ఈ వారం ఈ 5 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం.. ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ వారం గ్రహాల సంచారంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. శని మీన రాశిలో రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలో వక్రీ గమనంలో ఉండగా, బుధుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో సూర్యుడితో కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడిందని చెబుతున్నారు.
వార ఫలాలు 30 ఆగస్టు - 5 సెప్టెంబర్ 2026, వారపు జాతకం: గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల పరంగా ఆగస్టు 30 నుండి5సెప్టెంబర్ వరకు సమయం ముఖ్యమైనది. 2 సెప్టెంబర్ 2026న, శుక్రుడు తన స్వంత రాశి తులా రాశిలో సంచరిస్తాడు. సూర్యుడు తన స్వంత రాశి సింహంలో ఉంటాడు. బుధుడు సింహంలో సూర్యుడితో ఉంటాడు మరియు బుధాదిత్య రాజ యోగాన్ని సృష్టిస్తాడు.
అంగారకుడు మిథున రాశిలో సంచరిస్తాడు. బృహస్పతి కర్కాటక. కుంభరాశిలో రాహు. శని మీన రాశి యొక్క సంచారంలో ఉంటాడు. కేతు కూడా సింహ రాశి యొక్క సంచారంలో ఉంటాడు. ఈ వారం గ్రహాలలో మార్పు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో, కొన్ని అదృష్ట రాశిచక్ర రాశి మంచి ఫలితాలను పొందుతాయి మరియు కొన్ని రాశిచక్ర రాశిలు ప్రతికూల ఫలితాలను పొందుతాయి. అదృష్ట రాశిచక్రం రాశివారు ఆర్థిక, కుటుంబం, వృత్తి మరియు వ్యాపారంలో మంచి మార్పులను పొందుతారు. మీ రాశిచక్రం జాబితాలో చేర్చబడిందో లేదో తెలుసుకోండి.
1. మేష రాశి: అనుకున్న పనులు విజయవంతం
మేష రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీపై మీకు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండి, చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ స్పష్టతతో ముందుకు వెళ్తారు. రొటీన్ పనులకు భిన్నంగా మీ పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడంలో సఫలీకృతులవుతారు. ఆరోగ్య పరంగా ఎదురవుతున్న చిన్నపాటి సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. అయితే ఖర్చులు, పెట్టుబడుల విషయంలో తగిన జాగ్రత్త అవసరం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. కెరీర్లో కొత్త మైలురాళ్లను చేరుకుంటారు. బంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. శుభ ఫలితాల కోసం ఎర్ర కందిపప్పు దానం చేయడం మంచిది.
2. మిథున రాశి: ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్లో పదోన్నతులు
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. మీ మాటతీరు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రతి పనిని ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా ఆకస్మిక ధనలాభం కలగడంతో పాటు పొదుపు చేయడంలోనూ సక్సెస్ అవుతారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లేదా వేతనం పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. పనుల్లో ఆటంకాలు లేకుండా ముందుకు సాగడానికి బుధవారీ రోజున వినాయకుడికి గరిక సమర్పించడం శుభప్రదం.
3. తులా రాశి: పాత సమస్యలకు చెక్, నెట్వర్కింగ్ పెరుగుదల
తులా రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు రానున్నాయి. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలపై పూర్తి పట్టు సాధిస్తారు. మానసిక ఒత్తిడి ఎదురైనా వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థిక పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రభావశీల వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి మీ సామాజిక నెట్వర్క్ విస్తరిస్తుంది. ఓపిక, సంయమనంతో వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు మీ సొంతమవుతాయి. శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం శ్రేయస్కరం.
4. మకర రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం పెంపు, కుటుంబంలో సంతోషం
మకర రాశికి అధిపతి శని భగవానుడు. ఈ సమయంలో మీ ధైర్య సాహసాలు మరింత పెరుగుతాయి. ధన స్థానంలో రాహువు సంచారం వల్ల మీ కోరికలు, కలలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభించి ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. కెరీర్ పరంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఈ వారం "ఓం నమః శివాయ" మంత్రాన్ని నిత్యం జపించడం చాలా మంచిది.
5. కుంభ రాశి: లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ నిరూపించుకునే అవకాశం
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఆనందకరమైన వార్తలు అందుతాయి. వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యతను పాటిస్తారు. మీలోని సృజనాత్మకత తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది. పని ప్రదేశంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలను నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. అనూహ్య మార్గాల ద్వారా ధనప్రాప్తి ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా మీ ఏకాగ్రతతో వాటిని అధిగమిస్తారు. రోజూ శివలింగానికి నీరు సమర్పించడం వల్ల మరింత శుభఫలితాలు కలుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More