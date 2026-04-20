Sukanya Samriddhi Yojana: సుకన్య సమృద్ధి డబ్బులు మధ్యలో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చా? నిబంధనలు ఇవే
Sukanya Samriddhi Yojana: సుకన్య సమృద్ధి ఖాతా గడువు ముగియక ముందే విద్య, వైద్యం లేదా ఇతర అత్యవసరాల కోసం నిధులను వెనక్కి తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలను రూపొందించింది. ఉన్నత చదువుల కోసం 50 శాతం నిధులు పొందే అవకాశం ఉండగా, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఖాతాను పూర్తిగా మూసివేసే వీలుంది.
Sukanya Samriddhi Yojana: మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఆడపిల్ల పుట్టగానే వారి చదువు, పెళ్లి ఖర్చుల కోసం పొదుపు చేయడం మన సంప్రదాయం. ఇందుకు ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY) అత్యంత లాభదాయకమైన మార్గం. ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై ప్రభుత్వం 8.2% వడ్డీని అందిస్తోంది. ఇది ఇతర చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాల కంటే చాలా ఎక్కువ. అయితే, ఈ పథకంలో ప్రధానంగా వినిపించే ప్రశ్న.. "డబ్బులు అత్యవసరమైతే 21 ఏళ్లు ఆగాల్సిందేనా?". దీనికి నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాక్షిక విత్డ్రా: 18 ఏళ్లు నిండితే చాలు
మీ అమ్మాయికి 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఆమె ఉన్నత చదువుల (Higher Education) కోసం ఖాతాలోని నిల్వలో 50 శాతం వరకు నగదును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- షరతు: ఈ నిధులను కేవలం విద్యార్థిని కాలేజీ ఫీజు లేదా విద్యా సంబంధిత ఖర్చుల కోసం మాత్రమే వాడాలి.
- పత్రాలు: అడ్మిషన్ లెటర్ లేదా ఫీజు రశీదులను బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసులో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
మెచ్యూరిటీ కంటే ముందే ఖాతా క్లోజ్ చేయొచ్చా?
సాధారణంగా ఈ ఖాతా 21 ఏళ్ల తర్వాతే మెచ్యూరిటీకి వస్తుంది. కానీ, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఖాతాను పూర్తిగా క్లోజ్ చేసి వడ్డీతో సహా మొత్తం డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవచ్చు:
- అనారోగ్యం లేదా అత్యవసరం: ఖాతాదారుకు లేదా సంరక్షకులకు ప్రాణాంతక వ్యాధులు సోకినప్పుడు, వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ఖాతాను మూసివేయవచ్చు. ఇందుకు సంబంధిత మెడికల్ సర్టిఫికెట్లు సమర్పించాలి.
- దురదృష్టవశాత్తు మరణం: ఖాతా తెరిచిన అమ్మాయి మరణిస్తే, ఖాతాను వెంటనే క్లోజ్ చేసి ఆ మొత్తాన్ని తల్లిదండ్రులకు లేదా గార్డియన్కు అందజేస్తారు.
- నివాస హోదా మార్పు (NRI): ఒకవేళ ఆ కుటుంబం విదేశాలకు వెళ్లిపోవాల్సి వస్తే లేదా ఎన్ఆర్ఐ హోదా పొందితే, నివాస ధృవీకరణ పత్రం సమర్పించి ఖాతాను మూసివేయవచ్చు.
- ఆర్థిక ఇబ్బందులు: కనీస మొత్తాన్ని కూడా జమ చేయలేని స్థాయిలో ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురైతే, అధికారుల అనుమతితో ఖాతాను క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
విత్డ్రా చేయడానికి కావాల్సిన పత్రాలు
డబ్బులు తీసుకోవడానికి వెళ్లేటప్పుడు ఈ క్రింది పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి:
- అమ్మాయి బర్త్ సర్టిఫికెట్ (పుట్టిన తేదీ ధృవీకరణ కోసం).
- తలిదండ్రుల లేదా గార్డియన్ గుర్తింపు కార్డులు (Aadhaar కార్డ్, పాన్ కార్డ్).
- ఖాతా పాస్ బుక్.
- విద్యా అవసరాల కోసం అయితే అడ్మిషన్ ప్రూఫ్.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
డబ్బు విత్డ్రా చేయడం చాలా సులభం. మీరు ఖాతా తెరిచిన బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసు శాఖకు వెళ్లి విత్డ్రాయల్ ఫామ్ నింపి, పైన పేర్కొన్న పత్రాలను జత చేయాలి. అన్ని వివరాలు సరిగ్గా ఉంటే వారం లేదా పది రోజుల్లో డబ్బులు మీ సేవింగ్స్ ఖాతాలోకి జమ అవుతాయి.
ముఖ్య గమనిక: ఏటా కనీసం రూ. 250 జమ చేయకపోతే ఖాతా నిలిచిపోతుంది (Dormant). అప్పుడు రూ. 50 జరిమానా చెల్లించి మళ్లీ యాక్టివేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం మర్చిపోకండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అమ్మాయికి 18 ఏళ్లు రాకముందే డబ్బు తీయవచ్చా?
సాధారణ పరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాదు. కేవలం వైద్య అత్యవసరాలు లేదా మరణం వంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే మెచ్యూరిటీ కంటే ముందే ఖాతా మూసివేయడానికి అనుమతి ఉంటుంది.
2. విద్య కోసం ఎంత శాతం నిధులు తీసుకోవచ్చు?
అమ్మాయికి 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత లేదా పదో తరగతి పూర్తయిన తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం ఖాతాలోని నిల్వలో గరిష్టంగా 50 శాతం వరకు తీసుకోవచ్చు.
3. మెచ్యూరిటీ కాలం 21 ఏళ్లు అంటే ఏమిటి?
ఖాతా తెరిచిన తేదీ నుండి 21 ఏళ్లు పూర్తి కావడాన్ని మెచ్యూరిటీ అంటారు. ఆ సమయంలో మొత్తం నగదును వడ్డీతో సహా తీసుకోవచ్చు. అయితే, అమ్మాయికి 18 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత పెళ్లి సంబంధిత కారణాలతో కూడా ఖాతాను క్లోజ్ చేయవచ్చు.
4. ఎన్ఆర్ఐ (NRI) లు ఈ ఖాతాను కొనసాగించవచ్చా?
లేదు. ఖాతాదారు భారతీయ పౌరురాలిగా ఉన్నంత వరకే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. హోదా మారిన వెంటనే ఆ విషయాన్ని బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసులో తెలియజేయాలి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More