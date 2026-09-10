నక్షత్రం మారనున్న శుక్రుడు - ఈ 4 రాశుల వారికి విపరీతమైన రాజయోగం, అద్భుతమైన అవకాశాలు
శుక్రుడు స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో 43 రోజుల పాటు 4 రాశుల జాతకం మారనుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో ఈ రాశుల వారికి అపార ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి.
నవగ్రహాల సంచారంలో సెప్టెంబర్ నెల ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంపద, సౌకర్యాలు, భౌతిక సుఖాలు, కళలు, శోభకు కారకుడిగా భావించే శుక్ర భగవానుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. సెప్టెంబర్ 11న శుక్రుడు చిత్ర నక్షత్రాన్ని వీడి, రాహువు ఆధిపత్యంలో ఉన్న స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
జ్యోతిష్య వివరాల ప్రకారం…. శుక్రుడు అక్టోబర్ 24 వరకు అంటే దాదాపు 43 రోజుల పాటు స్వాతి నక్షత్రంలోనే కొనసాగుతాడు. రాహు నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి లాంటి శుభ గ్రహం ప్రవేశించడం జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత అరుదైన, ప్రత్యేకమైన ఘట్టంగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపైనా ఉన్నప్పటికీ, నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం ఊహించని ధనలాభాలు, కెరీర్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
వృషభ రాశి :
శుక్రుడి నక్షత్ర పరివర్తనం వృషభ రాశి వారికి ఎంతో సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆటంకాలు తొలగిపోయి విజయం మీ సొంతమవుతుంది. ఉద్యోగస్తులు కార్యాలయంలో తమ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. పదోన్నతితో పాటు బాధ్యతలు పెరిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఒప్పందాలు కలసివస్తాయి. క్రమక్రమంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బలోపేతమవుతుంది.
కర్కాటక రాశి :
ఈ రాశి వారికి రాబోయే 43 రోజులు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అత్యంత కీలకమైనవిగా మారనున్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. నూతన ప్రాజెక్టులలో భాగస్వామ్యం లభిస్తే, అది భవిష్యత్తులో అపారమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. పాత మిత్రులు లేదా పరిచయస్తుల ద్వారా అనుకోకుండా పెద్ద మొత్తంలో లబ్ధి పొందుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
తులారాశి :
తులారాశికి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడే కావడంతో….. ఈ నక్షత్ర సంచారం వీరికి ప్రత్యేకమైన శుభఫలితాలను ఇస్తుంది. రాహువు నక్షత్రమైన స్వాతిలో శుక్రుడి ప్రవేశం మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కెరీర్కు సంబంధించి వేసుకున్న కొత్త ప్రణాళికలు విజయవంతంగా అమలవుతాయి. ఉద్యోగం మారాలని చూస్తున్న వారికి అనుకూలమైన వార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు గడించే కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని రాబడి లభిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
కుంభ రాశి :
కుంభ రాశి వారికి ఈ సంచారం నిలిచిపోయిన ప్రతి పనికి దారి చూపుతుంది. ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో స్పష్టమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లేదా అదనపు బాధ్యతలు పొందే వీలుంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారికి లేదా విదేశీ వ్యాపార అవకాశాల కోసం చూస్తున్న వారికి ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలమైనది. రాబడిని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. అయితే, ఏదేని కొత్త రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు అన్ని వివరాలు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం మంచిది.
సెప్టెంబర్ 11 రాత్రి స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించే శుక్రుడు అక్టోబర్ 24 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఈ 43 రోజుల వ్యవధిలో ధనం, భౌతిక సుఖాలు, ప్రేమ, వ్యాపార రంగాలు శుక్రుడి శుభ ప్రభావంతో పురోగమిస్తాయి. ప్రధానంగా వృషభం, కర్కాటకం, తులా, కుంభ రాశుల వారు ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవచ్చని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More