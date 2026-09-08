సెప్టెంబర్ 11న శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. కర్కాటకం, వృషభంతో పాటు ఈ రాశులకు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా శుభఫలితాలు!
సెప్టెంబర్ 11, 2026న శుక్రుడు తులా రాశిలోని చిత్తా నక్షత్రం నుంచి రాహువు ఆధిపత్యంలోని స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్టోబర్ 23 వరకు ఈ నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం కొనసాగుతుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అనుకూల ఫలితాలను అందించవచ్చు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహాన్ని భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, లలిత కళలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడు బలంగా ఉంటే జీవితం సుఖసంతోషాలతో సాగిపోతుంది. అందుకే శుక్రుడి సంచారానికి జ్యోతిష్య రంగంలో విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎప్పుడూ ఒకే స్థానంలో ఉండని ఈ గ్రహం, నిర్ణీత సమయానికి తన రాశిని, నక్షత్రాన్ని మారుస్తుంటుంది. ప్రస్తుతం తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు, త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. సెప్టెంబర్ 11, 2026 నాడు శుక్రుడు చిత్తా నక్షత్రం నుంచి రాహువు ఆధిపత్యం వహించే స్వాతి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
అక్టోబర్ 23 వరకు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. రాహువు నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి అసాధారణమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటంతో పాటు నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు, జ్యోతిష్య ప్రియులు ఈ గ్రహ సంచార ప్రభావాన్ని ఎలా ఎదుర్కొవాలనే దానిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు.
కర్కాటక రాశి
రాహువు స్వాతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం కర్కాటక రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో దూసుకుపోయే అవకాశం లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. చాలాకాలంగా వేధిస్తున్న ఆస్తి వివాదాలు తొలగిపోయి, కొత్త స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసేయోగం ఉంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్లో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పదోన్నతులు లేదా వేతన సవరణకు అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని మార్పులు కనిపిస్తాయి.
తులా రాశి
ప్రస్తుతం తులా రాశిలోనే శుక్రుడు సంచరిస్తుండటం వల్ల, ఈ రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీస్లో మీకు కేటాయించిన కష్టమైన బాధ్యతలను కూడా సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిరీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రయాణాల వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి జాతకులకు ఈ కాలం కాసుల వర్షం కురిపించనుంది. పెద్దగా శ్రమ పడకుండానే అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు, ఇది కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More