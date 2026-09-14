వృశ్చిక రాశిలో చంద్ర గోచారం - ఈ 6 రాశుల జాతకం మారబోతోంది! ఆర్థిక లాభాలు కూడా!
సెప్టెంబర్ 17 నుంచి రెండు రోజుల పాటు వృశ్చికరాశిలో చంద్రుడి సంచారం జరగనుంది. దీనివల్ల వృషభం, సింహం, కన్య, వృశ్చికం, మకరం, కుంభ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం, కెరీర్లో ఊహించని మార్పులు రానున్నాయి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో మనస్కారకుడిగా భావించే చంద్రుడు తన నీచ రాశి అయిన వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సెప్టెంబర్ 17, 2026 నుంచి రెండు రోజుల పాటు చంద్రుడు ఈ రాశిలోనే పయనించనున్నాడని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు.
కుజుడు అధిపతిగా ఉన్న వృశ్చికరాశిలో చంద్రుడి గోచారం జరిగే సమయంలో మానసిక సున్నితత్వం, భావోద్వేగాలు బాగా పెరుగుతాయి. పరిశోధన రంగంలో ఉన్నవారికి, దాగి ఉన్న రహస్యాలను వెలికితీసే ప్రయత్నాలు చేసే వారికి ఈ రెండు రోజుల సమయం ఎంతో అనుకూలిస్తుంది. ఈ చంద్ర సంచార ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపైనా కనిపించినప్పటికీ, ఆరు రాశుల వారికి మాత్రం విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి…. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి అభ్యర్థులకు చంద్రుడి గోచారం ఎంతో శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. పనుల్లో వరుస విజయాలు దక్కుతాయి. సమాజంలో అదృష్టం తోడై ఆర్థికంగా ఊరట లభిస్తుంది. కుటుంబం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి వృశ్చికంలో చంద్ర సంచారం అత్యంత ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. మీ పనులన్నీ వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో పాటు జీతం పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పరిస్థితులు అనుకూలించి నూతన లాభాలు చేకూరుతాయి.
కన్యా రాశి:
ఈ రాశి వారికి ధైర్యం, శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. సొంత నిర్ణయాలతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. పాత ఆదాయ మార్గాల నుంచి డబ్బు అందడమే కాకుండా కొత్త ఆదాయ వనరులు తెరుచుకుంటాయి. భౌతిక సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి, ఆప్తుల మద్దతు దక్కుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
స్వరాశిలో చంద్రుడి ప్రవేశం వృశ్చిక రాశి వారికి తిరుగులేని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరుతో సంతృప్తి చెందుతారు. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
మకర రాశి:
ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తగా తోడవుతుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులు లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు లేదా అగ్రిమెంట్లపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది.
కుంభ రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఈ రెండు రోజులు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమమవుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి పొదుపు పెరుగుతుంది. కొందరికి విదేశీ ప్రయాణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. తల్లిదండ్రుల మద్దతు లభించి వ్యాపారంలో లాభాల బాట పడతారు.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వ్యక్తులు చంద్ర సంచారం ద్వారా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీ అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా ఉంటుంది. పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కొంత శుభవార్త వచ్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక లాభం పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉంటాయి. సింహరాశి: వృశ్చిక రాశిలో చంద్రుని సంచారం సింహరాశికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీ పని ఊపందుకుంటుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఆదాయం పెరగడంతో పదోన్నతులు పొందవచ్చు. వ్యాపార పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కన్యారాశి: కన్య రాశికి చంద్రుడు ధైర్యం మరియు శక్తి పెరుగుతాడు. మీరు మీ స్వంతంగా పనులలో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి మరియు పాత మార్గాల నుండి డబ్బు కూడా వస్తుంది. కొన్ని శుభవార్తలు రావడంతో మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రియమైనవారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. భౌతిక ఆనందం పెరుగుతుంది.
మకరం: మకర రాశి కోసం చంద్రుని వృశ్చిక రాశి అదృష్టం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీకు అదృష్టం యొక్క పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. చిక్కుకుపోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులు విజయం పొందవచ్చు. మీకు మీ కుటుంబం నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసే వారు మంచి ఒప్పందం లేదా ఒప్పందంపై సంతకం చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. వృశ్చిక రాశి: చంద్ర రవాణా సమయం వృశ్చిక రాశికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు ప్రియమైనవారి నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో కొత్త విజయాలు సాధిస్తారు మరియు ఉన్నతాధికారులు మీతో ఆకట్టుకుంటారు.
కుంభం: కుంభ రాశి కోసం చంద్రుని వృశ్చిక రాశి సంచారం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో, కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. ఖర్చులు తగ్గుతాయి మరియు పొదుపుకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కొంతమందికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభించవచ్చు. ఏదైనా సానుకూల వార్తలు వచ్చినప్పుడు మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు మానసిక ప్రశాంతతను అనుభవిస్తారు. మీరు తల్లిదండ్రుల మద్దతు పొందుతారు. వ్యాపారం చేసేవారికి లాభం సంకేతాలు ఉన్నాయి. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారంపై, అవి పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనవి అని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More