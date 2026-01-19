Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ వర్సెస్ ఐసీఐసీఐ: క్యూ3 పోరులో ఈసారి విజేత ఎవరు?

    డిసెంబర్ త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాల్లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌ను వెనక్కి నెట్టి హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ముందంజలో నిలిచింది. పన్ను తర్వాత లాభాల్లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ 12% వృద్ధిని సాధించగా, అదనపు కేటాయింపుల కారణంగా ఐసీఐసీఐ లాభం 4% తగ్గడం గమనార్హం.

    Published on: Jan 19, 2026 2:17 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజాలైన హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ (HDFC), ఐసీఐసీఐ (ICICI) మధ్య ఎప్పుడూ ఉండే 'నంబర్ వన్' పోటీ, డిసెంబర్ త్రైమాసిక (Q3FY26) ఫలితాల తర్వాత మళ్ళీ ఆసక్తికరంగా మారింది. శనివారం వెలువడిన ఈ గణాంకాల ప్రకారం, ఈసారి హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'నువామా ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్' ఈ రెండు బ్యాంకుల షేర్లకు 'బై' రేటింగ్‌నే ఇచ్చినప్పటికీ.. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ టార్గెట్ ధరను తగ్గించింది, అదే సమయంలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ టార్గెట్ ధరను మాత్రం మార్చకుండా అలాగే ఉంచింది.

    లాభాల్లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ జోరు.. ఐసీఐసీఐకి నిరాశేనా?

    పన్ను తర్వాత నికర లాభం (PAT) విషయంలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ అంచనాలను మించి రాణించింది. 12% వృద్ధిని నమోదు చేస్తూ ఏకంగా రూ. 18,654 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించింది. మరోవైపు, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 4% తగ్గి రూ. 11,318 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ సందీప్ బక్షి పదవీకాలాన్ని అక్టోబర్ 2028 వరకు పొడిగించినప్పటికీ, ఆ సానుకూలత బ్యాంక్ ఆర్థిక ఫలితాలపై పడిన నీడను తొలగించలేకపోయింది.

    కేటాయింపుల సెగ: ఐసీఐసీఐపైనే ఎక్కువ ప్రభావం

    రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనల ప్రకారం, వ్యవసాయ రుణాల కేటాయింపుల్లో మార్పులు చేయాల్సి రావడంతో రెండు బ్యాంకులూ భారీగా నిధులను పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ రూ. 1,300 కోట్లు కేటాయించింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ కేవలం రూ. 500 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించింది.

    అయితే, ఈ కేటాయింపులు కేవలం నిబంధనల పరమైనవే తప్ప, బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత దెబ్బతిన్నందున కాదని ఇరు బ్యాంకుల యాజమాన్యాలు స్పష్టం చేశాయి. కొత్త లేబర్ కోడ్ నిబంధనల వల్ల హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ రూ. 800 కోట్లను వేతనాల కోసం పక్కన పెట్టినప్పటికీ, ట్రేడింగ్ ద్వారా వచ్చిన రూ. 900 కోట్ల లాభం దాన్ని భర్తీ చేసింది.

    మార్జిన్లు ఏం చెబుతున్నాయి?

    కోర్ బిజినెస్ పనితీరును తెలిపే 'నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్' (NIM) విషయంలోనూ హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ పురోగతి సాధించింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మార్జిన్ 8 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 3.35 శాతానికి చేరగా, ఐసీఐసీఐ మార్జిన్ 4.3 శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉంది.

    వ్యవసాయ రంగ రుణాల్లో తలెత్తిన కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఐసీఐసీఐపై ప్రభావం చూపాయి. కానీ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మాత్రం తన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, ఇతర ఆదాయాల ద్వారా తన లాభదాయకతను పెంచుకోగలిగింది.

    మున్ముందు ఎలా ఉండబోతోంది?

    లిక్విడిటీ పరిస్థితులు మెరుగుపడటం, మార్కెట్ ఒత్తిడి తగ్గడం వల్ల 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బ్యాంకింగ్ రంగం 12-13% వృద్ధి సాధిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ: కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన బ్రాంచీల ద్వారా డిపాజిట్ల సేకరణ మరింత వేగవంతం చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. రుణ-డిపాజిట్ నిష్పత్తిని (CDR) కూడా త్వరలోనే 90 శాతానికి తగ్గిస్తామని పేర్కొంది.

    ఐసీఐసీఐ: వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ప్రభావం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో మార్జిన్లు కొంత మేర స్థిరంగా ఉండవచ్చని అంచనా.

    క్యూ3 ఫలితాల్లో అంకెలు, విశ్లేషణల పరంగా హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఈసారి విజేతగా నిలిచింది.

    recommendedIcon
    News/News/హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ వర్సెస్ ఐసీఐసీఐ: క్యూ3 పోరులో ఈసారి విజేత ఎవరు?
    News/News/హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ వర్సెస్ ఐసీఐసీఐ: క్యూ3 పోరులో ఈసారి విజేత ఎవరు?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes