిస్తారు. ఆర్థిక సంవత్సరం చివరిలో ఖాతాకు వడ్డీ జమ అవుతుంది.

    మెచ్యూరిటీ తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న ఆప్షన్లు ఏంటి?

    పూర్తి మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేయడం : ఖాతాదారుడు మెచ్యూరిటీ సమయంలో పూర్తి మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల పూర్తి నగదు లభ్యత ఉంటుంది. ఎటువంటి పన్ను బాధ్యత ఉండదు. ఇల్లు కొనడం, వివాహం లేదా పదవీ విరమణ ప్రణాళిక వంటి ప్రధాన ఖర్చుల కోసం నిధులు అవసరమైన వారికి ఈ ఆప్షన్ సరిపోతుంది.

    మీ పీపీఎఫ్ ఖాతాను పొడిగించడం : ఒక వ్యక్తి తన పీపీఎఫ్ కాలపరిమితిని ఐదేళ్ల బ్లాక్‌ల చొప్పున పొడిగించుకోవచ్చు. పొడిగింపుల సంఖ్యపై ఎటువంటి పరిమితి లేదు. దీనికోసం రెండు వేర్వేరు మార్గాలు ఉన్నాయి:

    పెట్టుబడితో : మీరు ఏటా రూ. 1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడిని కొనసాగించవచ్చు. సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపులను పొందుతూనే ఉండవచ్చు.

    పెట్టుబడి లేకుండా : ఇప్పటికే ఉన్న మొత్తంపై పన్ను రహిత వడ్డీని పొందుతూ ఖాతాను కొనసాగించవచ్చు. కానీ ఇలాంటి సందర్భాల్లో, కొత్త పెట్టుబడులపై ఎటువంటి పన్ను ప్రయోజనం ఉండదు.

    పొడిగింపు తర్వాత విత్‌డ్రా అర్హత: 'క్లియర్ ట్యాక్స్' ప్రకారం.. మీరు పెట్టుబడితో ఖాతాను పొడిగిస్తే, 5 ఏళ్ల కాలంలో బ్యాలెన్స్‌లో గరిష్టంగా 60% వరకు మాత్రమే విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక విత్‌డ్రా మాత్రమే అనుమతిస్తారు.

    కాబట్టి, ఒక వ్యక్తికి తక్షణమే నిధులు అవసరం లేనప్పుడు, పన్ను రహిత చక్రవడ్డీని కొనసాగించాలనుకున్నప్పుడు 'పొడిగింపు' అనేది సరైన ఎంపిక అవుతుంది. మీకు నగదు లభ్యత కావాలన్నా లేదా స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా ఇతర ప్రభుత్వ పథకాలలో నిధులను తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్నా 'విత్‌డ్రా' మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

    పాక్షిక, ముందస్తు విత్‌డ్రా నిబంధనలు..

    ఖాతా ప్రారంభించిన ఐదేళ్ల తర్వాత పీపీఎఫ్ నుంచి పాక్షిక విత్‌డ్రాలు చేసుకోవచ్చు. అటువంటి సందర్భాలలో, పెట్టుబడిదారులు బ్యాలెన్స్‌లో 50% వరకు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఖాతాను మూసివేయకుండా లేదా దాని మొత్తం కాలపరిమితిపై ప్రభావం చూపకుండా కొంత నగదు లభ్యతను అందిస్తుంది.

    ఇదే సమయంలో, ఐదేళ్ల తర్వాత పీపీఎఫ్ ఖాతాను ముందస్తుగా క్లోజ్ చేయడానికి కూడా అనుమతి ఉంటుంది. కానీ దీనిపై వర్తించే వడ్డీ రేటులో 1% తగ్గింపు ఉంటుంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, నివాస హోదా మార్పు, ఉన్నత విద్య ఫీజులు లేదా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితుల వంటి నిర్దిష్ట కారణాల వల్ల మాత్రమే దీనిని అనుమతిస్తారు.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ చేసే ముందు మీరు మీ సెబీ రిజిస్టర్డ్​ ఫైనాన్షియల్​ అడ్వైజర్​ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes