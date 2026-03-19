హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ చైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి రాజీనామా.. విలువల కోసమే పదవి త్యాగం
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ చైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. బ్యాంకులో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు తన నైతిక విలువలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొనడం బ్యాంకింగ్ రంగంలో కలకలం రేపుతోంది. కేకీ మిస్త్రీ తాత్కాలిక చైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
ముంబై: దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ అయిన హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC)లో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ బ్యాంక్ చైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి తన పదవికి తక్షణమే రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన మార్చి 17న పంపిన రాజీనామా లేఖను బోర్డు ఆమోదించింది. అయితే, ఆయన రాజీనామాకు దారితీసిన కారణాలు ఇప్పుడు దేశీయ ఆర్థిక వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
నైతిక విలువలపై రాజీలేని పోరాటం
సాధారణంగా కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు వ్యక్తిగత కారణాలంటూ పదవుల నుంచి తప్పుకుంటారు. కానీ, అతనూ చక్రవర్తి మాత్రం బ్యాంకులోని పద్ధతులపైనే నేరుగా విమర్శలు గుప్పించారు. "గడిచిన రెండేళ్లుగా బ్యాంకులో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు, పనితీరు నా వ్యక్తిగత విలువలకు, నైతికతకు ఏమాత్రం సరిపోలడం లేదు. అందుకే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను" అని ఆయన తన రాజీనామా లేఖలో కుండబద్ధలు కొట్టారు. తన విలువలకు విరుద్ధంగా పని చేయడం ఇష్టం లేకే తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
తాత్కాలిక చైర్మన్గా కేకీ మిస్త్రీ
అతనూ చక్రవర్తి రాజీనామాతో ఖాళీ అయిన స్థానంలో హెచ్డీఎఫ్సీ గ్రూప్ సీనియర్ లీడర్, బోర్డు సభ్యుడు కేకీ మిస్త్రీని తాత్కాలిక చైర్మన్గా నియమించేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మార్చి 19 నుంచి మూడు నెలల పాటు ఆయన ఈ బాధ్యతల్లో కొనసాగుతారు.
చారిత్రాత్మక విలీనంలో కీలక పాత్ర
2021 మే నెలలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ బోర్డులో చేరిన అతనూ చక్రవర్తి, బ్యాంక్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఘట్టమైన 'హెచ్డీఎఫ్సీ లిమిటెడ్ - హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్' విలీన ప్రక్రియను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. ఈ విలీనం తర్వాతే హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక సంస్థల్లో ఒకటిగా అవతరించింది. ఈ విలీనాన్ని ఒక గొప్ప మలుపుగా అభివర్ణించిన ఆయన, దీని పూర్తి ప్రయోజనాలు అందేందుకు ఇంకా సమయం పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
బోర్డు సభ్యులు, సిబ్బంది అందించిన సహకారానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బ్యాంకు భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. అతనూ చక్రవర్తి రాజీనామాకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
బ్యాంకులో అనుసరిస్తున్న కొన్ని పద్ధతులు తన నైతిక విలువలకు (Ethics), వ్యక్తిగత విలువలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
2. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కొత్త చైర్మన్ ఎవరు?
అతనూ చక్రవర్తి స్థానంలో కేకీ మిస్త్రీని తాత్కాలిక పార్ట్ టైమ్ చైర్మన్గా మూడు నెలల కాలానికి నియమించారు.
3. అతనూ చక్రవర్తి హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్లో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు?
ఆయన 2021 మే నెలలో పార్ట్ టైమ్ చైర్మన్, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
4. ఈ రాజీనామా వల్ల బ్యాంక్ పనితీరుపై ప్రభావం ఉంటుందా?
విలువలకు సంబంధించిన అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లలో కొంత ఆందోళన నెలకొన్నప్పటికీ, కేకీ మిస్త్రీ వంటి అనుభవజ్ఞుడు బాధ్యతలు చేపట్టడం కొంత ఉపశమనం కలిగించే అంశం.