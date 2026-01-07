Edit Profile
    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ల పతనం: ఇన్వెస్టర్లు కంగారు పడాలా? ఇప్పుడు కొనొచ్చా?

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్లు వరుసగా మూడో రోజూ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. డిపాజిట్ల వృద్ధిపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ పతనం సంభవించింది. అయితే, ఈ క్షీణతను దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు ఒక అవకాశంగా మలుచుకోవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    Published on: Jan 07, 2026 11:15 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశీ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank) షేర్లు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి. జనవరి 17న వెల్లడికానున్న మూడో త్రైమాసిక (Q3FY26) ఫలితాలకు ముందే ఈ స్టాక్ వరుసగా నష్టాల బాట పట్టింది. బుధవారం (జనవరి 7) నాటి ట్రేడింగ్‌లో కూడా ఈ షేరు 1.6% మేర క్షీణించి రూ. 947.20 స్థాయిని తాకింది. గత మూడు రోజుల్లోనే ఈ బ్లూ-చిప్ స్టాక్ విలువ దాదాపు 5% పైగా ఆవిరైపోయింది.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ల పతనం: ఇన్వెస్టర్లు కంగారు పడాలా? ఇప్పుడు కొనొచ్చా? (Mint)
    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ల పతనం: ఇన్వెస్టర్లు కంగారు పడాలా? ఇప్పుడు కొనొచ్చా? (Mint)

    అసలు ఎందుకు పడిపోతోంది?

    బ్యాంక్ ఇటీవల విడుదల చేసిన డిసెంబర్ త్రైమాసిక బిజినెస్ అప్‌డేట్స్ ఇన్వెస్టర్లను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. ప్రధానంగా డిపాజిట్ల సేకరణలో వృద్ధి, మార్కెట్ అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉండటమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది.

    క్యూ3 బిజినెస్ అప్‌డేట్ ముఖ్యాంశాలు:

    మొత్తం రుణాలు: గత ఏడాదితో పోలిస్తే 11.9% పెరిగి రూ. 28,445 బిలియన్లకు చేరాయి.

    సగటు డిపాజిట్లు: 12.2% వృద్ధిని నమోదు చేసి రూ. 27,524 బిలియన్లుగా నమోదయ్యాయి.

    CASA డిపాజిట్లు: 9.9% మేర పెరిగి రూ. 8,984 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి.

    "మార్కెట్ ఆశించిన స్థాయిలో డిపాజిట్ల వృద్ధి లేకపోవడమే ప్రధాన ఆందోళన. గత ఏడాది ఈ షేరు మంచి లాభాలను అందించింది, కాబట్టి ఫలితాలకు ముందు కొంత లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) సహజమే" అని రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ నిపుణులు అజిత్ మిశ్రా విశ్లేషించారు.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు? ఇది కొనడానికి మంచి టైమేనా?

    మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఈ పతనాన్ని ఒక అవకాశంగానే చూస్తున్నారు. బ్యాంక్ ఆర్థిక పునాదులు బలంగా ఉన్నాయని వారు నమ్ముతున్నారు.

    "హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన లోన్-టు-డిపాజిట్ నిష్పత్తిని మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టింది. బ్యాంక్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (RoE), స్థిరమైన లాభదాయకత దృష్ట్యా, దీనిని లాంగ్ టర్మ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం" అని ఎస్‌ఎమ్‌సీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకురాలు సీమా శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు.

    టార్గెట్ ధర: రెలిగేర్ బ్రోకింగ్‌కు చెందిన అజిత్ మిశ్రా ఈ షేరుపై 'బై' కాల్ ఇస్తూ, రూ. 1,220 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించారు. పతనం సమయంలో షేర్లను కొనుగోలు చేసే (Buy on Dips) వ్యూహాన్ని ఆయన సిఫార్సు చేస్తున్నారు.

    టెక్నికల్ అనాలిసిస్: అప్రమత్తత అవసరం

    ఫండమెంటల్స్ బాగున్నప్పటికీ, టెక్నికల్ చార్ట్‌లపై షేరు కొంత బలహీనంగా కనిపిస్తోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఛాయిస్ బ్రోకింగ్‌కు చెందిన ఆకాష్ షా ప్రకారం:

    కీలక మద్దతు (Support): రూ. 950 స్థాయి వద్ద తక్షణ మద్దతు ఉంది. ఒకవేళ ఇది కూడా దాటి కిందకు పడితే, షేరు రూ. 930–920 స్థాయిలకు చేరుకోవచ్చు.

    ప్రతిఘటన (Resistance): రూ. 963 వద్ద ఉన్న 200-రోజుల EMA (Exponential Moving Average) కంటే షేరు దిగువన ట్రేడవుతోంది. ట్రెండ్ సానుకూలంగా మారాలంటే షేరు రూ. 965 పైన స్థిరపడాలి.

    మొమెంటం: ప్రస్తుతం RSI ఇండికేటర్ బలహీనంగా ఉంది, అంటే తక్షణమే పెద్ద ఎత్తున కోలుకునే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.

    సూచన: హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ క్యూ3 ఫలితాలు జనవరి 17న రానున్నాయి. సిస్టమాటిక్స్ రీసెర్చ్ అంచనాల ప్రకారం, బ్యాంక్ నికర లాభం (PAT) 11.2% వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. ఫలితాల తర్వాత మార్కెట్ స్పందనను బట్టి తదుపరి కదలికలు ఉంటాయి.

