స్టాక్ మార్కెట్: నేడు కొనుగోలు చేయాల్సిన షేర్లపై నిపుణుల 8 సిఫారసులు ఇవే
Stock market today: నేడు ట్రేడింగ్ కోసం ఎల్&టి ఫైనాన్స్, బిపిసిఎల్ సహా 8 స్టాక్స్ను నిపుణులు సిఫార్సు చేశారు. 2025 ఏడాదిని భారత స్టాక్ మార్కెట్ రికార్డు స్థాయి లాభాలతో ముగించింది. నిఫ్టీ 26,000 మార్కును దాటగా, సెన్సెక్స్ 85,000 పైన స్థిరపడింది. 2026లోనూ ఈ జోరు కొనసాగుతుందని నిపుణుల అంచనా.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు 2025 చివరి రోజైన డిసెంబర్ 31న లాభాలు తెచ్చిపెట్టాయి. అన్ని రంగాల్లో కొనుగోళ్లు వెల్లువెత్తడంతో నిఫ్టీ 50 సూచీ 190.75 పాయింట్లు (0.74%) పెరిగి 26,129.60 వద్ద ముగిసింది. అటు బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ సైతం 545.52 పాయింట్లు (0.64%) లాభపడి 85,220.60 మార్కును చేరుకుంది.
2026 మార్కెట్ అవుట్లుక్: విశ్లేషకుల అంచనా
"2025లో కన్సోలిడేషన్ తర్వాత, 2026లో మార్కెట్ స్థిరమైన వృద్ధిని సాధిస్తుందని మేము భావిస్తున్నాం. కార్పొరేట్ లాభాల పెరుగుదల, ప్రైవేట్ రంగ పెట్టుబడులు పుంజుకోవడం, ప్రభుత్వ విధానాల మద్దతు మార్కెట్కు సానుకూలంగా మారనున్నాయి" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా వివరించారు. కొత్త ఏడాది ఆరంభంలో గ్లోబల్ మార్కెట్లకు సెలవులు ఉండటం వల్ల వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉండొచ్చని, అయితే ఎంపిక చేసిన స్టాక్స్లో కొనుగోళ్లు పెరగవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బంగారం, వెండి ధరల అప్డేట్
బంగారం: ఫిబ్రవరి 2026 కాంట్రాక్టు ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,208 తగ్గి, రూ. 1,35,458 వద్ద ముగిసింది.
వెండి: కేజీ వెండి ధర రూ. 219 పెరిగి రూ. 2,35,920 వద్ద స్థిరపడింది.
ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ ప్రకారం, వెండి ధర రూ. 2,36,000 మార్కును దాటితే.. స్వల్ప కాలంలోనే రూ. 2,45,000 నుంచి రూ. 2,60,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
నేడు కొనుగోలు చేయాల్సిన 8 షేర్లు - లోతైన విశ్లేషణ
ప్రముఖ మార్కెట్ నిపుణులు సుమీత్ బగాడియా, గణేష్ డోంగ్రే, షిజు కూతుపలక్కల్ నేడు ట్రేడింగ్ కోసం ఈ కింది స్టాక్స్ను సిఫార్సు చేస్తున్నారు:
1. ఎల్&టి ఫైనాన్స్ (L&T Finance) - సుమీత్ బగాడియా
సిఫార్సు: రూ. 316 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 338; స్టాప్ లాస్: రూ. 305.
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ ఇటీవలే ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. సుదీర్ఘ కాలం పాటు కన్సోలిడేషన్లో ఉన్న తర్వాత స్టాక్ బ్రేక్ అవుట్ ఇచ్చింది. వాల్యూమ్ పెరగడం మరియు RSI 65.15 వద్ద ఉండటం బుల్లిష్ ట్రెండ్ను స్పష్టం చేస్తోంది.
2. భారత్ పెట్రోలియం (BPCL) - సుమీత్ బగాడియా
సిఫార్సు: రూ. 384 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 412; స్టాప్ లాస్: రూ. 370.
విశ్లేషణ: డైలీ చార్టులో 'రౌండింగ్ బాటమ్' ప్యాటర్న్ ఏర్పడింది. రూ. 380 నెక్ లైన్ పైన బ్రేక్ అవుట్ ఇచ్చి బలమైన క్లోజింగ్ ఇచ్చింది. RSI 67.71 వద్ద ఉండటం వల్ల మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
3. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (Union Bank) - గణేష్ డోంగ్రే
సిఫార్సు: రూ. 154 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 162; స్టాప్ లాస్: రూ. 150.
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ రూ. 150 వద్ద బలమైన మద్దతు (Support) పొందుతోంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్ చూస్తుంటే త్వరలోనే రూ. 162 స్థాయిని తాకేలా కనిపిస్తోంది.
4. బీఎస్ఈ లిమిటెడ్ (BSE Ltd) - గణేష్ డోంగ్రే
సిఫార్సు: రూ. 2,630 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 2,750; స్టాప్ లాస్: రూ. 2,570.
విశ్లేషణ: నిరంతరం బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ ప్రదర్శిస్తున్న ఈ స్టాక్, షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్లకు మంచి అవకాశం.
5. భారతీ ఎయిర్టెల్ (Bharti Airtel) - గణేష్ డోంగ్రే
సిఫార్సు: రూ. 2,108 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 2,170; స్టాప్ లాస్: రూ. 2,070.
విశ్లేషణ: మద్దతు స్థాయి నుంచి కోలుకుంటున్న ఈ స్టాక్, టెక్నికల్ సెటప్ పరంగా బలంగా ఉంది.
6. సెమిండియా ప్రాజెక్ట్స్ (Cemindia Projects) - షిజు కూతుపలక్కల్
సిఫార్సు: రూ. 788 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 830; స్టాప్ లాస్: రూ. 760.
విశ్లేషణ: డైలీ చార్టులో 'ట్రిపుల్ బాటమ్' ప్యాటర్న్ ఏర్పడి, రూ. 765 వద్ద మద్దతు తీసుకుంది. పాజిటివ్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ కనిపిస్తోంది.
7. టూరిజం ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (TFCI) - షిజు కూతుపలక్కల్
సిఫార్సు: రూ. 65.15 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 70; స్టాప్ లాస్: రూ. 63.
విశ్లేషణ: గణనీయమైన వాల్యూమ్తో ధర పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. ట్రిపుల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ వల్ల ట్రెండ్ రివర్సల్ సంకేతాలు అందుతున్నాయి.
8. ఐఓఎల్ కెమికల్స్ & ఫార్మా (IOLCP) - షిజు కూతుపలక్కల్
సిఫార్సు: రూ. 82.25 వద్ద కొనండి; టార్గెట్: రూ. 89; స్టాప్ లాస్: రూ. 80.
విశ్లేషణ: రూ. 126 స్థాయి నుంచి పడిపోయిన ఈ స్టాక్, ఇప్పుడు రూ. 80 వద్ద 'డబుల్ బాటమ్' ఫామ్ చేస్తూ కోలుకుంటోంది. RSI కూడా ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ నుంచి బయటపడుతోంది.
2026 కొత్త ఏడాదిలో అడుగుపెడుతున్న వేళ మార్కెట్ సానుకూలంగా ఉంది. పైన పేర్కొన్న స్టాక్స్ సాంకేతికంగా బలంగా ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇన్వెస్టర్లు తగిన జాగ్రత్తలతో పెట్టుబడి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(డిస్క్లెయిమర్: ఈ కథనంలో తెలిపిన సిఫారసులు, అభిప్రాయాలు, విశ్లేషణలు వ్యక్తిగత అనలిస్టులవి. హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కాదు. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు అత్యంత రిస్కుతో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలి.)