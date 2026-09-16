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కర్కాటక రాశిలోకి అంగారకుడు - మేషం నుంచి మీనం వరకు ఊహించని మార్పులు!

సెప్టెంబర్ 18న అంగారక గ్రహం తన నీచ రాశియైన కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించనుంది. నవంబర్ 12 వరకు కొనసాగే ఈ సంచారం వల్ల మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది.

Published on: Sep 16, 2026, 12:00:06 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ధైర్యసాహసాలు, శౌర్యం మరియు శక్తికి కారకుడైన అంగారక (కుజ) గ్రహం యొక్క నడకలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. వేద జ్యోతిష్య నిబంధనల ప్రకారం…. సెప్టెంబర్ 18, 2026 న సాయంత్రం 04:44 గంటలకు అంగారకుడు తన స్వభావానికి విరుద్ధ రాశియైన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. రాబోయే నవంబర్ 12, 2026 రాత్రి 08:30 గంటల వరకు అంగారకుడు ఈ స్థానంలోనే కొనసాగుతాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం కర్కాటక రాశిలో 28 డిగ్రీల వద్ద అంగారకుడు అత్యంత బలహీనమైన స్థితికి చేరుకుంటాడు.

కర్కాటక రాశిలోకి అంగారకు
కర్కాటక రాశిలోకి అంగారకు

కర్కాటకం అనేది జల తత్వంతో కూడిన రాశి మరియు దీనికి అధిపతి చంద్రుడు. అగ్ని తత్వమున్న అంగారకుడు జల రాశియైన కర్కాటకంలో బలహీనపడటం వల్ల మానసిక భావోద్వేగాల మధ్య తీవ్ర సంఘర్షణ మొదలవుతుంది. దీనివల్ల సాధారణ ప్రజల్లో అనవసర కోపం, అభద్రతా భావం, మానసిక అసమతుల్యత వంటి ప్రతికూల పరిణామాలు తలెత్తే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరి ఈ గ్రహ సంచారం ద్వాదశ రాశుల జాతకులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుందో సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం…

మేష రాశి

అంగారక సంచార ప్రభావం వల్ల చర మరియు స్థిరాస్తుల కొనుగోలు, అమ్మకాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు కొలిక్కి వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులు లేదా ఆత్మీయుల మధ్య చిన్నపాటి ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకునే అవకాశముంది. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం అవసరం.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి జాతకులకు తమ చిన్న తోబుట్టువుల విషయమై కొన్ని శుభ మరియు అశుభ మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. కార్యాలయంలో తీవ్ర పోటీ లేదా సంఘర్షణలను తట్టుకుని పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త మార్గాల్లో ధనార్జన పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి కీలకమైన పనుల్లో అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు. అనుకోకుండా శారీరక లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే సూచనలు ఉన్నాయి. తప్పుడు అంచనాలు లేదా త్వరిత నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక నష్టాలు రావచ్చు. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి. బంధువులతో సంబంధాలలో ఉద్రిక్తత పెరగకుండా చూసుకోవాలి.

కర్కాటక రాశి

సొంత రాశిలోనే అంగారకుడు నీచపడటం వల్ల ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలలో సమస్యలు రావచ్చు. ప్రత్యర్థుల నుంచి ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. గృహ మరమ్మతులు లేదా ఆధునికీకరణ కోసం భారీగా ఖర్చులు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే మరోవైపు అనుకోని ఆర్థిక లాభాలు లభించే సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి.

సింహ రాశి

సన్నిహితులు మరియు ఆప్త బంధువులతో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అపరిమితమైన ఖర్చులు మీ ప్రణాళికలను దెబ్బతీసి మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తాయి. కుటుంబంలో అశాంతి వాతావరణం నెలకొనే ప్రమాదముంది. వాహన ప్రమాదాలు మరియు ఆరోగ్య సమస్యల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

కన్యా రాశి

కన్యా రాశి వారికి ప్రారంభంలో పనులు నిలిచిపోయినప్పటికీ, అంతిమంగా అనుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు (ప్రమోషన్లు) లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. కొత్త సంబంధాలు, పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సమాజంలో హోదా, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

తులా రాశి

తులా రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాల సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ, దానికి తగ్గట్లే అనవసర ఖర్చులు పెరిగిపోతాయి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అశాంతి ఉండవచ్చు. నివాస స్థలం లేదా పనిచేసే కార్యాలయంలో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. తీవ్ర పోటీని తట్టుకుని విజయం సాధిస్తారు.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి జాతకులు తమ తండ్రిగారి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ లేదా వ్యక్తిగత పనుల్లో ఆటంకాలు తలెత్తి మానసిక అశాంతికి గురిచేస్తాయి. శారీరక అసౌకర్యాలు లేదా అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశి వారికి ఆరోగ్య పరంగా జాగ్రత్తలు అవసరం. కుటుంబంలో అనుకోని శస్త్రచికిత్సలు లేదా ప్రమాదాల సూచనలు ఉన్నాయి. శత్రువులు మీపై ఆధిపత్యం చెలాయించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. పనుల్లో ఆలస్యం నిరాశకు గురిచేసినప్పటికీ, ఊహించని రహస్య లాభాలు లభిస్తాయి.

మకర రాశి

ఈ సంచారంతో కొత్త పరిచయాలు, వ్యాపార సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడం లేదా మూలధన పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటివి పూర్తవుతాయి. అయితే కొత్త భాగస్వామ్యాలు, వివాదాస్పద విషయాల జోలికి వెళ్లకపోవడమే శ్రేయస్కరం.

కుంభ రాశి

ఎదురయ్యే పోటీలో శ్రమించి విజయం సాధిస్తారు. పాత దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కొద్దిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆర్థిక సంబంధిత చిక్కుముడులు విడిపోతాయి. ఉద్యోగరీత్యా లేదా వ్యక్తిగత కారణాలతో నివాస స్థల మార్పు ఉండవచ్చు.

మీన రాశి

వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. గతంలో చేసిన మంచి పనులకు గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయి. అయితే తొందరపాటుతో తీసుకునే తప్పుడు నిర్ణయాలు నష్టాలకు దారితీస్తాయి. మనస్సులో నిరాశ లేదా ఆగ్రహం పెరగకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలి.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశిలోకి అంగారకుడు - మేషం నుంచి మీనం వరకు ఊహించని మార్పులు!
Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశిలోకి అంగారకుడు - మేషం నుంచి మీనం వరకు ఊహించని మార్పులు!
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