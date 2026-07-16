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    ఈరోజు రాశిఫలాలు: కెరీర్, ప్రేమ, ధనయోగం ఎలా ఉంది? మీ రాశి ఫలితం తెలుసుకోండి

    గ్రహగతుల ప్రభావంతో ఈ గురువారం కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు బంధాలు, ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి పూర్తి రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 16, 2026, 04:00:55 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గ్రహగతుల ఆధారంగా నేటి రాశిఫలాలను పరిశీలిస్తే, గురువారం విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం కొన్ని రాశులపై ప్రత్యేకంగా ఉండనుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగ, వ్యక్తిగత జీవితంలో నేడు ఎదురయ్యే సవాళ్లు, అవకాశాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    ఈరోజు రాశిఫలాలు: కెరీర్, ప్రేమ, ధనయోగం ఎలా ఉంది? మీ రాశి ఫలితం తెలుసుకోండి
    ఈరోజు రాశిఫలాలు: కెరీర్, ప్రేమ, ధనయోగం ఎలా ఉంది? మీ రాశి ఫలితం తెలుసుకోండి

    మేష రాశి: సంబంధాల్లో నిజాయితీ పెంచుకోవాల్సిన సమయం ఇది. మీ మనసులోని మాటలను స్పష్టంగా చెప్పండి. దైనందిన జీవితంలో క్రమశిక్షణ పాటిస్తే, వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి.

    వృషభ రాశి: ఇతరులతో సంబంధాలను మెరుగుపరచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు ఇదే సరైన తరుణం. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇతరుల ప్రభావం కంటే మీ అంతరాత్మ చెప్పేది వినండి. సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి.

    మిథున రాశి: కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. సంభాషణలే మీ విజయానికి కీలకం. మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా వ్యక్తం చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. బాధ్యతలకు, వ్యక్తిగత లక్ష్యాలకు మధ్య సమతుల్యత పాటించండి.

    కర్కాటక రాశి: ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. బంధాల్లో పారదర్శకత అవసరం. అకస్మాత్తుగా వచ్చే కొత్త మార్పులను స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ముందడుగు వేయండి.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు జ్ఞానాన్ని నమ్ముకోవాలి. తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చేలా చూసుకోండి. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటూ మార్పులను ఆహ్వానించండి. ఆర్థికంగా లాభపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    కన్యా రాశి: కార్యాలయంలో క్లయింట్లతో వ్యవహరించేటప్పుడు మీ ప్రవర్తనే మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఉద్యోగ, ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి.

    తులా రాశి: తులా రాశి వారు వ్యక్తిగత బంధాలపై దృష్టి సారించాలి. ప్రశాంతమైన దృక్పథం మిమ్మల్ని క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి బయటపడేస్తుంది. కెరీర్‌లో ఎదుగుదల కోసం వస్తున్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి: వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సానుకూల వైఖరిని ప్రదర్శించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న చిక్కుముళ్లు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.

    ధనుస్సు రాశి: సొంత నిర్ణయాలపై నమ్మకం ఉంచండి. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు ప్రాధాన్యతనివ్వండి. సంబంధాల్లో నిజాయితీగా ఉంటేనే బంధాలు బలపడతాయి. కొత్త అవకాశాలను ఆహ్వానించండి.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారు మానసిక ఆరోగ్యానికి, వ్యక్తిగత వృద్ధికి నేడు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. భాగస్వామితో మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడటం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది. అకస్మాత్తుగా వచ్చే మార్పులు మీకు మేలు చేస్తాయి.

    కుంభ రాశి: ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తలెత్తవు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త అనుభవాలు మీ కెరీర్‌కు ఊతాన్నిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్యాల వైపు సాగండి.

    మీన రాశి: మీ భావాలను ఏమాత్రం సంకోచించకుండా పంచుకోండి. భాగస్వామితో గడిపే సమయం మీ మధ్య బంధాన్ని పెంచుతుంది. వృత్తిపరంగా బిజీగా ఉన్నా, ప్రగతికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశిఫలాలు: కెరీర్, ప్రేమ, ధనయోగం ఎలా ఉంది? మీ రాశి ఫలితం తెలుసుకోండి
    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశిఫలాలు: కెరీర్, ప్రేమ, ధనయోగం ఎలా ఉంది? మీ రాశి ఫలితం తెలుసుకోండి
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