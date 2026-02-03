బజాజ్ ఫైనాన్స్ క్యూ3 ఫలితాలు: నికర లాభంలో 5.6 శాతం తగ్గుదల.. కారణం అదేనా?
నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థ (NBFC) బజాజ్ ఫైనాన్స్, 2025 డిసెంబర్తో ముగిసిన మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలను సోమవారం (ఫిబ్రవరి 3) మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత ప్రకటించింది. కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 5.6 శాతం తగ్గి ₹4,066 కోట్లుగా నమోదైంది.
బజాజ్ ఫైనాన్స్ మంగళవారం తన ఆర్థిక నివేదికను వెల్లడించింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ₹4,308 కోట్లుగా ఉన్న నికర లాభం, ఈసారి ₹4,066 కోట్లకు పరిమితమైంది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే (Sequentially) లాభం ఏకంగా 18 శాతం తగ్గడం గమనార్హం.
లాభం ఎందుకు తగ్గింది?
పైకి లాభాలు తగ్గినట్లు కనిపిస్తున్నా, కంపెనీ తన బ్యాలెన్స్ షీట్ను బలోపేతం చేసేందుకు తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలే ఇందుకు కారణం:
భారీ ప్రొవిజన్లు: గ్లోబల్ ఎకనామిక్ అనిశ్చితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ ₹1,406 కోట్ల మేర 'యాక్సిలరేటెడ్ ఇసిఎల్' (ECL) ఛార్జీలను కేటాయించింది.
గ్రాట్యుటీ ఖర్చులు: కొత్త లేబర్ కోడ్ల కారణంగా ₹265 కోట్ల వన్-టైమ్ గ్రాట్యుటీ ఖర్చులను భరించాల్సి వచ్చింది.
సర్దుబాటు చేస్తే: ఒకవేళ ఈ అదనపు కేటాయింపులు లేకపోతే, కంపెనీ నికర లాభం 23 శాతం వృద్ధితో ₹5,317 కోట్లుగా ఉండేదని బజాజ్ ఫైనాన్స్ తెలిపింది.
వ్యాపార వృద్ధి ఇలా..
లాభాలు తగ్గినా, కంపెనీ కోర్ బిజినెస్ మాత్రం పటిష్టంగానే ఉంది.
నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII): రుణాలపై వచ్చే ఆదాయం ₹9,383 కోట్ల నుండి ₹11,318 కోట్లకు (సుమారు 21%) పెరిగింది.
కొత్త రుణాలు: ఈ త్రైమాసికంలో కొత్తగా 1.39 కోట్ల రుణాలు ఇచ్చింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 15 శాతం ఎక్కువ.
ఏయూఎమ్ (AUM): కంపెనీ నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు (Assets Under Management) 22 శాతం పెరిగి ₹4.84 లక్షల కోట్లకు చేరాయి.
ఆస్తుల నాణ్యత (Asset Quality): కంపెనీ స్థూల నిరర్థక ఆస్తులు (GNPA) స్వల్పంగా పెరిగి 1.56 శాతానికి చేరాయి (గత ఏడాది 1.41%). నికర ఎన్పీఏలు (Net NPA) మాత్రం గత ఏడాది తరహాలోనే 0.61 శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి.
కంపెనీ వ్యూహాత్మకంగా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్పై దృష్టి పెట్టడం వల్ల తక్షణ లాభాలపై ప్రభావం పడినా, దీర్ఘకాలంలో ఇది సంస్థకు మేలు చేస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.