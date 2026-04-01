    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల దూకుడు: మార్చిలో రికార్డు అమ్మకాలతో 14 శాతం జంప్

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఏకంగా 14.21 శాతం పెరిగాయి. మార్చి నెలలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు భారీగా పెరగడం, సర్వీస్ సమస్యలు తగ్గడంతో కంపెనీ స్టాక్ మళ్లీ పుంజుకుంది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Apr 01, 2026 3:37 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ షేర్లు బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో భారీగా పుంజుకున్నాయి. కంపెనీ మార్చి నెలలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరచడంతో ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ ఈ స్టాక్‌పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కరోజే ఓలా షేర్లు ఏకంగా 14.21 శాతం పెరిగి రూ. 26.04 స్థాయిని తాకాయి. గత ఏడు నెలల్లో ఓలా స్టాక్‌లో ఇదే అతిపెద్ద ఒక్కరోజు పెరుగుదల కావడం విశేషం.

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల దూకుడు: మార్చిలో రికార్డు అమ్మకాలతో 14 శాతం జంప్ (REUTERS)
    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల దూకుడు: మార్చిలో రికార్డు అమ్మకాలతో 14 శాతం జంప్ (REUTERS)

    మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థలకు కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం... గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు ఏకంగా 150 శాతం పెరిగాయి. వాహన్ (VAHAN) డేటా ప్రకారం మార్చిలో 10,117 యూనిట్లు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ సంఖ్య కేవలం 3,973 యూనిట్లు మాత్రమే ఉంది. అంటే కేవలం ఒక్క నెలలోనే కంపెనీ అమ్మకాల్లో ఎంతటి వేగవంతమైన రికవరీ సాధించిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    ఈ క్రమంలోనే భారతదేశంలో మొత్తం 10 లక్షల (1 మిలియన్) క్యుములేటివ్ రిజిస్ట్రేషన్ల మైలురాయిని దాటిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (ఈవీ) బ్రాండ్‌గా ఓలా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

    సర్వీస్ మెరుగుపడటమే కలిసొచ్చింది

    గత కొన్ని నెలలుగా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సర్వీసింగ్ విషయంలో తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ సమస్యల నుంచి కంపెనీ వేగంగా కోలుకుంటోంది. ప్రస్తుతం 80 శాతానికి పైగా వాహనాలకు అదే రోజు సర్వీసింగ్ పూర్తి చేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. విడిభాగాల లభ్యత పెరగడం, వేగవంతమైన డయాగ్నోస్టిక్స్, పటిష్టమైన నెట్‌వర్క్ నిర్వహణ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని తెలిపింది.

    "మా వాహనాలకు డిమాండ్ స్పష్టంగా పెరుగుతోంది. మార్చి నెలలో రోజువారీ ఆర్డర్లు క్రమంగా పెరుగుతూ, చివరి వారాల్లో మరింత వేగం పుంజుకున్నాయి. మా సర్వీస్ ఆపరేషన్లలో చేసిన వ్యవస్థాగత మార్పులే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. దీనివల్ల కస్టమర్లకు తక్కువ సమయంలోనే సేవలు అందుతున్నాయి. వారి అనుభవం కూడా మెరుగవుతోంది. కస్టమర్లలో నమ్మకం పెరుగుతున్న కొద్దీ మా అమ్మకాలు కూడా పుంజుకుంటున్నాయి. ఈ రికవరీ మున్ముందు కూడా ఇలాగే కొనసాగుతుందనే నమ్మకం మాకుంది" అని ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి ఒకరు వివరించారు.

    షేరు ధర ట్రెండ్ ఎలా ఉంది?

    ప్రస్తుత పెరుగుదల ఇన్వెస్టర్లకు కొంత ఊరటనిచ్చినప్పటికీ, 52 వారాల గరిష్ట స్థాయితో పోలిస్తే ఈ స్టాక్ ఇంకా చాలా వెనుకబడే ఉంది. దలాల్ స్ట్రీట్‌లో గత కొన్ని నెలలుగా ఈ షేరు తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది.

    అక్టోబర్ 2025 నుంచి మార్చి 2026 మధ్య కాలంలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 60 శాతం వరకు క్షీణించింది. ఒకానొక దశలో రూ. 22.25 వద్ద ఆల్-టైమ్ కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఓలా ఆల్-టైమ్ గరిష్ట ధర రూ. 157.40 కాగా, ప్రస్తుత ధర దానికంటే దాదాపు 83.4 శాతం తక్కువగా ఉంది.

    ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు దాదాపు 64 శాతం నష్టపోయింది. దీనివల్ల సాధారణ (రిటైల్) ఇన్వెస్టర్లు భారీగా నష్టపోయారు. ట్రెండ్‌లైన్ డేటా ప్రకారం, డిసెంబర్ త్రైమాసికం ముగిసేనాటికి ఈ కంపెనీలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల వాటా 49.2 శాతంగా ఉంది.

    (గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు ఎందుకు పెరిగాయి?

    మార్చి నెలలో రికార్డు స్థాయిలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు పెరగడం, అలాగే సర్వీస్ సమస్యలను కంపెనీ వేగంగా పరిష్కరించడం వల్ల షేర్లు పెరిగాయి.

    భారతదేశంలో 10 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లు సాధించిన తొలి ఈవీ బ్రాండ్ ఏది?

    భారతదేశంలో మొత్తం 10 లక్షల (1 మిలియన్) క్యుములేటివ్ రిజిస్ట్రేషన్లను పూర్తి చేసుకున్న తొలి ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ బ్రాండ్‌గా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ రికార్డు సృష్టించింది.

    ఓలా వాహనాల ఆల్-టైమ్ గరిష్ట ధర ఎంత?

    ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల ఆల్-టైమ్ గరిష్ట ధర రూ. 157.40 గా ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల దూకుడు: మార్చిలో రికార్డు అమ్మకాలతో 14 శాతం జంప్
    Home/News/ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ల దూకుడు: మార్చిలో రికార్డు అమ్మకాలతో 14 శాతం జంప్
