ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల దూకుడు: మార్చిలో రికార్డు అమ్మకాలతో 14 శాతం జంప్
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఏకంగా 14.21 శాతం పెరిగాయి. మార్చి నెలలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు భారీగా పెరగడం, సర్వీస్ సమస్యలు తగ్గడంతో కంపెనీ స్టాక్ మళ్లీ పుంజుకుంది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ షేర్లు బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో భారీగా పుంజుకున్నాయి. కంపెనీ మార్చి నెలలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరచడంతో ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ ఈ స్టాక్పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కరోజే ఓలా షేర్లు ఏకంగా 14.21 శాతం పెరిగి రూ. 26.04 స్థాయిని తాకాయి. గత ఏడు నెలల్లో ఓలా స్టాక్లో ఇదే అతిపెద్ద ఒక్కరోజు పెరుగుదల కావడం విశేషం.
మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థలకు కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం... గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు ఏకంగా 150 శాతం పెరిగాయి. వాహన్ (VAHAN) డేటా ప్రకారం మార్చిలో 10,117 యూనిట్లు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ సంఖ్య కేవలం 3,973 యూనిట్లు మాత్రమే ఉంది. అంటే కేవలం ఒక్క నెలలోనే కంపెనీ అమ్మకాల్లో ఎంతటి వేగవంతమైన రికవరీ సాధించిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ క్రమంలోనే భారతదేశంలో మొత్తం 10 లక్షల (1 మిలియన్) క్యుములేటివ్ రిజిస్ట్రేషన్ల మైలురాయిని దాటిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (ఈవీ) బ్రాండ్గా ఓలా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
సర్వీస్ మెరుగుపడటమే కలిసొచ్చింది
గత కొన్ని నెలలుగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సర్వీసింగ్ విషయంలో తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ సమస్యల నుంచి కంపెనీ వేగంగా కోలుకుంటోంది. ప్రస్తుతం 80 శాతానికి పైగా వాహనాలకు అదే రోజు సర్వీసింగ్ పూర్తి చేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. విడిభాగాల లభ్యత పెరగడం, వేగవంతమైన డయాగ్నోస్టిక్స్, పటిష్టమైన నెట్వర్క్ నిర్వహణ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని తెలిపింది.
"మా వాహనాలకు డిమాండ్ స్పష్టంగా పెరుగుతోంది. మార్చి నెలలో రోజువారీ ఆర్డర్లు క్రమంగా పెరుగుతూ, చివరి వారాల్లో మరింత వేగం పుంజుకున్నాయి. మా సర్వీస్ ఆపరేషన్లలో చేసిన వ్యవస్థాగత మార్పులే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. దీనివల్ల కస్టమర్లకు తక్కువ సమయంలోనే సేవలు అందుతున్నాయి. వారి అనుభవం కూడా మెరుగవుతోంది. కస్టమర్లలో నమ్మకం పెరుగుతున్న కొద్దీ మా అమ్మకాలు కూడా పుంజుకుంటున్నాయి. ఈ రికవరీ మున్ముందు కూడా ఇలాగే కొనసాగుతుందనే నమ్మకం మాకుంది" అని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి ఒకరు వివరించారు.
షేరు ధర ట్రెండ్ ఎలా ఉంది?
ప్రస్తుత పెరుగుదల ఇన్వెస్టర్లకు కొంత ఊరటనిచ్చినప్పటికీ, 52 వారాల గరిష్ట స్థాయితో పోలిస్తే ఈ స్టాక్ ఇంకా చాలా వెనుకబడే ఉంది. దలాల్ స్ట్రీట్లో గత కొన్ని నెలలుగా ఈ షేరు తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది.
అక్టోబర్ 2025 నుంచి మార్చి 2026 మధ్య కాలంలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 60 శాతం వరకు క్షీణించింది. ఒకానొక దశలో రూ. 22.25 వద్ద ఆల్-టైమ్ కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఓలా ఆల్-టైమ్ గరిష్ట ధర రూ. 157.40 కాగా, ప్రస్తుత ధర దానికంటే దాదాపు 83.4 శాతం తక్కువగా ఉంది.
ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు దాదాపు 64 శాతం నష్టపోయింది. దీనివల్ల సాధారణ (రిటైల్) ఇన్వెస్టర్లు భారీగా నష్టపోయారు. ట్రెండ్లైన్ డేటా ప్రకారం, డిసెంబర్ త్రైమాసికం ముగిసేనాటికి ఈ కంపెనీలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల వాటా 49.2 శాతంగా ఉంది.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.