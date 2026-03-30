    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ల పతనం.. కేవలం రెండే రోజుల్లో 6 శాతం క్షీణతకు అసలు కారణాలేంటి?

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్లు వరుసగా పతనమవుతుండటంతో మదుపర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జెఫరీస్ నివేదికలో ఈ బ్యాంకును తొలగించడం, చైర్మన్ హఠాత్తుగా రాజీనామా చేయడం వంటి పరిణామాలు ఈ పతనానికి దారితీశాయి.

    Published on: Mar 30, 2026 2:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌ షేర్లపై గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్రమైన ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ అయిన హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ల విలువ కేవలం రెండు రోజుల్లోనే దాదాపు 6 శాతం వరకు క్షీణించింది. సోమవారం (మార్చి 30) నాటి ట్రేడింగ్‌లో కూడా ఈ బ్యాంక్ షేరు భారీగా పతనమైంది. అంతకుముందు శుక్రవారం (మార్చి 27) నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో దాదాపు 3 శాతానికి పైగా నష్టపోయిన ఈ షేరు, తాజాగా మళ్లీ క్షీణతను నమోదు చేసింది.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్ల పతనం.. (REUTERS)
    దీనికి ప్రధాన కారణం జెఫరీస్‌కు చెందిన ప్రముఖ మార్కెట్ విశ్లేషకుడు క్రిస్టోఫర్ వుడ్ తీసుకున్న నిర్ణయమే. ఆయన తన తాజా 'గ్రీడ్ అండ్ ఫియర్' (GREED & Fear) నివేదికలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్లను తన కీలక పోర్ట్‌ఫోలియోల నుంచి తొలగించారు. ఈ పరిణామంతో మదుపర్లలో బ్యాంక్ పట్ల విశ్వసనీయత సన్నగిల్లింది.

    సోమవారం నాటి మార్కెట్ ట్రేడింగ్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేరు దాదాపు 2.3 శాతం నష్టపోయి, ఇంట్రాడేలో రూ. 738.35 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. క్రిస్టోఫర్ వుడ్ తన 'ఆసియా ఎక్స్-జపాన్', 'గ్లోబల్ లాంగ్-ఓన్లీ ఈక్విటీ' పోర్ట్‌ఫోలియోల నుంచి ఈ బ్యాంక్ పెట్టుబడులను పూర్తిగా తొలగించారు. ఈ నిధులను ఆయన హెచ్‌ఎస్‌బీసీ (HSBC) బ్యాంకుకు మళ్లించడం గమనార్హం.

    "హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌లో ఉన్న పెట్టుబడులను తొలగించి, 4 శాతం వెయిటేజీతో హెచ్‌ఎస్‌బీసీలో పెట్టుబడులు పెడతాం" అని క్రిస్టోఫర్ వుడ్ తన నివేదికలో స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఆసియా పసిఫిక్ ఎక్స్-జపాన్ రిలేటివ్ రిటర్న్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భారత్ వెయిటేజీని కూడా ఆయన 2 శాతం తగ్గించారు. "ఆస్ట్రేలియా, భారతదేశ వెయిటేజీని రెండు శాతం చొప్పున తగ్గిస్తాం. అదే సమయంలో తైవాన్ వెయిటేజీని నాలుగు శాతం పెంచుతాం" అని కూడా ఆ నివేదిక పేర్కొంది.

    చైర్మన్ రాజీనామాతో పెరిగిన కలకలం

    బ్యాంక్ పార్ట్-టైమ్ చైర్మన్ అటాను చక్రవర్తి హఠాత్తుగా తన పదవికి రాజీనామా చేయడం ఈ సంక్షోభాన్ని మరింత తీవ్రం చేసింది. ఆయన రాజీనామాతో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌లో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ (సంస్థాగత పాలన) సక్రమంగా లేదనే ఆందోళనలు మార్కెట్ వర్గాల్లో మొదలయ్యాయి. గత రెండేళ్లుగా బ్యాంకులో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు, పద్ధతులు తన వ్యక్తిగత విలువలు, నైతికతకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొంటూ చక్రవర్తి తక్షణమే తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. 2021 మే నెలలో బోర్డులో చేరిన ఆయన, తన రెండో విడత పదవీకాలంలో ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం మదుపర్లను కలవరపెట్టింది.

    అయితే, ఆయన రాజీనామాకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలు తమకు తెలియవని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ యాజమాన్యం చెబుతోంది. తాము పలుమార్లు అడిగినప్పటికీ ఆయన నుంచి ఎలాంటి నిర్దిష్ట వివరణ రాలేదని బ్యాంకు పేర్కొంది. "చైర్మన్ ఎందుకు రాజీనామా చేశారో బోర్డుకు తెలియదు. నిజానికి బోర్డు సభ్యులు ఆయనను పదే పదే అడిగారు. కానీ ఆయన ఎలాంటి నిర్దిష్ట కారణాలు చెప్పలేదు" అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'మాక్వారీ' (Macquarie) తన నివేదికలో వెల్లడించింది. కొత్త చైర్మన్ కేకి మిస్త్రీ వ్యాఖ్యలను బట్టి చూస్తే, మాజీ చైర్మన్‌కు, బ్యాంక్ మేనేజ్‌మెంట్‌కు మధ్య సంబంధాలు సరిగ్గా లేవని అర్థమవుతోంది. దీనిని విశ్లేషకులు అధికార పోరాటంగా భావిస్తున్నారు.

    అయితే కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ సమస్యలపై వస్తున్న ఆందోళనలను కేకి మిస్త్రీ కొట్టిపారేశారు. "మా చర్చల ఆధారంగా చూస్తే, మా దృష్టికి వచ్చిన నిర్దిష్ట సంఘటనలు లేదా పద్ధతులు ఏవీ లేవు. ఎలాంటి కార్యాచరణ లేదా ఇతర సమస్యలను ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించలేదు" అని కేకి మిస్త్రీ ఒక కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌లో స్పష్టం చేశారు.

    ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ 'సెబీ' (Sebi) రంగంలోకి దిగింది. చక్రవర్తి తన రాజీనామా లేఖలో చేసిన ఆరోపణలపై సెబీ ప్రాథమిక సమీక్షను ప్రారంభించినట్లు రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. ఇతర డైరెక్టర్లకు ఈ సమాచారం ముందే తెలుసా, వారు దీనిని ఎందుకు దాచారు అనే కోణంలో కూడా సెబీ పరిశీలిస్తోంది. అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మాత్రం గత వారమే స్పందిస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ప్రవర్తన లేదా గవర్నెన్స్‌పై తమ రికార్డుల్లో ఎలాంటి తీవ్రమైన లోపాలు కనిపించలేదని స్పష్టం చేసింది. వివాదాల పరిశీలన కోసం బ్యాంకు యాజమాన్యం కూడా బయటి లా సంస్థల ద్వారా స్వతంత్ర విచారణకు ఆదేశించింది.

    బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణలు

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మాక్వారీ క్యాపిటల్ హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌ను తన 'మార్క్యూ బై' (Marquee Buy) జాబితా నుంచి తొలగించింది. అయినప్పటికీ, ఈ షేరుకు 'ఔట్‌పెర్ఫార్మ్' (Outperform) రేటింగ్‌ను ఇస్తూ 12 నెలల కాలానికి రూ.1,200 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. స్వల్పకాలంలో ఈ షేరుపై ఒత్తిడి ఉంటుందని, అయితే బ్యాంక్ ప్రాథమిక మూలాలు (Fundamentals) బలంగానే ఉన్నాయని మాక్వారీ పేర్కొంది. బ్యాంకు సీఈఓ శశిధర్ జగదీశన్ పునర్నియామకం 2026 అక్టోబర్‌లో సమీక్షకు రానుంది. దీనిపై ఉన్న అనిశ్చితి కూడా మదుపర్లలో కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    ఇదిలా ఉంటే, గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జేపీమోర్గాన్ (JPMorgan) మాత్రం ఈ షేరుకు సానుకూల రేటింగ్ ఇచ్చింది. షేరు ధర భారీగా పడిపోవడంతో రిస్క్-రివార్డ్ మెరుగైందని పేర్కొంటూ రేటింగ్‌ను 'న్యూట్రల్' నుంచి 'ఓవర్‌వెయిట్' (Overweight)కు పెంచింది. జేపీమోర్గాన్ ఈ షేరుకు రూ.1,010 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత ధరతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 33 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తోంది. 2022 ఏప్రిల్‌లో విలీన ప్రకటన తర్వాత హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ వ్యాల్యుయేషన్ ఈ స్థాయిలో పడిపోవడం ఇదే తొలిసారి.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న విశ్లేషణలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకరేజ్ సంస్థలకు సంబంధించినవి. మదుపర్లు ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్లు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?

    జెఫరీస్ నివేదికలో ఈ బ్యాంక్ షేర్లను కీలక పోర్ట్‌ఫోలియోల నుంచి తొలగించడం, అలాగే చైర్మన్ అటాను చక్రవర్తి హఠాత్తుగా రాజీనామా చేయడంతో మదుపర్లలో ఆందోళనలు పెరిగి షేర్లు పతనమవుతున్నాయి.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ చైర్మన్ ఎందుకు రాజీనామా చేశారు?

    బ్యాంకులో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు తన వ్యక్తిగత విలువలు మరియు నైతికతకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని అటాను చక్రవర్తి తన రాజీనామా లేఖలో పేర్కొన్నారు.

    జేపీమోర్గాన్ ఈ బ్యాంక్ షేరుపై ఎలాంటి అంచనాలు వేసింది?

    జేపీమోర్గాన్ ఈ షేరు ధరపై సానుకూల అంచనాలు వేసింది. రేటింగ్‌ను 'ఓవర్‌వెయిట్'కు పెంచుతూ రూ.1,010 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

