నేడు ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన రోజు.. ఉద్యోగం, ప్రేమలో శుభ ఫలితాలు!
హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం విశేషంగా భావిస్తారు. సెప్టెంబర్ 8న గ్రహాల ప్రభావం కారణంగా 12 రాశుల వారికి విభిన్న ఫలితాలు ఉండనున్నాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం రోజున సంకట మోచనుడైన హనుమంతుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. బజరంగబలి అనుగ్రహం ఉంటే జీవితంలోని భయాలు, రోగాలు, కష్టాలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం సెప్టెంబర్ 8న రాశిచక్రంలోని వివిధ రాశుల వారికి విభిన్న ఫలితాలు ఎదురుకానున్నాయి. కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అద్భుతమైన రొమాన్స్, విజయాలు ఉంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మేష రాశి
ఈ రోజు మీ మాటతీరులో మృదువుగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఏ పనిలోనూ తొందరపాటు ప్రదర్శించకండి. స్నేహితుల ద్వారా మీకు ఎంతో విలువైన, ఉపయోగకరమైన సమాచారం అందుతుంది. సాయంత్రం నాటికి ఒక చిన్న పనులను పూర్తి చేసి మనసారా సంతృప్తిని పొందుతారు. మీ విజయాలను ప్రశాంతంగా ఆస్వాదించండి.
వృషభ రాశి
అనవసరపు ఖర్చులకు ఈ రోజు స్వస్తి చెప్పాలి. మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. నిరంతర ప్రయత్నమే మిమ్మల్ని విజయ తీరాలకు చేరుస్తుంది. మీ మనసులో సరికొత్త ఆలోచనలు ఉద్భవిస్తాయి. వాటికి సరైన ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఒక పకడ్బందీ ప్రణాళికను అమలు చేయండి.
మిథున రాశి
మీరు తీసుకునే సరైన నిర్ణయాలు ఈ రోజు మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. మీ విలువైన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అవసరమైన చోట నిస్సంకోచంగా 'నో' చెప్పడం నేర్చుకోండి. ముఖ్యమైన పనులపై దృష్టి పెట్టి చిన్న పనులను పూర్తి చేయండి. కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితుల నుంచి వచ్చే మంచి సలహాలను ప్రశాంతంగా వినండి.
కర్కాటక రాశి
ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు సానుకూల దృక్పథాన్ని ప్రదర్శించండి. మీ గమ్యస్థానం వైపు మరో అడుగు ముందుకు వేయండి. ఊహించని రీతిలో ఇతరుల నుంచి సహాయం అందుతుంది. ఎలాంటి అహంభావానికి పోకుండా ఆ సహాయాన్ని స్వీకరించండి. రోజంతా మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకునే చిన్నచిన్న విజయాలను ఆస్వాదించండి.
సింహ రాశి
ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగడానికి ఏ ఒక పని మొదలుపెట్టినా దానిని పూర్తిగా ముగించిన తర్వాతే మరొకటి ప్రారంభించండి. ఈ రోజు మీలో శక్తి స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. చిన్నచిన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి మీ స్పష్టమైన ఆలోచనా విధానాన్ని ఉపయోగించండి.
కన్య రాశి
చిన్నచిన్న అడుగులు వేయడం వల్ల కూడా క్రమంగా పెద్ద పురోగతి సాధించవచ్చు. ఇతరుల పట్ల దయతో మెదలండి. విషయాలను తెలుసుకోవాలనే కుతూహలాన్ని నిలుపుకుంటూ, ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా కొత్త అవకాశాలను ఆహ్వానించండి. నేటి రోజు నిరంతరం శ్రమించడం, ప్రణాళికలు వేసుకోవడం వైపు మొగ్గు చూపుతుంది.
తులా రాశి
ఈ రోజు మీపై మీకు పూర్తి విశ్వాసం ఉండాలి. విషయాలను స్పష్టంగా మాట్లాడండి మరియు చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోండి. మనశ్శాంతి కోసం కాస్త విరామం తీసుకోండి. మీకు నచ్చిన సంగీతం వినండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉంటూ ఇతరులు చెప్పే మంచి సలహాలను స్వీకరించండి.
వృశ్చిక రాశి
చిన్న పనులను పూర్తి చేయడం వల్ల మీపై మీకే నమ్మకం పెరుగుతుంది. సాయంత్రం వేళల్లో మీకు ఇష్టమైన హాబీలతో సేద తీరండి. భవిష్యత్తులో మీరు వేయాల్సిన తదుపరి అడుగుల గురించి ప్రణాళిక రూపొందించుకోండి. ఈ రోజు మీరు ఎంతో శక్తివంతంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి
కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే చిన్న ప్రయత్నాలు మీకు భవిష్యత్తులో ఎంతగానో సహాయపడతాయి. రాత్రి సమయానికి మీ పనులను, నోట్స్ ను చక్కగా సర్దుకోండి. ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి కొత్త ప్రణాళికలకు సిద్ధం కండి. ఈ రోజు మీరు మానసికంగా ఎంతో స్థిరంగా ఉంటారు.
మకర రాశి
ఈ రోజు మీ బుద్ధి చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం, మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడం చేయండి. అయితే మాట్లాడేటప్పుడు వినయంగా ఉండటం ముఖ్యం. సాధారణమైన సంభాషణలు, ఇతరుల మాటలను శ్రద్ధగా వినడం వల్ల కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. స్పష్టమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ చిన్న ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోండి.
కుంభ రాశి
మీ దినచర్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించే ముందే పెండింగ్ లో ఉన్న చిన్న పనులను పూర్తి చేయండి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లేదా సంబంధాల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఇతరులతో మాట్లాడటం వల్ల అపోహలు తొలగిపోతాయి. ఏదైనా మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
ఒక సమయంలో ఒకే పనిపై శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ చురుకైన శక్తి పనులను వేగంగా పూర్తి చేయడానికి, అందరితోనూ స్నేహపూర్వకంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ఏ విషయంలోనూ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More