బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాభాల జోరు: క్యూ4లో రూ.5,465 కోట్లు.. ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా
ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థ (NBFC) బజాజ్ ఫైనాన్స్ మార్చి త్రైమాసికంలో అదరగొట్టింది. నికర లాభం 22 శాతం వృద్ధితో రూ.5,465 కోట్లుగా నమోదవ్వగా, షేర్ హోల్డర్లకు ఒక్కో షేరుపై రూ.6 డివిడెండ్ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది.
హైదరాబాద్/ముంబై: దేశీయ దిగ్గజ రుణదాత బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఆశించిన స్థాయిలోనే అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికం (Q4)లో కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం క్రితం ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 22 శాతం ఎగబాకింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో రూ.4,479 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి రూ.5,465 కోట్లకు చేరుకుంది. బుధవారం మార్కెట్ ముగిసిన అనంతరం కంపెనీ ఈ గణాంకాలను వెల్లడించింది. కేవలం వార్షికంగానే కాకుండా, అంతకుముందు త్రైమాసికం (డిసెంబర్ క్వార్టర్)తో పోలిస్తే నికర లాభంలో 37.38 శాతం భారీ వృద్ధి కనిపిస్తుండటం గమనార్హం.
వడ్డీ ఆదాయంలో స్థిరమైన వృద్ధి
బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థల అసలు బలాన్ని ప్రతిబింబించే నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) ఈ త్రైమాసికంలో రూ.11,781 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది క్యూ4లో ఇది రూ.9,807 కోట్లుగా ఉంది. అంటే వడ్డీల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 20 శాతం పెరిగింది. రుణాలపై వచ్చే వడ్డీకి, డిపాజిట్లు లేదా ఇతర మార్గాల్లో సేకరించిన నిధులపై చెల్లించే వడ్డీకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసమే ఈ ఎన్ఐఐ. బజాజ్ ఫైనాన్స్ తన వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తున్న తీరుకు ఈ వృద్ధి ఒక సంకేతం.
రుణ వితరణలో కొత్త రికార్డులు
భారతీయ వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, బజాజ్ ఫైనాన్స్ రుణాల మంజూరులో సరికొత్త మైలురాళ్లను అందుకుంది.
- కొత్త రుణాలు: ఈ త్రైమాసికంలోనే సుమారు 1.28 కోట్ల కొత్త రుణాలను కంపెనీ మంజూరు చేసింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 21 శాతం ఎక్కువ.
- ఏడాది మొత్తం మీద: 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తంగా చూస్తే, ఈ సంఖ్య 5.24 కోట్లకు చేరింది. అంటే ఏడాదిలో 5 కోట్ల రుణాల మార్కును కంపెనీ అధిగమించింది.
- నిర్వహణలోని ఆస్తులు (AUM): కంపెనీ మొత్తం లోన్ బుక్ 22 శాతం వృద్ధితో రూ.5.09 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది కంపెనీపై ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకాన్ని, మార్కెట్ విస్తరణను తెలియజేస్తోంది.
ఆస్తుల నాణ్యత, మొండి బకాయిలు
గత కొంతకాలంగా ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) విభాగంలో మొండి బకాయిల సమస్య ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, ప్రస్తుత క్యూ4లో కంపెనీ జాగ్రత్తగా అడుగులు వేసింది. రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్న రంగాలకు రుణాల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించడంతో లోన్ నష్టాలకు సంబంధించిన కేటాయింపులు (Provisions) రూ.2,167 కోట్ల నుంచి రూ.2,008 కోట్లకు తగ్గాయి.
మార్చి 31, 2026 నాటికి కంపెనీ స్థూల ఎన్పీఏ (Gross NPA) 1.01 శాతంగా, నికర ఎన్పీఏ (Net NPA) 0.41 శాతంగా ఉన్నాయి.
ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ కానుక
ఆర్థిక ఫలితాలతో పాటు ఇన్వెస్టర్లకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ తీపి కబురు అందించింది. రూ.1 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి షేరుకు రూ.6 డివిడెండ్ను (600%) బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. ఇందులో బజాజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (BHFL) వాటాల విక్రయం ద్వారా వచ్చిన లాభం నుంచి రూ.0.60 ప్రత్యేక డివిడెండ్ కూడా కలిసి ఉంది. ఈ డివిడెండ్ పొందేందుకు అర్హులైన షేర్ హోల్డర్లను ఖరారు చేసేందుకు జూన్ 30, 2026ను రికార్డు తేదీగా నిర్ణయించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. బజాజ్ ఫైనాన్స్ ప్రస్తుత త్రైమాసిక లాభం ఎంత?
బజాజ్ ఫైనాన్స్ 2026 మార్చి త్రైమాసికంలో రూ.5,465 కోట్ల నికర లాభాన్ని గడించింది. ఇది గత ఏడాది కంటే 22 శాతం ఎక్కువ.
2. కంపెనీ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?
కంపెనీ ఒక్కో షేరుకు రూ.6 డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. ఇందులో సాధారణ డివిడెండ్తో పాటు రూ.0.60 ప్రత్యేక డివిడెండ్ కూడా ఉంది.
3. డివిడెండ్ కోసం రికార్డు తేదీ ఎప్పుడు?
డివిడెండ్ అర్హతను నిర్ణయించే రికార్డు తేదీని జూన్ 30, 2026గా కంపెనీ బోర్డు ఖరారు చేసింది.
4. బజాజ్ ఫైనాన్స్ మొత్తం రుణాల విలువ (AUM) ఎంత?
మార్చి 2026 నాటికి బజాజ్ ఫైనాన్స్ నిర్వహణలోని మొత్తం ఆస్తుల (Assets Under Management) విలువ రూ.5.09 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More