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నేటి రాశి ఫలాలు: ధనలాభం, కొత్త అవకాశాలు, ప్రేమలో మార్పులు!

హిందూ సంప్రదాయంలో బుధవారం గణేశుడికి అంకితం చేసిన రోజుగా భావిస్తారు. వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు, సంపద కలుగుతాయని నమ్మకం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 16న గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి.

Published on: Sep 16, 2026, 04:00:20 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంప్రదాయంలో బుధవారాన్ని విఘ్నేశ్వరుడైన గణేశునికి అంకితం చేశారు. వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సకల సంపదలు, సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయని నమ్మకం. ఇక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 16 నాటి గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులను బట్టి 12 రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషించారు. నేటి రోజున కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తోడు నిలవనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

నేటి రాశి ఫలాలు: ధనలాభం, కొత్త అవకాశాలు, ప్రేమలో మార్పులు!
నేటి రాశి ఫలాలు: ధనలాభం, కొత్త అవకాశాలు, ప్రేమలో మార్పులు!

ఈరోజు దినఫలాలు

మేష రాశి: నేడు మీ మనసు కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మక శక్తితో కళకళలాడుతుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, మీ అభిప్రాయాలను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టండి.

వృషభ రాశి:రోజు మీకు అత్యంత ప్రత్యేకంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ, సాయంత్రం వేళ మీ జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు పాటించండి.

మిథున రాశి: ఈ రోజు మీకు ఒడుదొడుకులు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉండి ధనలాభం కలిగినప్పటికీ, అనవసర ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటాయి. వృత్తిపరమైన ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకురాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి.

కర్కాటక రాశి: ఆరోగ్యరీత్యా జంక్ ఫుడ్స్‌కు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఈ రోజు మీకు చాలా లాభసాటిగా మారుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి చిక్కి ఆర్థిక లాభాన్ని చేకూరుస్తాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

సింహ రాశి: ప్రేమ జీవితంలో మీ భాగస్వామితో కాస్త సమయం కేటాయించడం చాలా ముఖ్యం. అనారోగ్యకరమైన ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి. మీ కెరీర్‌లో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఏదైనా మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.

కన్య రాశి: ఒంటరిగా ఉన్నవారి జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించే సూచనలున్నాయి. వృత్తి జీవితంలో సరైన సమతుల్యతను పాటించండి. మీ వ్యక్తిత్వమే మీ అతిపెద్ద ఆభరణం. నేడు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి.

తులారాశి: కొన్ని కీలకమైన బాధ్యతలు మీ భుజాన పడతాయి. ఈ రోజు రోజంతా సానుకూల దృక్పథంతో ఉండాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. ధనలాభానికి మంచి యోగాలున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కానీ బయటి తినుబండారాలకు దూరంగా ఉండండి.

వృశ్చిక రాశి: జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబ సభ్యుల ఆర్థిక అవసరాల కోసం కొంత మొత్తం సహాయం చేయాల్సిరావడంతో మీ బడ్జెట్ కాస్త మారుతుంది.

ధనుస్సు రాశి: గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి రాబడులను అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో అత్యంత ఉత్సాహంగా, ఉత్పాదకతతో ముందుకు వెళతారు. అయితే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించి, బయటి ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయండి.

మకర రాశి: మీ రొమాంటిక్ జీవితం సాఫీగా, ఆహ్లాదకరంగా సాగిపోతుంది. ఈ రోజు సాధారణంగా గడుస్తుంది. పని ఒత్తిడిని మీపై రుద్దుకోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. రోజువారీ జీవితంలో కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం చేయడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

కుంభ రాశి: మీ మనసులోని భావాలను భాగస్వామితో పంచుకోవడం బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఈ రోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా, సాహసోపేతంగా గడుస్తుంది. మిమ్మల్ని మీరు హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకోవడం మరచిపోవద్దు.

మీన రాశి: ఈ రోజు మీరు సెల్ఫ్ లవ్‌పై అనగా మీ వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం, మనశ్శాంతిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ధనలాభం, కొత్త అవకాశాలు, ప్రేమలో మార్పులు!
Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ధనలాభం, కొత్త అవకాశాలు, ప్రేమలో మార్పులు!
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