    కీలక రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది : ఆర్‌బీఐ నివేదిక

    కీలక రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానలో ఉంది. ఈ మేరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక తెలిపింది. పండ్లు, చేపల ఉత్పత్తిలో దేశంలో నంబర్ వన్‌గా ఉన్నది రాష్ట్రం.

    Published on: Dec 15, 2025 9:26 AM IST
    By Anand Sai
    వ్యవసాయం, మత్స్య సంపద, ఆర్థిక వృద్ధి, సామాజిక సూచికలలో రాష్ట్రం బలమైన పనితీరును కనబరిచింది. భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేక కీలక రంగాలలో ముందంజలో ఉంది. ఈ నివేదిక ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను పండ్ల ఉత్పత్తిలో జాతీయ స్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలిపింది. 19.3 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తితో దేశంలోనే అతిపెద్ద పండ్ల ఉత్పత్తి రాష్ట్రంగా నిలిచింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    ఇక మత్స్య రంగంలో ఏపీ ఆధిపత్యాన్ని ఆర్బీఐ నివేదిక వెల్లడించింది. 5.158 మిలియన్ టన్నుల రికార్డును నమోదు చేస్తూ, చేపల ఉత్పత్తిలో కూడా రాష్ట్రం అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. మామిడి, బత్తాయి, బొప్పాయి, నిమ్మ వంటి పండ్లలో దేశంలోనే అత్యధిక ఉత్పత్తి చేస్తోంది ఏపీ. అక్వాకల్చర్‌లో ఏపీ దేశంలోనే 40 శాతానికి పైగా వాటాను కలిగి ఉంది.

    ఆర్థిక రంగంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థిరమైన పురోగతిని కనబరిచింది. 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి, రాష్ట్ర స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి (GSDP) రూ. 15.93 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశారు. స్థిరమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, ఆదాయ వృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తూ తలసరి GSDP రూ. 2.66 లక్షలుగా ఉంది.

    విద్యుత్ లభ్యత పరంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో 14వ స్థానంలో ఉంది. తలసరి విద్యుత్ లభ్యత 1,481 యూనిట్లు. ఆర్బీఐ నివేదిక ప్రోత్సాహకరమైన ఆరోగ్య సూచికలను కూడా హైలైట్ చేస్తుంది. రాష్ట్ర సగటు ఆయుర్దాయం 70 సంవత్సరాలుగా నమోదైంది. పురుషుల ఆయుర్దాయం 68 సంవత్సరాలు, మహిళలు 73 సంవత్సరాల సగటు ఆయుర్దాయం ఉన్నది.

    సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను(SDGs) సాధించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 74 స్కోరును సాధించి, జాతీయ స్థాయిలో 10వ స్థానంలో నిలిచింది. ఆర్‌బీఐ పరిశోధనలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక, వ్యవసాయ, సామాజిక రంగాలలో సమతుల్య పురోగతిని నొక్కి చెబుతున్నాయి.

