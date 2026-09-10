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రాశి ఫలాలు 10 సెప్టెంబర్: ఈ 6 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. డబ్బు, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు!

హిందూ ధర్మంలో గురువారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం శుభప్రదమని నమ్ముతారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని సెప్టెంబర్ 10 గురువారం 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయని ఈ దినఫలాలు చెబుతున్నాయి.

Published on: Sep 10, 2026, 04:00:53 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ ధర్మంలో గురువారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజు విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సకల సంపదలు చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. గ్రహ నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన రాబోయే దినఫలాలు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రేమ జీవితం పరంగా రేపటి రోజు ఏ రాశివారికి ఎలా ఉండనుందో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

రాశి ఫలాలు 10 సెప్టెంబర్: ఈ 6 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. డబ్బు, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు! (AI)
రాశి ఫలాలు 10 సెప్టెంబర్: ఈ 6 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. డబ్బు, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు! (AI)

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. చాలా కాలంగా మంచి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలలో తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు కుదిరే సూచనలున్నాయి.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి ఉద్యోగస్తులు కార్యాలయంలోని రాజకీయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇతరుల విషయాలలో జోక్యం చేసుకోకుండా కేవలం మీ పనిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి. ఎలాంటి గాసిప్స్‌కు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అవసరమైతే కుటుంబ సభ్యులు లేదా భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మేలు చేస్తుంది.

మిథున రాశి

ఈ రోజు కార్యాలయంలో మీపై అదనపు బాధ్యతల భారం పడవచ్చు. అయితే పని ఒత్తిడిని మనసులోకి తీసుకోకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరించండి. వృత్తి జీవితానికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటించండి. మధ్యమధ్యలో విరామం తీసుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పని నిమిత్తం విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ధన లావాదేవీలు లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఊహించని పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకునే సమయం ఇది. ఈ రోజు బిజీ షెడ్యూల్‌తో గడిచిపోతుంది.

సింహ రాశి

సింహ రాశి జాతకులకు ఈ రోజు కొంత మానసిక ఒత్తిడి ఎదురుకావచ్చు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోండి. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం ఉత్తమం.

కన్యా రాశి

లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నవారు తమ భాగస్వామ్యంతో బంధాన్ని మరింత బలపర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. శారీరక ఫిట్‌నెస్‌పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. ఈ రోజు మీలో కొంత అలసట ఆవరించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, పనులను సమయానికి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి.

తులా రాశి

ఇంట్లో పండగ వాతావరణం లాంటి సంతోషకరమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అయితే సమయానికి పనులు పూర్తి చేయకపోతే ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆగ్రహం చవిచూడాల్సి రావచ్చు. ఆర్థికంగా ధనలాభం ఉంటుంది.

వృశ్చిక రాశి

ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి అలసత్వాన్ని ప్రదర్శించకండి. వైవాహిక లేదా ప్రేమ జీవితం ఎంతో రొమాంటిక్‌గా, ఆనందంగా సాగిపోతుంది. సానుకూల శక్తితో రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. భవిష్యత్తులో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇప్పటి నుంచే సరైన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోండి.

ధనుస్సు రాశి

శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచుకోవడానికి వ్యాయామం లేదా యోగాను దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి. ఈ రోజు మీకు అద్భుతమైన రోజుగా మారుతుంది. గతంలో కుదిరిన ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందం ద్వారా భారీగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో గతంలో ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయి.

మకర రాశి

రోజు మీపై మీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన సమయం (సెల్ఫ్ లవ్). కెరీర్‌లో ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకోవడానికి గతంలో కంటే రెట్టింపు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో రాబడులు రాకపోవడం కొద్దిగా నిరాశకు గురిచేయవచ్చు.

కుంభ రాశి

చేపట్టిన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఆరోగ్య పరంగా అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. మీ భాగస్వామ్యంతో సాయంత్రం వేళ ఆహ్లాదకరమైన రొమాంటిక్ డేట్ ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

మీన రాశి

ఈ రోజు మీ జీవితంలో అత్యంత అద్భుతమైన రోజులలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. కెరీర్ పరంగా అత్యంత కీలకమైన ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతలు మీ చేతికి రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడి మీకు మానసిక స్థైర్యాన్ని ఇస్తుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 10 సెప్టెంబర్: ఈ 6 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. డబ్బు, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు!
Home/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 10 సెప్టెంబర్: ఈ 6 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. డబ్బు, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు!
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