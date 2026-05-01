    బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎఫ్‌డీ వడ్డీ రేట్ల పెంపు: సీనియర్ సిటిజన్లకు కూడా వర్తింపు

    దేశంలోని అతిపెద్ద ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ సంస్థ బజాజ్ ఫైనాన్స్, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చే ఈ కొత్త రేట్ల ప్రకారం, సాధారణ మదుపరులు 7.40% వరకు, సీనియర్ సిటిజన్లు గరిష్టంగా 7.75% వరకు వడ్డీని పొందవచ్చు.

    Published on: May 01, 2026 5:21 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మదుపరులకు మే ఒకటో తేదీ తీపి కబురును మోసుకొచ్చింది. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా దేశంలోనే అతిపెద్ద నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (NBFC) అయిన బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, తన ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD) రేట్లను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం నేటి నుంచే (మే 1, 2026) అమలులోకి వస్తుండటంతో, సురక్షితమైన రాబడిని కోరుకునే వారికి ఇది గొప్ప అవకాశంగా మారనుంది.

    బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్
    ఏ టెన్యూర్‌పై ఎంత వడ్డీ?

    తాజా సవరణల ప్రకారం, ఎంపిక చేసిన టెన్యూర్‌లపై వడ్డీ రేట్లను గరిష్టంగా 45 బేసిస్ పాయింట్ల (0.45%) వరకు పెంచారు. ముఖ్యంగా 31 నెలల నుంచి 60 నెలల కాలపరిమితి కలిగిన డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లలో భారీ మార్పులు చేశారు.

    • సాధారణ మదుపరులు: 31-60 నెలల కాలపరిమితికి ఏడాదికి 7.40% వడ్డీని పొందవచ్చు.
    • సీనియర్ సిటిజన్లు: వయసు మళ్లిన వారికి అదనపు ప్రయోజనాన్ని కల్పిస్తూ, అదే కాలపరిమితికి 7.75% వడ్డీని బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆఫర్ చేస్తోంది.

    ప్రస్తుతం స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్న తరుణంలో, స్థిరమైన రాబడిని ఆశించే సామాన్యులకు ఈ రేట్లు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకుంటూ తమ పొదుపు మొత్తాన్ని భద్రంగా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది మంచి వేదిక.

    భద్రతకు భరోసా.. 'AAA' రేటింగ్

    సాధారణంగా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల కంటే ఎన్‌బీఎఫ్‌సీల్లో రిస్క్ ఉంటుందని కొందరు భావిస్తుంటారు. అయితే, బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎఫ్‌డీలకు క్రిసిల్ (CRISIL), ఇక్రా (ICRA) వంటి సంస్థలు 'AAA/Stable' రేటింగ్‌ను కేటాయించాయి. అంటే మీ పెట్టుబడికి అత్యున్నత స్థాయి భద్రతతో పాటు, మెరుగైన రాబడి కూడా అందుతుందన్నమాట. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ సంస్థ తన డిపాజిటర్లకు సమయానికి చెల్లింపులు చేస్తూ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది.

    డిజిటల్ ప్రాసెస్.. అదనపు వెసులుబాటు

    ఈ ఎఫ్‌డీల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ఇప్పుడు మరింత సులభమైంది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే డిజిటల్ పద్ధతిలో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. మదుపరులు తమ అవసరానికి తగ్గట్టుగా వడ్డీని నెలవారీ, త్రైమాసిక లేదా మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఒకేసారి తీసుకునే (Cumulative vs Non-Cumulative) వెసులుబాటు ఉంది.

    మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, అత్యవసర సమయాల్లో ఎఫ్‌డీని పూర్తిగా రద్దు చేసుకోకుండానే, దానిపై లోన్ (Loan against FD) తీసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీనివల్ల వడ్డీ నష్టం లేకుండానే మీ ఆర్థిక అవసరాలు తీరుతాయి.

    పెట్టుబడికి ముందు గమనించాల్సినవి

    ఎఫ్‌డీ రేట్లు పెరిగాయి కదా అని తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు, మీకు ఎంత కాలం వరకు డబ్బు అవసరం లేదనే విషయాలను బేరీజు వేసుకోవాలి. ఒక నిపుణుడైన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌ను సంప్రదించి, మీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు తగ్గట్టుగా పెట్టుబడి పెట్టడం ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్కరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎఫ్‌డీపై కొత్త రేట్లు ఎప్పటి నుండి అమల్లోకి వస్తాయి?

    జవాబు: ఈ పెంచిన వడ్డీ రేట్లు మే 1, 2026 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. కొత్తగా చేసే డిపాజిట్లతో పాటు, రెన్యూవల్ చేసే ఎఫ్‌డీలకు కూడా ఇవి వర్తిస్తాయి.

    ప్రశ్న 2: సీనియర్ సిటిజన్లకు గరిష్టంగా ఎంత వడ్డీ లభిస్తుంది?

    జవాబు: 31 నెలల నుండి 60 నెలల టెన్యూర్‌పై సీనియర్ సిటిజన్లకు గరిష్టంగా 7.75% వడ్డీ లభిస్తుంది.

    ప్రశ్న 3: బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎఫ్‌డీ సురక్షితమేనా?

    జవాబు: అవును, ఈ సంస్థకు CRISIL, ICRA నుండి AAA/Stable రేటింగ్ ఉంది. ఇది పెట్టుబడి భద్రతకు, సకాలంలో చెల్లింపులకు నిదర్శనం.

    ప్రశ్న 4: వడ్డీని నెలవారీ తీసుకునే అవకాశం ఉందా?

    జవాబు: అవును, మీరు 'Non-cumulative' ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా నెలవారీ, మూడు నెలలకోసారి లేదా ఏడాదికి ఒకసారి వడ్డీని పొందే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎఫ్‌డీ వడ్డీ రేట్ల పెంపు: సీనియర్ సిటిజన్లకు కూడా వర్తింపు
