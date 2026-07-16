హంస మహాపురుష యోగం, గజకేసరి యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి భారీ అదృష్టం!
జూలై 16న ఏర్పడిన హంస పంచ మహాపురుష యోగం, గజకేసరి యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది? మేషం, మిథునం, సింహం, ధనుస్సు, మీన రాశులపై ఈ శుభయోగాల ప్రభావం, ఉద్యోగం, ఆర్థికం, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితంపై కలిగే ఫలితాలను తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నేడు గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. దీనివల్ల ఏర్పడుతున్న అరుదైన 'హంస పంచ మహాపురుష యోగం' మరియు 'గజకేసరి యోగం' వల్ల ఏ రాశుల వారు లాభపడతారో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాలు ఒక రాశి నుండి మరో రాశికి మారినప్పుడు లేదా నిర్దిష్ట కోణాల్లో కలిసినప్పుడు ఎన్నో శుభ, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే జూలై 16వ తేదీన గ్రహాల స్థితిగతులు అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకువచ్చాయి. ఈ రోజున 'హంస పంచ మహాపురుష యోగం'తో పాటు 'గజకేసరి యోగం' వంటి అత్యంత శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడటం విశేషం. జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ యోగాల ప్రభావంతో ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని శుభ పరిణామాలు జరగనున్నాయి.
హంస పంచ మహాపురుష, గజకేసరి యోగాల విశిష్టత
ఈ రెండు యోగాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో ఇవి ఏర్పడినప్పుడు, వారు సమాజంలో గౌరవం, ఆర్థిక పురోభివృద్ధి, మరియు కెరీర్లో ఉన్నత స్థానాలను పొందుతారని నమ్ముతారు. గజకేసరి యోగం తెలివితేటలకు, సంపదకు చిహ్నమైతే, హంస యోగం వ్యక్తిత్వ వికాసానికి, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి సంకేతంగా నిలుస్తుంది.
అదృష్టం వరించబోయే రాశులు ఇవే
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ యోగాల వల్ల పట్టినదల్లా బంగారం కానుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఎన్నాళ్లుగానో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు నేడు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
మిథున రాశి:
ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయే సమయం ఆసన్నమైంది. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు దొరుకుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. ఆఫీసులో పై అధికారుల మద్దతు మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది.
సింహ రాశి:
మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే రోజు ఇది. కెరీర్లో ఎదుగుదలకు మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. వ్యాపారంలో మంచి విస్తరణ కనిపిస్తుంది. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా సమయం గడిపే అవకాశం ఉంది.
ధను రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఆగిపోయిన పనులు పట్టాలెక్కుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పరమైన పనుల్లో విజయం వరిస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో కొత్త వ్యూహాలను అమలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
మీన రాశి:
అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఇది స్వర్ణయుగం వంటి సమయం. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ప్రగతి కనిపిస్తుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యులతో బంధం బలపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More