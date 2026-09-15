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మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థికం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు

మంగళవారం అంగారకుడు, ఆంజనేయ స్వామికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయడం వల్ల గ్రహ దోషాల ప్రభావం తగ్గి భయాలు, ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నమ్మకం. 

Published on: Sep 15, 2026, 04:00:41 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య సంప్రదాయంలో మంగళవారానికి విశేష స్థానం ఉంది. ఈ వారం అంగారకుడికి (కుజుడు), ఆంజనేయ స్వామికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనదిగా పెద్దలు చెబుతారు. మంగళవారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో హనుమంతుడిని కొలిస్తే జాతకంలోని గ్రహ దోషాలు సమసిపోతాయి. భయాలు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. గ్రహాల అనుకూలత తక్కువగా ఉన్న రాశుల వారు మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయడం వల్ల కష్టాల తీవ్రత తగ్గుతుంది.

మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థికం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు
మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థికం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు

మేష రాశి: జీవితంలోని వివిధ రంగాల మధ్య సమతుల్యత పాటించడం అత్యంత ముఖ్యం. ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కొత్తగా వచ్చే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.

వృషభ రాశి: అభివృద్ధికి, సానుకూల మార్పులకు అనువైన రోజు. ప్రేమ సంబంధాలలో సంభాషణలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. కెరీర్‌లో అనుకోని అవకాశాలు వాటంతట అవే ఎదురవుతాయి.

మిథున రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడంపై దృష్టి సారించాలి. వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం, స్వీయ సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన సమయమిది. సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ, వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలపై దృష్టి పెడితే రోజు సంతృప్తికరంగా గడుస్తుంది.

కర్కాటక రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాలు ఉల్లాసంగా సాగుతాయి. అనుకోని బంధుమిత్రుల రాకతో ఇల్లు సందడిగా మారుతుంది. అయితే బద్ధకం వల్ల దినచర్య దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అతిగా ఆలోచించి ఆందోళన చెందడం మంచిది కాదు.

సింహ రాశి: కార్యాలయంలో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడంలో వెనుకంజ వేసే ప్రసక్తే లేదు. విదేశీ లేదా సుదూర ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమమవుతుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే కొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి.

కన్య రాశి: కుటుంబంలో ఒక విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవచ్చు. అయితే ఆఫీసులో మీరు పూర్తి చేసే ప్రాజెక్ట్ మీకు మంచి గుర్తింపును, గౌరవాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరంగా గడిపే అవకాశం దక్కుతుంది.

తులా రాశి: చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు మానసిక ఆందోళనకు గురిచేసినా, తీవ్రమైన ఇబ్బందులేవీ ఉండవు. ఇతరులను మెప్పించాలనే ప్రయత్నంలో మితిమీరిన ఒత్తిడికి గురికావద్దు. మీ భాగస్వామి మనసు తెలుసుకుని నడుచుకోవడం శ్రేయస్కరం.

వృశ్చిక రాశి: గతాన్ని తలచుకుని దిగులు చెందడం మానాలి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ప్రతికూల ఆలోచనలు, విషపూరితమైన పరిచయాల నుంచి విముక్తి లభించిందనే భావన మీకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.

ధనుస్సు రాశి: కార్యాలయంలో మితిమీరిన లౌక్యంతో వ్యవహరించే వ్యక్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ ఆలోచనలను ఎదుటివారిపై రుద్దే ప్రయత్నం చేయకుండా, భాగస్వామి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకు గౌరవం ఇవ్వడం మేలు చేస్తుంది.

మకర రాశి: విద్యార్థులు చదువులో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తారు. రోజూవారీ విధులకు చిన్న విరామం ఇస్తే మానసిక ఉల్లాసం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ, పట్టుదలతో మళ్లీ ముందడుగు వేయాల్సిన తరుణం ఇది.

కుంభ రాశి: బాధ్యతల భారాన్ని నెత్తిన వేసుకుని ఒత్తిడికి లోనుకావద్దు. సమయం వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు వాటంతట అవే చక్కబడతాయి. కొత్త ప్రయాణానికి పునాదులు పడతాయి. పనిని ఇతరులతో పంచుకుంటే మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.

మీన రాశి: కొన్ని సందర్భాల్లో నిరుత్సాహం కలగడం సహజం. అన్ని బాధ్యతలను మీరొక్కరే భరించాలనే భ్రమ నుంచి బయటపడండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం అభిరుచులకు సమయం కేటాయించాలి. ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయని గుర్తించాలి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థికం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు
Home/Rasi Phalalu/మంగళవారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థికం.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు
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