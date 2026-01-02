నిఫ్టీ బ్యాంక్ దూకుడు: 60 వేల మార్కు దాటి సరికొత్త చరిత్ర.. రుణాలకు గిరాకీ
దేశీయ బ్యాంకింగ్ షేర్లు రికార్డుల వేటలో ఉన్నాయి. నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ చరిత్రలో తొలిసారి 60,152 మార్కును తాకింది. రుణాలకు పెరిగిన డిమాండ్, బ్యాంకుల పాజిటివ్ అప్డేట్స్ మార్కెట్లకు భారీ బూస్ట్నిచ్చాయి.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో బ్యాంకింగ్ షేర్లు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాయి. వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా బ్యాంకింగ్ రంగం తన దూకుడును కొనసాగిస్తూ.. ఇన్వెస్టర్ల సంపదను పెంచింది. శుక్రవారం (జనవరి 2) ట్రేడింగ్లో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ తొలిసారిగా 60,152 పాయింట్ల గరిష్ట స్థాయిని తాకి రికార్డు సృష్టించింది. గత ఏడాది డిసెంబర్ 1న నమోదైన 60,114 పాయింట్ల రికార్డును ఇది అధిగమించింది.
కేవలం నాలుగు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే ఈ ఇండెక్స్ ఏకంగా 2 శాతం మేర పెరగడం విశేషం. బ్యాంకుల మూడవ త్రైమాసిక ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉండబోతున్నాయనే అంచనాలు, మార్కెట్లో రుణాలకు (Credit Demand) విపరీతమైన డిమాండ్ పెరగడమే ఈ భారీ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
లాభాల్లో అగ్రగామిగా 'యెస్ బ్యాంక్'
నేటి ట్రేడింగ్లో ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) అందరికంటే ముందు నిలిచింది. ఈ షేర్ ఏకంగా 3.7 శాతం లాభపడి రూ. 22.27 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. యెస్ బ్యాంక్తో పాటు ఇతర బ్యాంకులు కూడా భారీగా లాభపడ్డాయి. యూనియన్ బ్యాంక్ 2% వృద్ధి, ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ 1.5% వృద్ధి చెందాయి.
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ.. ఇవన్నీ 1 శాతం కంటే ఎక్కువ లాభాలను నమోదు చేశాయి. బ్యాంకింగ్ రంగం ఇచ్చిన ఈ జోష్తో నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ కూడా దాదాపు 0.60 శాతం మేర లాభపడ్డాయి.
రుణాల జోరు.. ఆస్తుల నాణ్యతలో మెరుగుదల
డిసెంబర్ త్రైమాసికానికి సంబంధించి ఇండియన్ బ్యాంక్, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన అప్డేట్స్ మార్కెట్లకు ఊపునిచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఇండియన్ బ్యాంక్ అంచనాలను మించిన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
క్రెడిట్ గ్రోత్: దేశీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో రుణాల వృద్ధి డిసెంబర్ 15 నాటికి 12 శాతానికి పెరిగింది. ఇది నవంబర్ నెలాఖరులో 11.5 శాతంగా ఉంది.
ఆస్తుల నాణ్యత: ఆర్బీఐ (RBI) విడుదల చేసిన ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ ప్రకారం.. బ్యాంకుల్లో మొండి బకాయిలు తగ్గి, ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడుతుండటం ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచింది.
నిపుణుల విశ్లేషణ: క్యూ3 ఫలితాలపై ధీమా
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జేఎం ఫైనాన్షియల్ (JM Financial) బ్యాంకింగ్ రంగంపై సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేసింది. రుణాల వృద్ధి మెరుగుపడటం, నిధుల వ్యయం తగ్గడం వల్ల అక్టోబర్-డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో బ్యాంకులు అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తాయని పేర్కొంది.
"డిసెంబర్లో ఆర్బీఐ చేసిన 25 బేసిస్ పాయింట్ల రెపో రేటు కోత ప్రభావం ఈ క్యూ4 చివరలో లేదా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో కనిపిస్తుంది. కానీ, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు బ్యాంకుల నికర వడ్డీ మార్జిన్లకు (NIMs) కలిసివస్తాయి" అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ అభిప్రాయపడింది.
(గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్కు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)