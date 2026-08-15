ఆగస్టు 15–21 మేష రాశి వారఫలాలు.. వారం మధ్యలో శుభ పరిణామాలు!
మేష రాశి వారికి ఆగస్టు 15 నుంచి 21 వరకు వారం కీలకంగా ఉండనుంది. వారం ప్రారంభంలో ఆరోగ్యం, పని ఒత్తిడి, దినచర్య విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. నిద్ర, స్క్రీన్ టైమ్పై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి కెరీర్లో స్పష్టత పెరిగి, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు మరియు ఉద్యోగ రంగంలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు.
గ్రహాల గతుల ఆధారంగా మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో కీలకమైనది. వారం ఆరంభంలో ఎదురయ్యే చిన్నచిన్న సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటే, వారమంతా ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. కెరీర్ పరంగా మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం - దినచర్యపై శ్రద్ధ
ఆదివారం మరియు సోమవారం చంద్రుని ప్రభావం ఆరవ భావంలో ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యం, దినచర్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సి వస్తుంది. పనుల ఒత్తిడి కారణంగా అలసట, జీర్ణ సమస్యలు లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కాబట్టి ఆహారపు అలవాట్లను క్రమబద్ధం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. రాత్రి సమయాల్లో స్క్రీన్ టైమ్ తగ్గించడం, తగినంత నీరు తాగడం వల్ల శరీరం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
కెరీర్ - వ్యాపార రంగంలో పురోగతి
సోమవారం సాయంత్రం నుంచి సప్తమ స్థానంలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడంతో మీ ఆలోచనల్లో స్పష్టత వస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే, ఏ పత్రంపై సంతకం చేసే ముందైనా నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవడం మంచిది. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ మీ పనిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టడం ఉత్తమం.
ఆర్థిక నిగ్రహం - పొదుపు ప్రణాళికలు
ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం ఆచితూచి అడుగులు వేయాలి. అనవసరమైన ఖర్చులు లేదా క్రెడిట్ కార్డుల వాడకాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. వారం మధ్యలో పాత బకాయిలు వసూలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి రిస్క్ కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటూ, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలి.
కుటుంబం - ప్రేమ జీవితం
కుటుంబ సభ్యులతో మరియు జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి. చిన్న చిన్న విషయాలను పెద్దవిగా చేయకుండా, పరస్పర అవగాహనతో సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలి. వారాంతంలో అనగా శనివారం మధ్యాహ్నం తర్వాత మనసు తేలికవుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ప్రశాంతంగా సమయం గడపడం వల్ల మానసిక ఉల్లాసం లభిస్తుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More