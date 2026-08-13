ఆగస్టు 29 నుంచి లక్కును చూడబోతున్న 5 రాశులు, ఆర్థిక లాభాలు కూడా!
2026 ఆగస్టు 29న బుధుడు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల ఏంటో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 ఆగస్టు 29న బుధుడు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, విద్య, వ్యాపారం, నటన మొదలైన వాటికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు గొప్ప ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలో సంచారం కారణంగా పనిలో సంభాషణలు, సంబంధాల కోసం అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఈ బుధ గ్రహ సంచారం ప్రభావం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. ఐదు రాశుల వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.
మేష రాశి
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ బుధ సంచారం వృత్తిపరంగా మంచి అవకాశాలను తెస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మీ మాటలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్న మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. మీకు పనికి సంబంధించిన కొత్త క్లయింట్లు లభిస్తారు. మీరు ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్, అమ్మకాల పరంగా మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక మార్గాలు ఉంటాయి. వైవాహిక జీవితం గురించి మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ భావాలను పంచుకోవడం ద్వారా మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం ఆనందాన్ని, మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది.
మిథున రాశి
ఈ బుధ సంచారం మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు మిమ్మల్ని ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకువెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమవుతున్న మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో శుభవార్త అందుతుంది. వారికి పని ప్రదేశంలో కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. వ్యాపార, వాణిజ్య సంబంధిత సంప్రదింపుల ద్వారా మీరు మీ అసంపూర్తి పనులను పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. ఈ కాలంలో విద్యార్థులు ఎంతో గౌరవం, కీర్తిని పొందుతారు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి చర్చల వల్ల మీ సంబంధం మరింత బలపడుతుంది. ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులకు కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. సాంఘిక సేవలో పాల్గొనడం ద్వారా మీరు ఆనందం, సంతృప్తిని పొందుతారు.
సింహ రాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ బుధ సంచారం వారి వృత్తి, వ్యక్తిత్వంపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ కాలంలో ప్రజలు మీ మాటలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మీకు పనిలో కొన్ని ముఖ్యమైన బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో, మీ ప్రసంగ శైలి ఉన్నతాధికారుల నుండి మీకు ప్రశంసలను తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపార వాణిజ్య రంగాలలో ఎక్కువ గౌరవం, కీర్తి గడించడం ద్వారా మీరు అధిక లాభాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వారికి ఈ కాలంలో కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ప్రేమ జీవితం విషయంలో మీ భాగస్వామితో పాటు కుటుంబంలో మీ గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. కష్టాల్లో ఉన్న పొరుగువారికి సహాయం చేయడం వల్ల మీ మనస్సుకు శాంతి లభిస్తుంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధ గ్రహ సంచారం సంబంధాలు, ఆదాయం విషయంలో చాలా మంచిదిగా ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో, మీరు పాత పరిచయాల నుండి అకస్మాత్తుగా లాభం పొందుతారు. మీరు పనిలో మీ సహోద్యోగులతో కలిసి పెద్ద పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉన్నతాధికారులు మీ తెలివితేటలను గమనిస్తారు. వ్యాపార పరంగా భాగస్వామ్యాల నుండి మీరు గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులు చదువులో లేదా కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో మీరు మీ భాగస్వామితో కలిసి భవిష్యత్తు కోసం మంచి ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కుటుంబంలో మీ సలహాలకు గొప్ప ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధ గ్రహ సంచారం వృత్తిపరమైన పురోగతికి అనేక కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు పొందేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. వ్యాపార సంబంధిత ఉద్యోగం వేరే ప్రదేశంలో లేదా విదేశాలలో పొందే అవకాశం ఉండవచ్చు. కన్సల్టెన్సీ, విద్య మరియు శిక్షణ రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఈ కాలంలో చాలా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు కోల్పోయిన డబ్బు తిరిగి రావడంతో మీ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. విద్యార్థులకు పరిచయస్తుల నుండి సహాయం లభిస్తుంది. వారి జీవిత భాగస్వామితో మంచి క్షణాలను గడిపే అవకాశం దొరుకుతుంది. సంబంధాలలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. మీరు సమాజంలో మంచి స్థానాన్ని సంపాదించగలుగుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More