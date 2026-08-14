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    ఈ వారం వార ఫలాలు: ఆగస్టు మూడో వారం ఈ 5 రాశులకు స్వర్ణయుగం.. ఉద్యోగం, డబ్బు, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!

    ఆగస్టు 16 నుంచి 22, 2026 వరకు గ్రహాల సంచారంలో కీలకమైన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఆగస్టు 17న సూర్యుడు సింహరాశిలోకి, ఆగస్టు 22న బుధుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో పాటు బుధుడు, గురుడు, శని నక్షత్ర మార్పులు కూడా జరగనున్నాయి.  

    Published on: Aug 14, 2026, 12:30:44 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వస్తున్న ఆగస్టు మూడో వారం (ఆగస్టు 16 నుంచి 22 వరకు, 2026) జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత కీలకమైనదిగా నిలవనుంది. ఈ వారంలో ఆకాశంలో గ్రహాల గమనం చాలా వేగంగా మారనుంది. గ్రహాల రాకుమారుడైన సూర్యభగవానుడు ఆగస్టు 17న కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. అలాగే ఆగస్టు 22న బుధుడు కూడా అదే బాటలో సింహరాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఇవే కాకుండా, ఆగస్టు 15న బుధుడి నక్షత్ర మార్పు, ఆగస్టు 19న గురుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి, ఆగస్టు 20న శని భగవానుడు రేవతి నక్షత్ర మొదటి పాదంలోకి సంచారం చేయనున్నారు.

    ఈ వారం వార ఫలాలు: ఆగస్టు మూడో వారం ఈ 5 రాశులకు స్వర్ణయుగం.. ఉద్యోగం, డబ్బు, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!
    ఈ వారం వార ఫలాలు: ఆగస్టు మూడో వారం ఈ 5 రాశులకు స్వర్ణయుగం.. ఉద్యోగం, డబ్బు, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!

    ఒకే వారం వ్యవధిలో ఇన్ని ప్రధాన గ్రహాల స్థానాల మార్పు దేశవ్యాప్తంగా అందరి జాతకాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఇది స్వర్ణయుగంగా మారనుండగా, మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. ఈ వారంలో అదృష్టం తలపు తడుస్తున్న ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన మలుపులు ఎదురుకానున్నాయి. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు మీ వెంటే ఉంటాయి. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న యువతకు ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులు తమ వాణిజ్య సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించేందుకు ఇది అనువైన సమయం. ఎలాంటి ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండానే అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది, దీనివల్ల మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మరింత బలపడుతుంది.

    కుటుంబంలో ఇన్నాళ్లుగా వేధిస్తున్న చిన్నచిన్న సమస్యలు సమసిపోతాయి. మీ మనసుకు నచ్చిన ప్రాంతాలకు కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభించడంతో పాటు ఉన్నతాధికారుల అండదండలు పూర్తిగా లభిస్తాయి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి జాతకులకు ఈ వారం ఆర్థికంగా అపారమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టనుంది. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఈ వాక్చాతుర్యమే మిమ్మల్ని ఎన్నో క్లిష్టమైన పనుల్లో విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది. ఇన్నాళ్లుగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.

    ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారు అత్యుత్తమ ప్రగతిని సాధిస్తారు. బంధుమిత్రుల సహకారం మీకు కొండంత బలాన్నిస్తుంది. జీవితంలో ఏదైనా శుభవార్త మీ మనసును ఆనందంతో నింపేస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి:

    సూర్యుడు, బుధుల సంచారం నేరుగా మీ రాశిలోనే జరుగుతుండటంతో సింహరాశి వారికి ఈ వారం తిరుగు ఉండదు. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం అసాధారణ స్థాయికి చేరుకుంటుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ నాయకత్వ లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కచ్చితంగా దక్కుతుంది.

    మీ పనితీరును చూసి బాస్‌లు మురిసిపోతారు. ఆఫీసులో కీలకమైన కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా పదవులను మీకు అప్పగిస్తారు. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో కొత్త సభ్యుల రాకతో కోలాహల వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. మీ సుఖసంతోషాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా దైవబలంతో పూర్తవుతాయి. మీకు ఏ సమయంలో ఏది అవసరమో, అది కచ్చితంగా సమకూరుతుంది.

    ఈ వారం మీరు చేయి వేసే ప్రతి రంగంలోనూ విజయమే మిగులుతుంది. భారీగా ధన ప్రవాహం ఉండటంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడి లాభాలు గడిస్తారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి జాతకులకు గ్రహాల అనుకూలత కారణంగా కెరీర్‌లో తిరుగులేని వృద్ధి కనిపిస్తుంది. ఆఫీసులో పదోన్నతితో పాటు వేతనం పెరిగే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఇన్నాళ్లుగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

    తీసుకున్న అప్పుల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందే మార్గాలు సుగమమవుతాయి. సరైన సమయంలో సరైన చోట పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి మాధుర్యం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈ వారం వార ఫలాలు: ఆగస్టు మూడో వారం ఈ 5 రాశులకు స్వర్ణయుగం.. ఉద్యోగం, డబ్బు, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఈ వారం వార ఫలాలు: ఆగస్టు మూడో వారం ఈ 5 రాశులకు స్వర్ణయుగం.. ఉద్యోగం, డబ్బు, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!
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