నేటి నుంచి 43 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశులకు సువర్ణకాలం.. శుక్ర అనుగ్రహంతో లాభాలే లాభాలు!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం సెప్టెంబర్ 11, 2026న శుక్రుడు చిత్త నక్షత్రం నుంచి స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. రాహువు అధిపత్యంలోని స్వాతి నక్షత్రంలో శుక్రుడు అక్టోబర్ 24 వరకు సుమారు 43 రోజుల పాటు సంచరిస్తారని కథనం పేర్కొంటోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనంతో పాటు నక్షత్ర మార్పులకు కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. సెప్టెంబర్ నెలలో గ్రహాల సంచార పరంపర కొనసాగుతున్న తరుణంలో, భౌతిక సుఖాలు, వైభవం, ధనానికికారకుడైన శుక్ర భగవానుడు తన నక్షత్రాన్ని మారుస్తున్నారు. నేడు (సెప్టెంబర్ 11, 2026) చిత్త నక్షత్రం నుంచి నిష్క్రమించిన శుక్రుడు.. రాహువు అధిపత్యం వహించే స్వాతి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. అక్టోబర్ 24 వరకు అంటే దాదాపు 43 రోజుల పాటు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తారు.
జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం రాహువు నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం అత్యంత విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. శుక్రుడు సంపద, ప్రేమ, కళలు, వ్యాపార విజయం వంటి అంశాలకు ప్రతీక. ఈ నక్షత్ర మార్పు ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఇది సువర్ణావకాశాలను తీసుకురానుంది. ఆ లక్కీ రాశులు ఎవరు, వారికి ఏ రంగంలో ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో పరిశీలిద్దాం.
వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఇన్నాళ్లు పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఎప్పటినుంచో పూర్తి చేయాలనుకున్న పనుల్లో విజయం వరిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. హోదా పెరగడంతో పాటు అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా క్రమంగా బలపడతారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కెరీర్ లో కొత్త మలుపు
కర్కాటక రాశి వారికి రాబోయే 43 రోజులు కెరీర్, ఆర్థిక పరంగా అత్యంత కీలకం. ఉద్యోగంలో సరికొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అవకాశం దక్కుతుంది, ఇది భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త నెట్వర్క్ ఏర్పడుతుంది. పాత పరిచయాల ద్వారా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
తులా రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు
శుక్రుడు స్వయంగా తులా రాశికి అధిపతి కావడంతో ఈ గోచారం ఈ రాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకమైనది. స్వాతి నక్షత్ర ప్రవేశం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కెరీర్ను సరైన మార్గంలో మలచుకోవడానికి కొత్త ప్రణాళికలు రచిస్తారు. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు రాబడి మార్గాలు పెరుగుతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు మరింత ఇనుమడిస్తాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఆగిపోయిన పనులు పరుగులు
కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం నిలిచిపోయిన పనులకు మోక్షం ప్రసాదిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగయ్యే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. విదేశీ ఉద్యోగం లేదా విదేశీ వ్యాపారాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన వార్తలు అందుతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి సరికొత్త దారులు ఏర్పడతాయి. అయితే, ఎలాంటి ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టే ముందైనా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More