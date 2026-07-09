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    ఈ 4 విషయాలను పాటించని వ్యక్తి కుటుంబం త్వరలోనే దారిద్య్రంలోకి కూరుకుపోతుంది

    మనిషి జీవితం గురించి చాణక్య నీతిలో అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి చేసే తప్పు వల్ల కుటుంబమే నాశనం అవుతుంది. చాణక్యుడి చెప్పిన మాటల ప్రకారం 4 విషయాలను పాటించని వ్యక్తి కుటుంబాన్ని దారిద్య్రంలోకి నెడతాడు.

    Published on: Jul 9, 2026, 12:22:18 IST
    By Anand Sai
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    చాణక్యనీతిని చాలా మంది ఫాలో అవుతారు. చాణక్యుడు మానవులలోని మంచి చెడుల గురించి సవివరంగా తెలియజేశాడు. సుసంపన్నమైన జీవితాన్ని గడపడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూత్రాలు అవసరమని నొక్కిచెప్పాడు. చాణక్య నిత్యం ప్రకారం.. మన ఆర్థిక స్థితిని నిర్ధారించడంలో మనం చేసే పనులు, నిర్ణయాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఒకరి జీవితంలో పేదరికానికి దారితీసే వివిధ కారకాలను చెప్పారు. అటువంటి పరిస్థితులను నివారించడానికి ముఖ్యమైన సలహాలను కూడా ఇచ్చారు. చాణక్య నీతిలో పేర్కొన్న ఈ ముఖ్యమైన సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా పేదరికాన్ని నివారించవచ్చు. సంతోషకరమైన, సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

    చాణక్య నీతి: పుట్టినప్పుడే రాసిపెట్టి ఉంటుంది.. మనిషి జీవితంలో మార్చలేని ఆ 5 విషయాలు!
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    నిర్ణయాలు తీసుకోవడం

    మంచి జీవితం కోసం చాణక్యుడు ఇచ్చే సలహాలలో ఒకటి.. స్పష్టమైన, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం. విజయవంతమైన జీవితం కోసం మీ లక్ష్యాలు, ఆకాంక్షలపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం. ఈ స్పష్టత వాటిని సాధించడానికి సరైన ప్రణాళికను రూపొందించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళిక, మీ మార్గంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు లేదా అడ్డంకుల వల్ల నిరుత్సాహపడకుండా ముందుకు సాగడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం ఉండటం ద్వారా మీ విజయ మార్గంలోని ఏ బలహీనతను అయినా మీ శత్రువులు ఉపయోగించుకోకుండా నివారించవచ్చు.

    స్నేహితులను జాగ్రత్తగా సెలక్ట్ చేసుకోవాలి

    మీ స్నేహితులను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. మన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు మన జీవితాలపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతారని చాణక్య నీతి చెబుతుంది. మనల్ని మనం మెరుగుపరుచుకోవడానికి స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తులతో సమయం గడపడం జీవితంలో పురోగతికి అత్యవసరం. ఒకే రకమైన ఆలోచనలు, లక్ష్యాలు పంచుకునే స్నేహితులను ఎంచుకోవడం, ఎదుగుదలకు అనుకూలమైన సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. మంచి సంబంధాలు మీ పురోగతికి ఆటంకం ేకేలిగించే ప్రతికూల ప్రభావాలను నివారించడంలో సహాయపడతాయి.

    నిత్య విద్యార్థి

    ప్రతీ ఒక్కరూ నిరంతరం నేర్చుకోవాలి. విజయం, శ్రేయస్సును సాధించడానికి జీవితాంతం నేర్చుకునే మనస్తత్వం కలిగి ఉండాలి. నిత్య విద్యార్థికి అపజయం ఉండదు. జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోండి, కొత్త భావనలను అన్వేషించండి, మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారండి. నిరంతర అభ్యాసం మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల కంటే ఒక అడుగు ముందు ఉంచుతుంది. ఇది స్పష్టమైన అవగాహనతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, ఇతరులు గమనించలేని అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అభ్యాసం, స్వీయ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించే వ్యక్తి ఏ పరిస్థితిలోనైనా మెరుగ్గా రాణిస్తాడు.

    మీపై మీకు నియంత్రణ

    మీపై మీకు నియంత్రణ పెంపొందించుకోవాలి. ఆత్మనియంత్రణ విజయం సాధించడానికి, పేదరికాన్ని నివారించడానికి సాయపడుతుంది. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకునే సామర్థ్యం చాలా అవసరమని చాణక్యుడు సలహా ఇస్తాడు. మీ ఆవేశాలు, భావోద్వేగాల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటం అవసరం. ఎందుకంటే అవి తరచుగా తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దారితీస్తాయి. అవి మీ జీవితంలో ప్రతికూల పరిణామాలకు కారణం కావచ్చు. ఆత్మనిగ్రహాన్ని పాటించడం ద్వారా మీరు హేతుబద్ధంగా, ముందుచూపుతో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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