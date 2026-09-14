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సెప్టెంబర్ 14 రాశి ఫలాలు: ఈరోజు వినాయక చవితి వేళ 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే.. ఉద్యోగం, డబ్బు, ప్రేమలో ఫలితాలు!

సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం రోజున మేషం నుంచి మీనం వరకు రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. కొందరికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తే, మరికొందరు ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంబంధాలు, పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.

Published on: Sep 14, 2026, 04:00:20 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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వారంలో మొదటి రోజైన సోమవారం శివారాధనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉన్న రోజు. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది. కొందరికి ఈ రోజు అదృష్టం తోడు నిలిస్తే, మరికొందరు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సెప్టెంబర్ 14న మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సెప్టెంబర్ 14 రాశి ఫలాలు: ఈరోజు వినాయక చవితి వేళ 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే.. ఉద్యోగం, డబ్బు, ప్రేమలో ఫలితాలు! (AI)
సెప్టెంబర్ 14 రాశి ఫలాలు: ఈరోజు వినాయక చవితి వేళ 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే.. ఉద్యోగం, డబ్బు, ప్రేమలో ఫలితాలు! (AI)

మేష రాశి: నేడు మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. కుటుంబ సభ్యులు, జీవిత భాగస్వామితో కాస్త సమయం గడపడం ద్వారా మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో దృష్టి చెదరకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు అవసరం.

వృషభ రాశి: భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఉద్యోగ రంగంలో అద్భుతమైన విజయాలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. సన్నిహితుల నుంచి విలువైన బహుమతులు అందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది కానీ అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

మిథున రాశి: వ్యాపార వ్యవహారాల్లో కాస్త సంయమనం పాటించడం చాలా అవసరం. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సరదాగా ట్రిప్ వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. రోజంతా ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.

కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు ఎటువంటి కొత్త ఆస్తులలో లేదా ప్రాపర్టీలలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. ప్రయాణాలకు ప్లాన్స్ రూపుదిద్దుకుంటాయి. కెరీర్‌లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ బంధాలు మరింత బలపడతాయి.

సింహ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అయ్యే అద్భుతమైన రోజు ఇది. అయితే ప్రేమ జీవితంలో కొన్ని చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు, కాబట్టి ఓపిక పట్టాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత కోసం ప్రయత్నించండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

కన్యా రాశి: రోజు మీ ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా పటిష్టంగా ఉంటాయి. లవ్ లైఫ్‌లో గతంలో ఉన్న సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి. ఆఫీసులో మీ ప్రత్యేక ప్రతిభను చాటుకునేందుకు గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి.

తులా రాశి: కుటుంబంలో కొందరితో అభిప్రాయభేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని గాడిలో పెట్టడానికి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు పరిశీలిస్తారు. ప్రయాణాలు లాభాన్ని ఇస్తాయి. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.

వృశ్చిక రాశి: వ్యక్తిగత బంధాల్లో చిన్నచిన్న ఇబ్బందులు ఎదురైనా, పరస్పర చర్చల ద్వారా వాటిని సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని మీ పనితీరును నిరూపించుకోండి.

ధనుస్సు రాశి: సరదాగా బయటకు వెళ్లేందుకు లేదా ప్రయాణాలు చేసేందుకు ఈరోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎదురయ్యే చిన్నచిన్న సవాళ్లను మీ చురుకుదనంతో సులువుగా దాటగలరు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

మకర రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అదృష్టం పూర్తి స్థాయిలో తోడుంటుంది. ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి మంచి లాభాలు అందే సూచనలున్నాయి. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి. భాగస్వామి నుంచి ప్రత్యేక సందేశాలు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి.

కుంభ రాశి: ఆర్థిక పరంగా కొన్ని చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా, మీ తెలివితేటలతో వాటిని ఇట్టే పరిష్కరించుకుంటారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. సంకల్ప బలంతో అనుకున్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

మీన రాశి: జీవితాన్ని మరింత ఆనందమయం చేసుకోవడానికి ప్రేమ వ్యవహారాల్లోని అపార్ధాలను తొలగించుకోండి. వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరంగా చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ పెద్దగా ప్రభావం చూపవు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 14 రాశి ఫలాలు: ఈరోజు వినాయక చవితి వేళ 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే.. ఉద్యోగం, డబ్బు, ప్రేమలో ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 14 రాశి ఫలాలు: ఈరోజు వినాయక చవితి వేళ 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే.. ఉద్యోగం, డబ్బు, ప్రేమలో ఫలితాలు!
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