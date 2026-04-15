ఇన్వెస్టర్ల రివర్స్ గేర్.. ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ షేర్ల వైపే మ్యూచువల్ ఫండ్ల మొగ్గు
మార్చి నెలలో యుద్ధ మేఘాల మధ్య స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలినా, దేశీయ మదుపర్లు మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. పతనాన్ని కొనుగోలుకు అవకాశంగా మలచుకుంటూ మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి రూ. 40,500 కోట్ల భారీ పెట్టుబడులను కుమ్మరించారు.
అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలు గత మార్చి నెలలో స్టాక్ మార్కెట్లను కుదిపేసిన సంగతి తెలిసిందే. గత ఆరేళ్ల కాలంలో సూచీలు అత్యంత దారుణమైన నెలవారీ పతనాన్ని నమోదు చేశాయి. సాధారణంగా ఇటువంటి సమయాల్లో విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FII) తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుని పారిపోతుంటారు. కానీ, భారతీయ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం ఈసారి అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారు. మార్కెట్ తగ్గడాన్ని ఒక సువర్ణావకాశంగా భావించి, భారీ ఎత్తున షేర్ల కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు.
మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి రికార్డు స్థాయి పెట్టుబడులు
ఫిబ్రవరి నెలలో ఈక్విటీ ఫండ్లలోకి రూ. 26,000 కోట్ల పెట్టుబడులు రాగా, మార్చి నాటికి ఆ సంఖ్య ఏకంగా 56 శాతం పెరిగి రూ. 40,500 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గడచిన ఎనిమిది నెలల కాలంలోనే అత్యధికం. మదుపర్లు ఇప్పుడు గందరగోళానికి లోనుకాకుండా, క్రమశిక్షణతో కూడిన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మార్కెట్ భారీగా పడిపోయినప్పుడు కొని, పెరిగినప్పుడు లాభాలు స్వీకరించే 'కౌంటర్-సైక్లికల్' విధానాన్ని మన ఇన్వెస్టర్లు అలవర్చుకోవడం శుభపరిణామం.
ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ వైపే మొగ్గు.. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకుకు జై
వివిధ విభాగాల్లో చూస్తే, 'ఫ్లెక్సీ-క్యాప్' మ్యూచువల్ ఫండ్లు రూ. 10,100 కోట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ఇక మిడ్-క్యాప్ విభాగం కూడా మునుపెన్నడూ లేనంతగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది.
అయితే, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం బ్యాంకింగ్ రంగం. ముఖ్యంగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank) విషయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి వైదొలగడం, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లోపాలు ఉన్నాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో షేరు ధర ఏకంగా 17.18 శాతం పతనమైంది. అయినప్పటికీ, దేశీయ ఫండ్లు ఈ బ్యాంకుపై నమ్మకాన్ని వదులుకోలేదు. "భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంకు దీర్ఘకాలంలో కచ్చితంగా పుంజుకుంటుంది" అనే నమ్మకంతో ఏకంగా రూ. 15,800 కోట్లను కేవలం ఈ ఒక్క బ్యాంకు షేర్లలోనే ఇన్వెస్ట్ చేశాయి.
ఏయే షేర్లను ఎక్కువగా కొన్నారు?
లార్జ్ క్యాప్ విభాగంలో బ్యాంకింగ్ దిగ్గజాలకు అగ్రతాంబూలం లభించింది.
- హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్: రూ. 15,800 కోట్లు
- ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్: రూ. 6,800 కోట్లు
- స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): రూ. 4,800 కోట్లు
మిడ్-క్యాప్ విభాగంలో గత ఏడాది లిస్టయిన 'యాంథెమ్ బయోసైన్సెస్' (Anthem Biosciences)లో రూ. 1100 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఎస్బీఐ ఎంఎఫ్, యాక్సిస్ ఎంఎఫ్ వంటి సంస్థలు ఇందులో వాటాలను పెంచుకున్నాయి. ఇక డిజిటల్ సేవల రంగంలో ఉన్న 'అర్బన్ కంపెనీ' (Urban Company)లో రూ. 900 కోట్లు, సెంట్రల్ మైన్ ప్లానింగ్లో రూ. 700 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు వెళ్లాయి. స్మాల్ క్యాప్ విభాగంలో 'సెడెమాక్ మెకా' (Sedemac Mecha) మ్యూచువల్ ఫండ్ల ఫేవరెట్గా నిలిచింది.
ఈ రంగాల నుంచి ఉపసంహరణ
ఒకవైపు భారీ కొనుగోళ్లు జరుగుతుంటే, మరోవైపు ఐటీ, గ్యాస్ రంగాల నుంచి ఫండ్ హౌస్లు పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకున్నాయి.
- లార్జ్ క్యాప్: పవర్ గ్రిడ్, గ్రాసిమ్, అపోలో హాస్పిటల్స్ షేర్లను ఫండ్లు భారీగా విక్రయించాయి.
- మిడ్ క్యాప్: పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ (Petronet LNG) నుంచి రూ. 600 కోట్లు, కోఫోర్జ్ (Coforge) నుంచి రూ. 300 కోట్ల పెట్టుబడులు బయటకు వెళ్లాయి.
మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు ఆందోళన చెందకుండా, నాణ్యమైన షేర్లను తక్కువ ధరలో దొరికినప్పుడు సొంతం చేసుకోవడమే తెలివైన ఇన్వెస్టర్ లక్షణమని ఈ మార్చి నెల డేటా మరోసారి నిరూపించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మార్కెట్ పడిపోయినా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు ఎందుకు పెరిగాయి?
దీన్నే 'బయింగ్ ద డిప్' (Buying the dip) అంటారు. షేర్ల ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేస్తే, భవిష్యత్తులో మార్కెట్ కోలుకున్నప్పుడు భారీ లాభాలు వస్తాయని ఇన్వెస్టర్లు నమ్ముతారు. అందుకే మార్చిలో పతనాన్ని ఒక అవకాశంగా భావించి ఇన్వెస్ట్ చేశారు.
2. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు ఎందుకు భారీగా పడ్డాయి?
ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ రాజీనామా చేయడం, నైతిక విలువల పరంగా (Ethical concerns) కొన్ని ఆందోళనలు వ్యక్తమవడంతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు. ఫలితంగా షేరు ధర 17 శాతం మేర తగ్గింది.
3. ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్లు అంటే ఏమిటి?
ఈ రకమైన ఫండ్లు తమ పెట్టుబడులను కంపెనీల పరిమాణంతో (Large, Mid, Small caps) సంబంధం లేకుండా ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసే వెసులుబాటు కలిగి ఉంటాయి. మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఫండ్ మేనేజర్లు తమ వ్యూహాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది.
4. విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FII) షేర్లను ఎందుకు విక్రయిస్తారు?
యుద్ధం వంటి భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తలెత్తినప్పుడు రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుందని భావించి విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు తమ నిధులను వెనక్కి తీసుకుంటారు. అయితే దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు (DII) ఇప్పుడు ఆ గ్యాప్ను సమర్థవంతంగా భర్తీ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.